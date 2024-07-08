Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12

На днях прошел старт нового смартфона realme 12, построенного на платформе Qualcomm Snapdragon 685 с испарительной камерой VC Cooling System. Он стал первым в сегменте до 26 тысяч рублей с накопителем объемом 512 Гбайт. Используется высокочувствительный сенсор Sony LYT-600 с оптической стабилизацией, аккумулятор с высокой емкостью и быстрой зарядкой SUPERVOOC мощностью 67 Вт.

Комплектация

Поставляется в коробке ярко-желтого цвета с минималистичным оформлением. Комплект включает прозрачный силиконовый чехол, зарядное устройство 80 Вт, USB-кабель, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Представлен в цветах «зеленый малахит» и «голубой рассвет». Между ними есть различия не только в цвете, но и материалах. У той что у нас на снимках, спинка из веганской кожи, а второй вариант с пластиком. Корпус его компактен и легок, толщина не превышает 8 мм. При этом плотно собран и ощущается монолитным.

В проектировании внешнего вида этой серии принимал известный часовщик Оливье Савео и здесь это заметно. Фотомодуль по форме циферблата классических часов и линии на крышке, напоминающие ремешок.

Блок равномерно выступает над поверхностью по центру, но за счет ширины смартфон на нем не раскачивается при размещении на столе. Сам он немного переливается при попадании лучей света.

Боковые грани ровные, выполнены из пластика с текстурой под шлифованный алюминий. На правой стороне спаренный регулятор громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Как показала практика, срабатывает он точно и быстро. При этом такое исполнение удобнее, чем подэкранное расположение, идентификация проходит одновременно с нажатием на кнопку включения, без лишних действий.

Корпус у realme 12 не разборен. Защищен от воды и пыли по стандарту IP54. На верхнем торце находится выдвижной лоток на две nanoSIN и карту памяти. Несмотря на большой объем внутренней памяти также сохранили возможность установки емкого накопителя.

На нижнем торце решетка динамика, разъем USB-C, аудиоразъем под проводную передачу звука и отверстие микрофона. Микрофон шумоподавления на верхней грани.

Экран

Лицевая сторона с защитным стеклом. Дисплей занимает 92.65% площади, боковые рамки узкие. На верхней по центру объектив фронтальной камеры. Выше ближе к месту перехода в боковую грань решетка разговорного динамика.На борту 6.72 дюймовый дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей. Это матрица AMOLED с частотой обновления до 120 Гц. Частота варьируется в зависимости от выбранного режима работы и запущенного приложения. Согласно нашим измерениям, здесь высокий уровень яркости, достигающий в пике до 2000 нит и 600 нит в обычной работе. Для пользователя это даст возможность комфортно просматривать изображения на улице под прямыми солнечными лучами.

Платформа

Выводимое изображение детализировано. Есть несколько цветовых профилей и дополнительные настройки. Доступна и темная тема оформления, а также защита глаз от вредной части спектра.Работает новинка на платформе Qualcomm Snapdragon 685, выполненного по 6нм техпроцессу. Данный процессор оптимизирован на энергоэффективную и производительную работу. Для отвода тепла и сохранения стабильности при продолжительной нагрузке используется испарительная камера VC Cooling System. Он не перегревался и не сбрасывал частоту.

Доступны две версии исполнения в зависимости от размера внутреннего накопителя, это 256 или 512 Гбайт. Все они идут с оперативной памятью объемом 8 Гбайт. Все это позволяет как хранить большой объем данных, так и запускать игры со средними и высокими пресетами графики.

Аккумулятор

Работает в сетях LTE, модуль связи показал себя отлично. Цепкий и давал высокие скорости работы с данными. Wi-Fi в двух диапазонах, Bluetooth 5.0 с aptX HD. Бесконтактные платежи, совместимые с работающими в России.Автономную работу realme 12 обеспечивает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. С высоким уровнем яркости работал беспрерывно до 10 часов. На практике это 1.5-2 дня на одном заряде в обычной эксплуатации. Комплектуется зарядкой мощностью 80 Вт и поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC 67 Вт. Полный цикл занимал около часа.

Камера

Главным модулем выступает сенсор SONY LYT-600 с разрешением 50 Мп и размером сенсора 1/1,95". Оптическая группа собрана из 5 стеклянных линз с диафрагмой 1.88. Особенностью его стала оптическая стабилизация, обеспечивающая плавную съемку и четкие кадры при тряске и движении. Дополнительно установлен 2 Мп черно-белый сенсор. В приложении доступно большое количество творческих режимов. Ускоренная и замедленная съемки, сканирование текста, профессиональный режим, групповой портрет, HDR, бьюти.

Основная камера realme 12

Снимки детализированы в дневное и ночное время. Цвета передает без видимых искажений. Видео пишет в разрешении Full HD со стабилизацией.Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Оптическая группа из 5 линз с диафрагмой F/2.45. Снимает хорошо.

Фронтальная камера realme 12

Софт

Предустановлен Android 14 с фирменной оболочкой realme UI 5.0. Интерфейс хорошо оптимизирован и наполнен возможностями кастомизации без назойливой рекламы. Смартфон сопровождается программной поддержкой с выпуском патчей и обновлений.

realme 12 обзор

Итоги

realme 12 – сбалансированный смартфон с доступным ценником, предлагающий высокий уровень быстродействия, съемку со стабилизацией, длительное время автономной работы с быстрой зарядкой, яркий и контрастный экран, большой объем памяти, поддержку карты памяти, аудиоразъем и все это в качественно собранном корпусе с интересным внешним исполнением. Не устроить могут ограничения видеосъемки разрешением Full HD.