Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальца

Сегодня в центре внимания недорогой смартфон сезона 2022 года. Оснащается itel A27 экраном с диагональю 5.5 дюйма, 2 и 32 Гбайт памяти, четырехъядерным процессором, 5 Мп камерой и сканером отпечатка пальца.

itel A27

Комплектация

Комплект включает прозрачный чехол, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке ярко-красного цвета, в которой помимо изображения приведены данные по ключевым спецификациям.

itel A27

Внешний вид

Характерное для недорогих моделей исполнение в корпусе из пластика. Вышел в синем и сером вариантах исполнения.

itel A27

Для оформления применяется эффект градиента. При попадании лучей солнца или света она переливается.

itel A27

В верхнем левом углу расположен блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Он только незначительно выступает за пределы плоскости крышки.

itel A27

Рядом с ней зона сканера отпечатка пальца. Расположение удобное, для разблокировки не требуется изменение хвата. В памяти смартфона можно хранить несколько пальцев. Проблем с разблокировкой замечено не было.

itel A27

Корпус itel A27 разборный. Под крышкой расположен несъемный аккумулятор. Отдельные слоты под две SIM и карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

itel A27

На верхнем торце аудиоразъем и порт microUSB. В стартовом комплекте идут кабель и адаптер питания.

itel A27

Справа кнопка включения и регулятор громкости. Кнопки из пластика окрашены в цвет корпуса.

itel A27

Рамки вокруг экрана, по современным меркам, широкие. Дополнительно нанесена защитная пленка.

Экран

Установлен 5.5 дюймовый IPS-дисплей с разрешением 480x960 пикселей. Для недорогого ценового сегмента у него хорошее качество исполнения. Широкие углы обзора и равномерная подсветка. Придраться можно к уровню ее яркости, на улице выводимое на него изображение проблематично.

itel A27

itel A27 позволяет смотреть фильмы, просматривать ролики, читать тексты и работать с типовыми приложениями.

itel A27

Платформа

itel A27

На борту четырехъядерный процессор Unisoc SC9832E, работающий на частоте 1.4 ГГц. Ядра Cortex A53 и графика Mali-T820 MP1. Доступны 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти.

itel A27

Для компенсации невысокого уровня быстродействия itel A27, установлена облегченная версия операционной системы Android Go. Помимо традиционного набора есть приложения для смены темы оформления, получения сервисной поддержки, а также дополнительный магазин приложения.

itel A27

itel A27

itel A27

Аккумулятор

Встроенной батареи с емкостью 4000 мАч с постоянно работающим экраном хватает на 5.5 часов работы. В смешанной нагрузке заряда батареи хватит на весь рабочий день.

itel A27

Камера

Главный модуль камеры в itel A27 с разрешением 5 Мп. Доступен выбор по режимам съемки, включая и те, что используют интеллектуальную обработку снимков.

itel A27

itel A27

itel A27

itel A27

itel A27

itel A27

itel A27

itel A27

Видеосъемка ограничена разрешением HD.

Тесты камеры itel A27

Фронтальная камера с разрешением 2 Мп.

itel A27

itel A27

Итоги

itel A27 – недорогой смартфон с базовым техническим оснащением, может рассматриваться как основной для подростков и пожилых людей, а также в качестве дополнительно под телефонные разговоры и мессенджер. Сбоев в ходе длительного теста выявлено не было.
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