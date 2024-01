Впечатления по рогалику Без возврата. Обзор The Last of Us Part 2 Remastered

Игра The Last of Us за время своего существования получила больше переизданий, чем вышло частей. Выход второго ремастера был ожидаем с учетом того, что проект громкий и с момента его выхода вышло новое поколение консоли, вместе с ним был добавлен роуглайк режим No Return, его я прошел и хочу поделиться общими впечатления, полученными в ходе полного получения всех достижений и прохождения на 100%. Основной сюжет и дополнение с «реализмом» полностью перенесен, дополнив только рядом материалов.

Для тех кто приобрел ее ранее вместе со стартом игры, стал доступен патч, который обойдется в 10 долларов или 150 лир. Но те кто не успел пройти, смогут насладиться сюжетом с большим количеством деталей в кадре, а также увеличенным разрешением. Тут на выбор предлагается 2K с 60 кадрами и 4K c 30 кадрами. Здесь же теперь используются особенности DualSense, позволив повысить информативность при работе с оружием. Стоимость выглядит разумной с учетом того, что помимо визуальных улучшений был добавлен новый режим. Но в дальнейшем, по информации разработчиков, развивать его и дополнять контентом не будут.

В режиме «Нет возврата» предлагается 10 персонажей. Два из них доступны сразу, это Эбби и Элли. Остальные открываются по мере выполнения испытаний. Это две разные стороны с четырьмя героями в каждом, все они были в основном сюжете. Каждый из бойцов имеет свои сильные и слабые стороны, а также есть отличия в наборе оружия, которыми располагают. Среди них можно будет поиграть за Джойла и его брата, а также Яру с интересной механикой, когда все бои будут проходить с напарником Львом.

Это роуглайк, игроку необходимо совершить забег, состоящий из нескольких этапов, между ними возвращение на базу с прокачкой оружия, умений и небольшой лавкой, в которой можно закупить оружие, снаряды и рецепты. В самом забеге есть возможно выбора из двух направлений в нескольких участках, подбирая интересные для себя типы сражений и учитывая особенности. В конце будет ждать один из шести боссов.

Напрямую игрок за успешное прохождение награждаться не будет. Дополнительные наборы одежды, будут получены за выполнение испытаний, который каждый боец получает последовательно. Это не бесконечный режим, на полный доступ ко всему контенту такому не потребуется затрачивать много попыток и времени. В этом плане The Last of Us Part 2 Remastered не пошла по пути ряда конкурентов, когда процесс прокачки искусственно затягивается.

Для забегов игрок сам может выбирать предлагаемый уровень сложности, максимальный из которых – реализм. Помимо этого, есть самостоятельный конструктор с выбором типов боев, противников и модификаторов игрового процесса. Отдельно стоит ежедневное испытания, в них доступ не более 1 раза за день. Тут уже есть достижение связанное с прохождением на сложности реализм.

И оно действительно сложное, ресурсов мало, противники бьют сильно, а сюда еще добавим жестко выбранного персонажа и босса. Это для абсолютно всех кто будет играть в этот день, каждый раз оно уникально. За 5 дней активных попыток пройти, повторных я не встретил.

The Last of Us Part 2 Remastered обзор

Итоги

Режим «Без возврата» мне понравился, динамично и разнообразно. Хорошая возможность испытать свои навыки, без лишней воды. Вариативная сложность, модификаторы, сразу десять разных бойцов, несколько вариантов боев, а также отдельное ежедневное испытание. Основная же часть будет интересна тем, кто по какой-то причине пропустил оригинал, при всех своих шероховатостях, повестке и сюжетных решений, это добротный игровой проект, который сейчас стал еще детализированнее.