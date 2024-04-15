Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+

Компания realme представила на рынок две новые «профессиональные» модели — 12 Pro и 12 Pro+. Если первый не так интересен, так как по своей сути и начинке это преемник realme 11 Pro+, то вот 12 Pro+ — это уже что-то новое. Как минимум он интересен камерой.

Комплектация

Смартфон realme 12 Pro+ поставляется в ярко-желтой коробке. Внутри есть всё необходимое для старта работы с устройством: скрепка для извлечения SIM-лотка, инструкция, защитный чехол, блок питания мощностью 67 Вт и кабель USB-A — USB-C. Пленку наклеили с завода, так что дополнительно беспокоиться не нужно. Комплектный чехол мягкий и приятный на ощупь — из рук не выскальзывает.

Внешний вид

Дизайн realme 12 Pro+ продолжает развитие всего того, что мы видели в 2023 году в 11 Pro и 11 Pro+. Рамка корпуса выполнена из пластика, что и плюс и минус: в холодную погоду она не морозит руку, но при этом из-за глянца быстро покрывается царапинами при небрежном использовании устройства.

Задняя панель смартфона покрыта мягкой экокожей с золотистой полосой посередине, выполненной в стиле так называемого Jubilee браслета Rolex с характерным ромбическим орнаментом. Выглядит стильно и дорого.

«Браслет» плавно перетекает в массивный блок камеры с металлическим безелем, который напоминает дизайн часов Rolex. Но с нюансом. В отличие от часового безеля, который вращается, на смартфоне он статичен и служит исключительно для декора.

Элементы управления расположены на правой стороне — клавиши регулировки громкости и кнопка включения.

В верхней части устройства имеется отверстие для мультимедийного динамика и микрофон для подавления шума. А в нижней: порт USB Type-C, микрофон, мультимедийный динамик и слот для двух SIM-карт.

Динамики стерео, а качество звука выше среднего. Высокие и средние частоты четко различимы, даже есть неплохие басы, хотя и не самые глубокие. Звук довольно громкий — в комнате 14 квадратных метров всё отлично слышно.

Экран

Экран realme 12 Pro+ имеет размер 6,7 дюйма. Это AMOLED-матрица разрешением 2414 × 1080 пикселей с плотность 395 ppi. Дисплей сочный, с хорошими углами обзора и глубоким черным цветом — AMOLED как никак.

Экран с закруглениями и для кого-то это может стать недостатком, так как найти защитное стекло может быть проблематично. Закругления небольшие, а ложных срабатываний нет.

Матрица яркая — до 950 нит, что обеспечивает комфортное использование в помещении. Солнечным днем дисплей немного тускнеет и приходится всматриваться в текст, особенно если использовать темную тему. Есть автоматическая регулировки, работает корректно — в темноте не слепит.

Частота обновления — 60 или 120 Гц, регулируется автоматически в зависимости от задачи. Максимальная частота активируется при касании экрана, например, при прокрутке чата или во время игры. А 60 Гц используется при просмотре видео или чтении текста.

Железо

В качестве процессора в realme 12 Pro+ используется восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, он обеспечивает высокую производительность и эффективность с минимальным троттлингом. А всё за счет системы охлаждения с испарительной камерой площадью 3394 мм2, это помогает SoC оставаться прохладным даже при высокой нагрузке. После 20 минут троттлинг теста телефон теряет 4% производительности, что очень хорошо.

За графику отвечает видеоядро Adreno 710. Это не самое мощное решение на рынке, но его хватает для игры в PUBG Mobile на высоких настройках в 60 FPS или Genshin Impact на тех же настройках, но при 40–45 FPS.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменным интерфейсом realme UI 5.0. Он интуитивный и с удобной навигацией. Есть предустановленные приложения «Литрес», «Иви», RuStore и «Яндекс Браузер», но их можно легко удалить, если они не нужны.

Камеры

Изюминка смартфона — это камеры. Их здесь три: основная на 50 Мп, перископический телефото на 64 Мп с зумом x3 и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп. Днем все камеры делают четкие снимки с точным балансом белого и естественным цветами.

Вечером основной модуль незначительно теряют детализацию, снимки при этом получаются яркие и контрастные. Зум тоже не пасует: резкость остается на высоте, «шумит» не сильно, а цветопередача при этом остается на том же уровне, что и днем. А на сверхширик вечером лучше не фотографировать, по крайней мере в слабоосвещенном месте смысла от него немного из-за цифровых шумов.

Помимо фото, поддерживается запись видео в разрешении до 4К при 30 FPS, однако отсутствие стабилизации сильно сказывается на статичности изображения. Чтобы получить более плавную картинки лучше снимать в Full HD при 60 кадрах в секунду со включенной стабилизацией. В дневное время видео выходит ярким, контрастным и детализированным, а вечером не хватает резкости и появляются цифровые шумы.
Днем селфи-камера на 32 Мп делает детализированные снимки с точной цветопередачей и высокой контрастностью, есть даже эффект боке, который работает корректно и не размывает волосы. Вечером качество снимков немного снижается.

Батарея

Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч, устройства хватает на день активного использования. При просмотре YouTube на средней яркости смартфон разряжается с 100% примерно за 22 часа. Если использовать комплектную зарядку, то на восполнение энергии уйдет 50 минут

Итог

Как итог, realme 12 Pro+ — качественный и сбалансированный смартфон топового среднего уровня, которого хватает для всех ежедневных задач. Он достаточно мощный, чтобы запускать игры на максимальных настройках в 40–60 FPS, в зависимости от проекта. При этом слабо троттлит за счет системы охлаждения. А также радует качественной основной и телефото камерами, AMOLED экраном и хорошей автономностью.
Samsung Galaxy F14 4G готов к выходу …
В базе Google Play Console засветился смартфон Samsung Galaxy F14 4G, что может означать скорый релиз уст…
Samsung Care Plus предлагает бесплатную замену батареи…
Владельцы устройств Samsung Galaxy, которые пользуются программой Samsung Care Plus, сегодня получили пор…
Samsung для Galaxy A55 показали на фото …
Профильное издание Appuals опубликовало подборку фотографий еще не представленных официально смартфонов S…
OnePlus 12 не получит обновлений ОС в течение семи лет…
В настоящее время только компании Samsung и Google предлагают длительную поддержку программного обеспечен…
Samsung Galaxy M14 4G оценен в 100 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy M14 4G, которая оценена на инд…
Redmi Turbo 3 получит тонкий и прочный корпус …
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о перспективном смартфоне Redmi Turbo 3, опубликовав несколько…
Redmi K70 получил версию на 12/512 ГБ памяти …
Компания Xiaomi представила в Китае новую конфигурацию памяти для смартфонов Redmi K70 и Redmi K70 Pro. О…
Дисплей Galaxy S24 Ultra совершенно не бликует…
Среди достаточно важных функций смартфона Galaxy S24 Ultra многие почему-то упускают весьма интересное ре…
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor