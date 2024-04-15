Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+

Компания realme представила на рынок две новые «профессиональные» модели — 12 Pro и 12 Pro+. Если первый не так интересен, так как по своей сути и начинке это преемник realme 11 Pro+, то вот 12 Pro+ — это уже что-то новое. Как минимум он интересен камерой.

Комплектация

Смартфон realme 12 Pro+ поставляется в ярко-желтой коробке. Внутри есть всё необходимое для старта работы с устройством: скрепка для извлечения SIM-лотка, инструкция, защитный чехол, блок питания мощностью 67 Вт и кабель USB-A — USB-C. Пленку наклеили с завода, так что дополнительно беспокоиться не нужно. Комплектный чехол мягкий и приятный на ощупь — из рук не выскальзывает.

Внешний вид

Дизайн realme 12 Pro+ продолжает развитие всего того, что мы видели в 2023 году в 11 Pro и 11 Pro+. Рамка корпуса выполнена из пластика, что и плюс и минус: в холодную погоду она не морозит руку, но при этом из-за глянца быстро покрывается царапинами при небрежном использовании устройства.

Задняя панель смартфона покрыта мягкой экокожей с золотистой полосой посередине, выполненной в стиле так называемого Jubilee браслета Rolex с характерным ромбическим орнаментом. Выглядит стильно и дорого.«Браслет» плавно перетекает в массивный блок камеры с металлическим безелем, который напоминает дизайн часов Rolex. Но с нюансом. В отличие от часового безеля, который вращается, на смартфоне он статичен и служит исключительно для декора.

Элементы управления расположены на правой стороне — клавиши регулировки громкости и кнопка включения.

В верхней части устройства имеется отверстие для мультимедийного динамика и микрофон для подавления шума. А в нижней: порт USB Type-C, микрофон, мультимедийный динамик и слот для двух SIM-карт.

Динамики стерео, а качество звука выше среднего. Высокие и средние частоты четко различимы, даже есть неплохие басы, хотя и не самые глубокие. Звук довольно громкий — в комнате 14 квадратных метров всё отлично слышно.

Экран

Экран realme 12 Pro+ имеет размер 6,7 дюйма. Это AMOLED-матрица разрешением 2414 × 1080 пикселей с плотность 395 ppi. Дисплей сочный, с хорошими углами обзора и глубоким черным цветом — AMOLED как никак.Экран с закруглениями и для кого-то это может стать недостатком, так как найти защитное стекло может быть проблематично. Закругления небольшие, а ложных срабатываний нет.Матрица яркая — до 950 нит, что обеспечивает комфортное использование в помещении. Солнечным днем дисплей немного тускнеет и приходится всматриваться в текст, особенно если использовать темную тему. Есть автоматическая регулировки, работает корректно — в темноте не слепит.

Частота обновления — 60 или 120 Гц, регулируется автоматически в зависимости от задачи. Максимальная частота активируется при касании экрана, например, при прокрутке чата или во время игры. А 60 Гц используется при просмотре видео или чтении текста.

Железо

В качестве процессора в realme 12 Pro+ используется восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, он обеспечивает высокую производительность и эффективность с минимальным троттлингом. А всё за счет системы охлаждения с испарительной камерой площадью 3394 мм2, это помогает SoC оставаться прохладным даже при высокой нагрузке. После 20 минут троттлинг теста телефон теряет 4% производительности, что очень хорошо.

За графику отвечает видеоядро Adreno 710. Это не самое мощное решение на рынке, но его хватает для игры в PUBG Mobile на высоких настройках в 60 FPS или Genshin Impact на тех же настройках, но при 40–45 FPS.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменным интерфейсом realme UI 5.0. Он интуитивный и с удобной навигацией. Есть предустановленные приложения «Литрес», «Иви», RuStore и «Яндекс Браузер», но их можно легко удалить, если они не нужны.

Камеры

Изюминка смартфона — это камеры. Их здесь три: основная на 50 Мп, перископический телефото на 64 Мп с зумом x3 и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп. Днем все камеры делают четкие снимки с точным балансом белого и естественным цветами.

Вечером основной модуль незначительно теряют детализацию, снимки при этом получаются яркие и контрастные. Зум тоже не пасует: резкость остается на высоте, «шумит» не сильно, а цветопередача при этом остается на том же уровне, что и днем. А на сверхширик вечером лучше не фотографировать, по крайней мере в слабоосвещенном месте смысла от него немного из-за цифровых шумов.

Помимо фото, поддерживается запись видео в разрешении до 4К при 30 FPS, однако отсутствие стабилизации сильно сказывается на статичности изображения. Чтобы получить более плавную картинки лучше снимать в Full HD при 60 кадрах в секунду со включенной стабилизацией. В дневное время видео выходит ярким, контрастным и детализированным, а вечером не хватает резкости и появляются цифровые шумы.Днем селфи-камера на 32 Мп делает детализированные снимки с точной цветопередачей и высокой контрастностью, есть даже эффект боке, который работает корректно и не размывает волосы. Вечером качество снимков немного снижается.

Батарея

Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч, устройства хватает на день активного использования. При просмотре YouTube на средней яркости смартфон разряжается с 100% примерно за 22 часа. Если использовать комплектную зарядку, то на восполнение энергии уйдет 50 минут

Итог

Как итог, realme 12 Pro+ — качественный и сбалансированный смартфон топового среднего уровня, которого хватает для всех ежедневных задач. Он достаточно мощный, чтобы запускать игры на максимальных настройках в 40–60 FPS, в зависимости от проекта. При этом слабо троттлит за счет системы охлаждения. А также радует качественной основной и телефото камерами, AMOLED экраном и хорошей автономностью.