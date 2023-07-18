Обзор iLife W90. Беспроводной пылесос с влажной и сухой уборкой

Изучаемый сегодня пылесос iLife W90 поддерживает влажную и сухую уборки. Эта модель оснащена системой очистки 3-в-1, которая дает возможность мыть шваброй и пылесосить. Поддерживается функция самоочистки, которая упрощает сам процесс уборки. Из особенностей также выделяются высокая мощность, вместительные резервуары, а также голосовой помощник.

iLife W90

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением пылесоса и данными по его ключевым особенностям исполнения. Внутри все комплектующие и пылесос зафиксированы на жесткой подложке.

iLife W90

Комплект включает напольную подставку, насадку, щетку-ершик, сменный фильтр, адаптер питания с евровилкой, руководство пользователя и гарантийный талон.

iLife W90

iLife W90 обзор

Внешний вид

У пылесоса разборная конструкция, состоит она из основания с щеткой и ручки. Собирается и разбирается быстро.

iLife W90

Хранить его удобно на комплектной напольной подставке. На ней же будет проходить самоочистка и зарядка. Есть ниши для хранения комплектной щетки-ершика.

iLife W90

Внешний вид у него лаконичный. В оформлении преобладает преимущественно белый цвет.

iLife W90

Основным материалом выступает пластик, за исключением трубки у ручки, она из металла. В основании ручки у iLife W90 три кнопки управления. С помощью них идет включение и отключение работы, смены режима работы, включения процесса самоочистки. На внутренней стороне ручки кнопка для подачи воды на валик.

iLife W90

На лицевой стороне зона со светодиодным индикатором. Эта модель поддерживает голосовые подсказки на русском языке, сопровождающие смену режимов работы, возможные ошибки и текущий статус.

iLife W90

Интересно реализована система резервуаров. Тут два отдельных бака, в один из них с объемом 700 мл заливается чистая вода, а во второй собирается грязная вода, его объем составляет 500 мл.

iLife W90

iLife W90

Насадка несъемная, она составляет общую часть корпуса. Но при этом соединена она с ним подвижно, обеспечивая хорошую маневренность.

iLife W90

На тыльной стороне насадки два пластиковых ролика. Под съемной крышкой из полупрозрачного пластика находится валик с синтетическим ворсом.

iLife W90

Тесты

Оснащен iLife W90 аккумулятором с емкостью 3000 мАч. Полной его зарядки хватает в среднем на 30 минут беспрерывной уборки на стандартном режиме. Переключение на турборежим сокращает время до 10 минут. Зарядка будет проходить при размещении на напольной станции.

iLife W90

Для проведения уборки необходимо будет залить чистую воду в резервуар. По желанию ее можно смешивать со специальными составами для моющих пылесосов. Поддерживает два режима: ежедневный и турбо. Подача воды на валик при любом из них идет вручную самим пользователем с помощью нажатия на рычаг. Так можно будет самостоятельно контролировать как расход, так и необходимость смачивания в зависимости от степени загрязнения пола.

iLife W90

В отличие от обычных беспроводных пылесосов, здесь помимо сбора сухих загрязнений с пола идет также его влажная уборка. С ним вполне можно полноценно очищать разные типы половых покрытий, включая возможность собрать пролитую на пол жидкость.

iLife W90

Сбор мусора и воды идет в отдельный резервуар. Крупные загрязнения остаются на фильтре-губке, а все остальное отсеивается вместе с водой. Его исполнение дает четкий контроль степени наполнения, но также есть поплавковый датчик с голосовыми предупреждениями.

iLife W90

После уборки снимаем контейнер для сбора загрязнений и проводим его очистку. Далее можно долить по необходимости воду и включить функцию самоочистки. С ней на быстровращающийся валик подается вода, удаляя всю оставшуюся пыль и грязь. С задачей своей справляется отлично. За время тестов в течение 3 недель вручную валик очищать не требовалось.

iLife W90

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ итоге получаем универсальный беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки. iLife W90 эффективно справляется со сбором сухой пыли, волос животных, въевшихся загрязнений и пролитой на пол жидкости. Аккуратное исполнение, два режима работы, напольная подставка с зарядкой для парковки, самоочистка, голосовые оповещения на русском языке, удобное обслуживание и оптимальный объем резервуаров. Из минусов отметим необслуживаемый аккумулятор, отсутствие HEPA в выпускной фильтрации и функции сушки.
iLife W90 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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