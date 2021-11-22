Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок

Мы уже успели протестировать модели realme 8 и realme 8 Pro. Теперь очередь дошла и до самого младшего представителя всей линейки — realme 8i. Новинка получила дисплей на 120 Гц, основную камеру на 50 Мпикс, процессор Helio G96 и емкий аккумулятор на 5000 мАч. Но так ли он хорош на деле, как на сухих цифрах? Разбираемся в нашем обзоре.

Комплектация

Содержимое коробки realme 8i самое стандартное: силиконовый чехол, кабель USB Type-C, блок питания на 18 Вт, скрепка для извлечения SIM-карты, руководство пользователя и гарантийный талон. На экран с завода наклеена защитная пленка.

Внешний вид

Дизайн realme 8i полностью соответствует облику всей линейки. Здесь та же глянцевая пластиковая крышка со скругленными краями, которые визуально делают его чуть тоньше, рамка из глянцевого пластика и двухуровневый блок камер, состоящий из четырех круглых панелей. Выглядит достойно, особенно за свою стоимость.

Смартфон можно приобрести в одном из двух цветах: черном и фиолетовом. В обоих случаях имеется градиентный рисунок из множества вертикальных линий. По словам realme, при разработке 8i они вдохновлялись тематикой космоса.

Сканер отпечатка пальцев интегрирован прямо в кнопку разблокировки. Работает быстрой и точно. В настройках можно выставить разблокировку либо по легкому, либо сильному нажатию.

Здесь же находится слот для двух SIM-карт и MicroSD.

Качелька регулировки громкости выведена на левую грань. Для кого-то такое решение является более удобным, чем традиционное расположение всех клавиш на одной стороне.

Снизу из элементов имеются разъем для наушников, USB Type-C, микрофон и основной монодинамик.

По качеству сборки нареканий нет, все отлично подогнано. Единственный момент по корпусу, который может раздражать, так это маркая задняя крышка. Решений с этим два — свыкнуться или начать носить комплектный чехол.

Экран

В смартфон установлен дисплей на 6,6 дюймов с разрешением Full HD+. Матрица IPS, цвета довольно насыщенные, с углами обзора нет проблем. Пиковая яркость находится в отметке 600 нит. Для данного ценового сегмента показатель неплохой. Что действительно радует так это минимальный уровень яркости. Он здесь крайне низкий, поэтому в темное время перед сном экран совсем не будет напрягать зрение.Частота обновления дисплея составляет 120 Гц вместо стандартных 60 Гц. По умолчанию в настройках установлена динамическая частота дискретизации, которая автоматически меняет герцовку в зависимости от отображаемого приложения. В играх частота может достигать 180 Гц, что дает серьезное преимущество в шутерах.

В настройках дисплея можно включить темную тему, режим защиты зрения, сменить цветовую температуру и профиль.

Начинка

Так как 8i вышел позже всех, то он получил более свежий процессор. Здесь установлен MediaTek Helio G96, а не, G95, как в realme 8. Разница по производительности небольшая, но и такой прирост лишним не будет. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт. Также их количество можно увеличить, добавив еще 3 Гбайт за счет внутренней памяти.В зависимости от конфигурации объем внутренней памяти будет равняться 64 Гбайт или 128 Гбайт. В обоих случаях ее количество можно будет расширить с помощью MicroSD карты.

Касательно игр, то PUBG Mobile, WoT Blitz и Call of Duty: Mobile идут на высоких настройках графики при 30 fps. С Genshin Impact, как это обычно и бывает, дела идут хуже. Она уже запускается на низких настройках с редкими просадками кадров.

Особенность всех смартфонов realme заключается в наличии игровой панели, обладающей рядом полезных фишек. Сделав свайп право из боковой панели, можно посмотреть оставшийся заряд батареи, уровень fps и температуру процессора. Также можно быстро открыть Discord в небольшом окне и активировать режим фокусировки, во время которого будут отключены уведомления из приложений и входящих звонках.

Вся система работает на Android 11 с установленной сверху оболочкой realme UI 2.0, в которой нет большого своих загромождений, от чего все симпатично выглядит и шустро работает. Есть поддержка NFC для бесконтактной оплаты, Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.1.

Камера

На первый взгляд может показаться, что в смартфоне установлено 4 модуля камеры, но на самом деле их 3. В последней нише место занимает вспышка.Основная камера имеет разрешение в 50 Мпикс и светосилу f/1.8. Последние два являются больше второстепенными модулями: макромодуль на 2 Мпикс со светосилой f/2.4 и черно-белый модуль на те же 2 Мпикс.

Днем на основную камеру выходят отличные яркие снимки с высокой детализацией. В ночное время суток все не так радужно, но все же далеко не самое плохое качество. Также из других режимов стоит выделить портретный, съемка видео на фронтальную и основную камеру одновременно и «Эксперт» с полностью ручными настройками . Есть возможность включить функцию HDR, AI-улучшение снимков и выбрать любой из 18 пресетов.

Фронтальная камера получила разрешение в 16 Мпикс и светосилу f/2.05. Все в резкости, а цвета выглядят естественно. Можно включить портретный режим, размывающий задний фон и настроить функцию бьютифакации, которая способна разгладить кожу.

Аккумулятор

Видео можно снимать в FullHD разрешении при 30 кадров/сек. Итоговое качество приемлемое. Оптической стабилизации нет, но есть электронная.В realme 8i установлен большой аккумулятор на 5000 мАч. Его спокойно хватает на весь день активной работы. Можно не отказывать себе в просмотре множества видео и часовых игровых сессий.От комплектного зарядного устройства на 18 Вт смартфон заряжается чуть больше 2 часов. Не самый рекордный показатель, но ничего не критичного.

Итоги

realme 8i показал себя, как отличный смартфон за свои деньги. У него производительный процессор, яркий дисплей на 120 Гц, хорошее качество снимков, удобная оболочка, впечатляющий запас автономности, есть NFC модуль для бесконтактной оплаты и разъем для наушников. Для полного счастья не хватает лишь ультраширокоугольного модуля и более быстрой зарядки.