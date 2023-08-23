Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт

Всего лишь полгода прошло с момента выхода 10-серии смартфонов realme, а уже на свет появляется 11-е поколение, причем это обновление получилось не минорным, а весьма значительным. Новинка получила экран на 120 Гц, процессор Dimencity 7050, быструю зарядку на 67 Вт и абсолютно новый внешний вид, разработку которой вел бывший дизайнер модного дома Gucci. В рамках данного обзора расскажем, чем интересен realme 11 Pro.

Комплектация

realme 11 Pro поставляется в классической для бренда желтой коробке. Внутри нее находятся сам смартфон, силиконовый чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство на 67 Вт, скрепка для извлечения лотка SIM-карт, руководство пользователя и гарантийный талон. С завода на экран смартфона наклеена защитная пленка.

Внешний вид

Как мы уже сказали ранее, над внешним видом смартфона работал бывший дизайнер Gucci, а именно Маттео Менотто. Если вы подумали, что по большей части данная история является маркетинговой уловкой, то вы правы, но это не отменяет того факта, что realme 11 Pro довольно неплохо выглядит.К нам на тест приехала версия смартфона в консервативном черном цвете. Поверхность задней крышки выполнена из матового пластика, на котором с трудом собираются отпечатки от пальцев. Используемым материалом является пластик.

Модуль камеры имеет внушительные размеры. Благодаря расположению модуля по центру, когда смартфон лежит на столе, он не будет колебаться и качаться с боку на бок.

Комплектный силиконовый чехол выполнен добротно. Он не просто прозрачный, а тонированный, и если его надеть на смартфон, то он буквально сливается со всем корпусом, поэтому спустя время можно даже забыть о его присутствии.

Еще смартфон доступен в двух более ярких цветах: бежевый и зеленый. В таком случае крышка смартфона будет выполнена из износостойкой экокожи. Особенным акцентом является вертикальная плетеная трехцветная полоска, придающая смартфону определенный шарм и элегантность.

В руке смартфон лежит хорошо за счет закругленных с двух сторон рамок корпуса. Вес смартфона составляет всего каких-то 183 грамма.

Сканер отпечатков пальцев встроен под экран. Находится он весьма низко, но ничего критичного в этом нет. Срабатывает он быстро и точно.

На правую грань смартфона вынесли качельку громкости и кнопку разблокировки.

Снизу расположились основной динамик, разъем USB Type-C, микрофон и лоток для двух SIM-карт.

Экран

На экран в realme 11 Pro совсем не поскупились. Его оснастили большим дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2412 х 1080 пикселей, что соответствует плотности пикселей в 394 ppi. Показатель высокий, поэтому изображение на экране выглядит однородным и без зернистости. Тип матрицы AMOLED. Цвета на нем отображаются насыщенными, уровень контраста высокий, а черный максимально глубокий. Цветовой охват соответствует стандарту 100% DCI-P3. Экран имеет изогнутую форму. Кто-то воспримет этот факт, как плюс ведь таким образом смартфон выглядит более эффектно, а кто-то наоборот как минус, так как подобная форма может спровоцировать появление ложных нажатий, но этот момент realme проработали, внедрив технологию X-touch, способная отличать фантомные касания от действительных.В экране нас в особенности нас порадовал высокий уровень яркости, на котором порой производитель может сэкономить. В данном случае он может достигать и 950 нит, а значит в солнечную погоду смартфоном будет более чем комфортно пользоваться.Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Интерфейс на таком дисплее отображается более плавным, чем на стандартном с 60 Гц.

В разделе настроек экрана можно активировать темную тему, подкорректировать цветовую гамму, включить функцию защиты глаз от вредного синего cвета и скрыть челку над экраном. Кроме того, смартфон поддерживает технологию улучшения цветопередачи в видео, позволяющая создать более выразительное изображение.

Начинка

В роли процессора выступает восьмиядерный MediaTek Dimensity 7050, построенный по 6-нм техпроцессу. Производительность этого процессора впечатляет и превосходит большинство его конкурентов в своем классе. Он способен легко запускать множество требовательных игр на высоких настройках, таких как PUBG Mobile, Standoff 2 и Call of Duty Mobile. Проблем с перегревом у процессора нет.

Объем оперативной памяти составляет 8 Гбайт, но ее можно расширить до 16 Гбайт за счет использования внутренней памяти. Смартфон доступен в двух конфигурациях с внутренним накопителем на 128 Гбайт или 256 Гбайт. Наш тестовый экземпляр оснащен 256 Гбайт внутренней памяти.realme 11 Pro работает на ОС Android 13, на которую сверху установлена фирменная оболочка UI 4.0. Оболочка действительно хороша и в ней ничего не раздражает. Среди ее интересных фишек стоит отметить возможность записи звонка, поддержка AoD и наличие больших папок.

Камера

Смартфон также оснащен модулем NFC для бесконтактной оплаты, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth версии 5.2. Поддерживаются звуковые кодеки SBC, AAC, APTX, APTX HD и LDAC.Визуально может показаться, что realme 11 Pro имеет три модуля камеры, но самом деле реальных всего два:- Основной на 100 Мпикс с сенсором Samsung ISOCELL HP3, светосилой f/1,8 и фокусным расстоянием 26 мм;- Вспомогательный портретный модуль на 2 Мпикс со светосилой f/2,4.Основная камера в смартфоне не подкачала и по своей степени качества сильно приближена к флагманским решениям. Уровень детализации получаемых фотографий высокий, определение цветопередачи происходит корректно, с точностью фокусировки тоже все хорошо.

Также камера за счет высокой степени разрешения и наличия Ai-алгоритмов может зумировать снимки до 4х и даже больше без сильной потери качества. Естественно, качество получаемых снимков сильно зависят от света, поэтому в темное время все же кадры будут выходить не такими четкими.

Видео можно записывать в 4K разрешении при 30 кадров/сек или в Full HD при 60 кадров/сек. Большим плюсом является наличие полноценной оптической стабилизации OIS ProLight, поэтому видео на смартфон записывается плавно.Фронтальная камера получила разрешение в 16 Мпикс и светосилу f/2,45. Фотографии на нее получаются яркими и насыщенными. Она поддерживает портретный режим, который умеет равномерно размывать задний фон.

Аккумулятор

У realme 11 Pro объем батареи составляет 5000 мАч. Благодаря энергоэффективному процессору и AMOLED-дисплею запаса автономности смартфона может хватать на весь день при интенсивном использовании, начиная с утра и заканчивая поздней ночью.Мощность комплектного зарядного устройства SUPERVOOC немалая — 67 Вт. От 0 до 50% смартфон заряжается приблизительно за 18 минут, а до 100% за 50 минут, что является отличным показателем. Поддержки беспроводной зарядки в нем нет.

Итоги

realme 11 Pro вышел добротным смартфоном, который имеет ряд флагманский замашек, а именно яркий AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления в 120 Гц, быструю зарядку на 67 Вт и качественную основную камеру на 100 Мпикс. Среди прочих плюсов данной модели стоит отметить привлекательный дизайн, мощный процессор, удобный интерфейс, длительное время автономной работы, наличие NFC для бесконтактной оплаты и поддержку 5G. К минусам мы отнесли отсутствие слота для MicroSD и ультраширокоугольног модуля. Учитывая его стоимость, realme 11 Pro однозначно заслуживает внимания.