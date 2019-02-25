Обзор вентиляторов be quiet! SHADOW WINGS 2 (BL085) и be quiet! SHADOW WINGS 2 (BL086)

В 2019 году немецкая компания be quiet! пополнила линейку корпусных вентиляторов линейкой SHADOW WINGS 2. Особенностью которой стали низкий уровень шума, фиксированная скорость вращения и ШИМ-регулировка. Используется тут подшипник с винтовой нарезкой. Вышли они в форм-факторе 120 и 140 евро.
К моменту публикации продажи в России уже стартовали, доступны они за 700 и 790 рублей соответственно.
be quiet! SHADOW WINGS 2 обзор
КомплектацияПоставляются в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам на нескольких языках. Комплект включает пластиковые фиксаторы и антивибрационные вставки.
Внешний видРамка вентиляторов прорезинена. В местах крепления установлены антивибрационные уплотнители.
Конструкция позволяет устанавливать как в корпусе, так и на башенные системы охлаждения процессора. Хотя второй вариант стоит брать в расчет, когда приоритетом ставиться низкий уровень шума, а не высокая производительность.
В конструкции be quiet! SHADOW WINGS 2 семь лопастей с оптимизированной формой поверхности, повышающей эффективность на фоне снижения шума.
Установлен подшипник скольжения Rifle Bearing с винтовой нарезкой. Для него заявлен ресурс службы в 80 тысяч часов.
Максимальная скорость вращения 120 мм вентилятора – 1100, для 140 мм ограничена отметкой – 900 оборотов в минуту.
Подключаются при помощи четырехпинового кабеля. Поддерживается ШИМ-управление скоростью вращения.
Во внешнем виде вентиляторов преобладает черный цвет. На блок двигателя по центру нанесена наклейка с логотипом производителя.
Тесты уровня шума