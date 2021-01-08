Обзор be quiet! Shadow Wings 2 140mm (BL090). Тихие корпусные вентиляторы

Ранее в рамках «Лаборатории» мы проводили 120 мм вентиляторов be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091) , продемонстрировавших низкий уровень шума. Вышли они тогда в модификации с PWM регулировкой оборотов и без нее. Это наиболее распространённый вариант в пользовательских сборках, но доступны они и в типоразмере 140 мм. Их также проверим парно.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 1 450 рублей. Они находятся в широком доступе в российских магазинах.Упакован в коробку с изображением вентилятора и данными по спецификациям. Стартовый набор включает руководство пользователя и набор крепежа.

Внешний вид

Для крепления на стенке корпуса используются пластиковые фиксаторы Push-Pin. Такой способ уменьшает передачу вибрации и как результат шум.

Ставятся в корпусе быстро и простое, без необходимости использования отвертки. Для радиатора тако способ не подойдет.

Отличиями между двумя версиями стал кабель подключения. Трех и четырехжильный. Максимальная скорость вращения схожая, составляет 900 оборотов в минуту.

Скорость вращения современные материнские платы могут корректировать для двух этих вариантов.

be quiet! Shadow Wings 2 140mm выполнены в белом цвете. Узкая рамка радиальной формы.

В местах крепления нанесены резиновые уплотнители. Еще один элемент, отвечающий за уменьшение вибрации.

Тесты be quiet! Shadow Wings 2 140mm (BL090)

На моторный блок нанесена наклейка с логотипом производителя. Девять лопастей с волнообразной поверхностью.Воздушное давление составляет 0.58 мм H2O. Используется подшипник с винтовой нарезкой. Заявлен ресурс службы в 80 тысяч часов.

Итоги по be quiet! Shadow Wings 2 140mm

Вентиляторы be quiet! Shadow Wings 2 140mm не могут похвастать наличием подсветки, но при этом предлагают эффективную антивибрационную защиту и низкий уровень шума. Они могут рассматриваться в качестве корпусных. Для ни заявлен высокий ресурс службы и предлагается простой способ установки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".