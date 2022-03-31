Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальца

Сегодня в центре внимания недорогой смартфон сезона 2022 года. Оснащается itel A27 экраном с диагональю 5.5 дюйма, 2 и 32 Гбайт памяти, четырехъядерным процессором, 5 Мп камерой и сканером отпечатка пальца.

Комплектация

Комплект включает прозрачный чехол, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке ярко-красного цвета, в которой помимо изображения приведены данные по ключевым спецификациям.

Внешний вид

Характерное для недорогих моделей исполнение в корпусе из пластика. Вышел в синем и сером вариантах исполнения.

Для оформления применяется эффект градиента. При попадании лучей солнца или света она переливается.

В верхнем левом углу расположен блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Он только незначительно выступает за пределы плоскости крышки.

Рядом с ней зона сканера отпечатка пальца. Расположение удобное, для разблокировки не требуется изменение хвата. В памяти смартфона можно хранить несколько пальцев. Проблем с разблокировкой замечено не было.

Корпус itel A27 разборный. Под крышкой расположен несъемный аккумулятор. Отдельные слоты под две SIM и карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

На верхнем торце аудиоразъем и порт microUSB. В стартовом комплекте идут кабель и адаптер питания.

Справа кнопка включения и регулятор громкости. Кнопки из пластика окрашены в цвет корпуса.

Экран

Рамки вокруг экрана, по современным меркам, широкие. Дополнительно нанесена защитная пленка.Установлен 5.5 дюймовый IPS-дисплей с разрешением 480x960 пикселей. Для недорогого ценового сегмента у него хорошее качество исполнения. Широкие углы обзора и равномерная подсветка. Придраться можно к уровню ее яркости, на улице выводимое на него изображение проблематично.

itel A27 позволяет смотреть фильмы, просматривать ролики, читать тексты и работать с типовыми приложениями.

Платформа

На борту четырехъядерный процессор Unisoc SC9832E, работающий на частоте 1.4 ГГц. Ядра Cortex A53 и графика Mali-T820 MP1. Доступны 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти.

Для компенсации невысокого уровня быстродействия itel A27, установлена облегченная версия операционной системы Android Go. Помимо традиционного набора есть приложения для смены темы оформления, получения сервисной поддержки, а также дополнительный магазин приложения.

Аккумулятор

Встроенной батареи с емкостью 4000 мАч с постоянно работающим экраном хватает на 5.5 часов работы. В смешанной нагрузке заряда батареи хватит на весь рабочий день.

Камера

Главный модуль камеры в itel A27 с разрешением 5 Мп. Доступен выбор по режимам съемки, включая и те, что используют интеллектуальную обработку снимков.

Тесты камеры itel A27

Видеосъемка ограничена разрешением HD.Фронтальная камера с разрешением 2 Мп.

Итоги

itel A27 – недорогой смартфон с базовым техническим оснащением, может рассматриваться как основной для подростков и пожилых людей, а также в качестве дополнительно под телефонные разговоры и мессенджер. Сбоев в ходе длительного теста выявлено не было.