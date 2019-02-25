Обзор вентиляторов be quiet! SHADOW WINGS 2 (BL085) и be quiet! SHADOW WINGS 2 (BL086)

В 2019 году немецкая компания be quiet! пополнила линейку корпусных вентиляторов линейкой SHADOW WINGS 2. Особенностью которой стали низкий уровень шума, фиксированная скорость вращения и ШИМ-регулировка. Используется тут подшипник с винтовой нарезкой. Вышли они в форм-факторе 120 и 140 евро.

be quiet! SHADOW WINGS 2 обзор

К моменту публикации продажи в России уже стартовали, доступны они за 700 и 790 рублей соответственно.

Комплектация

Поставляются в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам на нескольких языках. Комплект включает пластиковые фиксаторы и антивибрационные вставки.

Внешний вид

Рамка вентиляторов прорезинена. В местах крепления установлены антивибрационные уплотнители.

Конструкция позволяет устанавливать как в корпусе, так и на башенные системы охлаждения процессора. Хотя второй вариант стоит брать в расчет, когда приоритетом ставиться низкий уровень шума, а не высокая производительность.

В конструкции be quiet! SHADOW WINGS 2 семь лопастей с оптимизированной формой поверхности, повышающей эффективность на фоне снижения шума.

Установлен подшипник скольжения Rifle Bearing с винтовой нарезкой. Для него заявлен ресурс службы в 80 тысяч часов.

Максимальная скорость вращения 120 мм вентилятора – 1100, для 140 мм ограничена отметкой – 900 оборотов в минуту.

Подключаются при помощи четырехпинового кабеля. Поддерживается ШИМ-управление скоростью вращения.

Во внешнем виде вентиляторов преобладает черный цвет. На блок двигателя по центру нанесена наклейка с логотипом производителя.

Тесты уровня шума

Итоги по be quiet! SHADOW WINGS 2

be quiet! SHADOW WINGS 2 станут правильным выбором в качестве корпусных вентиляторов, обеспечив низкий уровень шума и отсутствие вибрации. Высокий ресурс службы, качественное изготовление, антивибрационная защита, 3 летняя гарантия, крепление с помощью пластиковых клипс. В тех ситуациях, когда приоритетом ставится эффективность рекомендуем обратить внимание на другие линейки этого производителя.