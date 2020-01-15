Обзор realme 5 Pro 128GB. Дешевле и лучше Xiaomi?

Компания Xiaomi в первую очередь славится тем, что за невысокую цену может предложить смартфон с одними из лучших технических характеристик. Однако сейчас с приходом нового игрока на рынке в виде realme может произойти сокрушительный момент. Все дело в том, что их модели являются еще более доступными. Сегодня к нам в руки попал realme 5 Pro, который обладает достойными параметрами за свою стоимость. В этом тесте мы выясним, какие в нем есть недостатки.

Комплектация

realme 5 Pro поставляется в классической для их компании белой коробке. Внутри нее лежит сам смартфон, силиконовый чехол, блок питания с проводом USB Type-C и вся необходимая документация.

Внешний вид

Дизайн 5 Pro выполнен по всем канонам realme. Все линии корпуса закруглены, а на задней панели расположился градиентный рисунок в виде переливающихся кристаллов. Такое же решение мы видели в младшей модели realme 5, только в данном случае узор более ярко выражен.

Сама крышка глянцевая, поэтому на ней быстро собираются отпечатки пальцев. Благо в комплекте есть силиконовых чехол, который способен еще и защитить смартфон от падений.

realme 5 Pro можно приобрести в зеленой или синей, как в нашем случае версии. В руках смартфон ощущается добротно, и несмотря на полностью пластиковый корпус не пытается выскользнуть из рук в самый неподходящий момент.Еще одним плюсом является защита от попадания влаги и пыли в смартфоне.

Четкий дисплей на 6.3 дюйма

realme 5 Pro оснащен IPS-дисплеем на 6.3 дюйма с разрешением Full HD+. Это как раз тот случай, когда экран достаточно большой, чтобы с комфортом смотреть видео или играть, но при этом им легко пользоваться одной рукой. По качеству дисплей действительно достойный, цвета естественные, а запаса яркости более чем хватает.

Сам экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3, а также с завода покрыт плотной прозрачной пленкой.

Процессор Snapdragon 712

realme 5 Pro работает на процессоре Snapdragon 712 с тактовой частотой 2,3 ГГц, построенный по 10 нм техпроцессу. Модель оснащена 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней, которую также можно расширить, вставив MicroSD карту.Такого уровня железа хватает, чтобы играть, к примеру, в PUBG Mobile на высоком уровне графики при 40 FPS. Говоря о синтетических тестах, то смартфон выдает следующие результаты:

Сама система работает на Android 9.0 с установленной сверху оболочкой ColorOS 6.0 последней версии . Для идеала в смартфоне не хватает модуля NFC для бесконтактной оплаты.Смартфон можно разблокировать тремя способами: ввести пин-код, приложить палец к сканеру на задней крышке и просканировать лицо. Самое важное в этой истории то, что все варианты работают одинаково стабильно и быстро.

Камера

У realme 5 Pro имеется четыре камеры: основной модуль на 48 мегапикселей получил сенсор Sony IMX586 со светосилой F1.8. Второй ультраширокойгольный модуль на 8 мегапикселей может делать кадры с углом обзора в 119 градусов со сниженным уровнем шума в темное время суток. Третий модуль дополнительный служит для измерения глубины. Четвертый же на 2 мегапикселя со светосилой F2.4 способен делать макросъемки при минимальном расстоянии до объекта в 4 см.

За счет софта и алгоритмов камеры, большинство кадров выходят достаточно яркими детализированными. Также при включенном HDR качество улучшается сильнее.

Что касается снимков в темное время, то с ними тоже все в порядке. Для этого предусмотрен ночной режим, при котором фотография делается с выдержкой до 4 секунд.

Батарея

Процессор Snapdragon 712 был серьезно доработан в плане энергоэффективности, по сравнению с Snapdragon 710. Благодаря этому и аккумулятору на 4035 мАч, realme 5 Pro удавалось проработать весь день без подзарядки даже при очень активном использовании.Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки VOOC. По нашим замерам для полного цикла понадобится примерно 1,5 часа.

Итоги

realme 5 Pro получился достойным среднебюджетным смартфоном, который за свою цену предлагает следующие преимущества: приятный дизайн, производительный процессор, яркий дисплей на 6,3 дюйма, качественная камера, хорошая автономность и поддержка технологии быстрой зарядки.Если наличие модуля NFC в смартфоне не является для вас приоритетом, то советуем присмотреться к данной модели.