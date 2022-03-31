Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальца

Для оформления применяется эффект градиента. При попадании лучей солнца или света она переливается.
В верхнем левом углу расположен блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Он только незначительно выступает за пределы плоскости крышки.
Рядом с ней зона сканера отпечатка пальца. Расположение удобное, для разблокировки не требуется изменение хвата. В памяти смартфона можно хранить несколько пальцев. Проблем с разблокировкой замечено не было.
Корпус itel A27 разборный. Под крышкой расположен несъемный аккумулятор. Отдельные слоты под две SIM и карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.
На верхнем торце аудиоразъем и порт microUSB. В стартовом комплекте идут кабель и адаптер питания.
Справа кнопка включения и регулятор громкости. Кнопки из пластика окрашены в цвет корпуса.
Рамки вокруг экрана, по современным меркам, широкие. Дополнительно нанесена защитная пленка.
itel A27 позволяет смотреть фильмы, просматривать ролики, читать тексты и работать с типовыми приложениями.
На борту четырехъядерный процессор Unisoc SC9832E, работающий на частоте 1.4 ГГц. Ядра Cortex A53 и графика Mali-T820 MP1. Доступны 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти.
Для компенсации невысокого уровня быстродействия itel A27, установлена облегченная версия операционной системы Android Go. Помимо традиционного набора есть приложения для смены темы оформления, получения сервисной поддержки, а также дополнительный магазин приложения.
Видеосъемка ограничена разрешением HD.