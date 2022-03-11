Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой

В столь непростое время, когда курс доллара растет не по дням, а по часам еще есть шансы приобрести удачный смартфон по старому курсу, которого хватит не на один год работы. Одним из таких вариантов является новинка realme 9 Pro. Его основными фишками являются мощный процессор Snapdragon 695 5G, отзывчивый дисплей на 120 Гц, тройная камера с основным модулем на 64 Мпикс и быстрая зарядка на 33 Вт. Посмотрим, что он из себя представляет на деле.

Комплектация

realme 9 Pro поставляется в большой жёлтой коробке. В комплект поставки входят прозрачный силиконовый чехол, кабель USB Type-C, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон. На экран с завода наклеена защитная пленка.

Внешний вид

По сравнению с предшественником, дизайн realme 9 Pro стал намного серьезнее. Это заметно в первую очередь по блоку камер. Теперь он больше и состоит из двух уровней. Правда из-за этого камера выпирает еще больше и может случайным образом обо что-то поцапаться. Если это сильно смущает, то на смартфон можно надеть комплектный чехол.

Задняя крышка сама по себе глянцевая и быстро пачкается. Выхода здесь два — принять это, как данность или надеть тот же комплектный чехол. Он тоже пачкается, но уже ощутимо меньше.

Модель доступна в трех вариантах: черный, зеленый и синий. Последний является наиболее интересным. Он фотохромный и при ярком свете может менять свой оттенок с синего на красный.

Габариты у realme 9 Pro для Android-смартфона довольно стандартные и составляют 164,3х75,6х8,5 мм. Он отлично лежит в руке и при этом не норовит выскользнуть из рук.

Слот является гибридным. Это нас удивило, ведь до этого во всех смартфонах этой линейки встречался только полноценный слот. Теперь в него можно одновременно установить либо две SIM-карты, либо одну с MicroSD картой.

Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку разблокировки. Работает быстро и точно. В настройках можно добавить до 5 отпечатков.

На нижней грани расположились аудиоразъем, микрофон, USB Type-C и основной динамик.

Экран

realme 9 Pro оснастили дисплеем на 6,6 дюйма с IPS матрицей. Углы обзора отличные без искажений. С цветопередачей тоже все хорошо, картинка выглядит естественно. Если же вы приверженец смартфонов только с Super AMOLED матрицей с их насыщенными цветами и невероятно глубоким черным, то стоит обратить внимание на старшую модель realme 9 Pro+.Разрешение дисплея составляет 2412х1080 точек. Это уже нисколько не удивляет, а вот частота обновления дисплея на 120 Гц напротив. Благодаря такой высокой частоте развертки интерфейс системы будет отображаться крайне плавно. Более того, в играх частота дискретизации касания может достигать 240 Гц, что дает серьезное преимущество в динамичных играх по типу PUBG MOBILE, Call of Duty: Mobile и Standoff 2 и тд. Экран сверху защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass.

В настройках экрана можно отрегулировать цветовой режим, включить функцию защиты глаз, снижающий интенсивность вредного синего света, а также сменить частоту обновления дисплея с авто на постоянные 60 или 120 Гц. Здесь же включается темная тема.

Начинка

realme 9 Pro работает на свежем 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 695, построенном по 6-нм техпроцессу. В качестве графического процессора выступает Adreno GPU 619. Модель существует только в одной конфигурации с 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутреннего хранилища.

Запас производительности неплохой. Его хватает, чтобы запускать большинство тяжелый игр на высоком уровне графики с хорошим запасом FPS. В этот список входят PUBG Mobile, WoT Blitz, Call of Duty: Mobile, Standoff 2. Хуже дела обстоят у Genshin Impact. Настройки придётся снизить до средних.

Смартфон работает на базе ОС Android 12 с установленной сверху фирменной оболочкой realme UI 3.0. Система не нагромождена лишними элементами и быстро реагирует на касания. Одним из самых больших преимуществ данной оболочки является возможность добавить от 3 до 5 Гбайт оперативной памяти за счет использования свободной внутренней памяти. realme 9 Pro поддерживает 5G сети, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и NFC для бесконтактной оплаты.

Камера

Блок камеры в realme 9 Pro состоит из трех модулей: основной на 64 Мпикс со светосилой f/1,79, ультраширокоугольник на 8 Мпикс с углом обзора 119° и светосилой f/2.2, а также макромодуль на 2 Мпикс. В прошлой модели realme 8 Pro было на один модуль больше, но серьезной потери в этом никакой нет, ведь им был датчик измерения глубины. Никакую серьезную роль он не выполняет, и по факту больше является декоративным элементом.

Основной модуль камеры при дневном свете делает качественные снимки в резкости с хорошим уровнем детализации. Баланс белого в большинстве случаев определяется корректно.С ультраширокоугольником ситуация чуть проще. Изображения выглядят не такими глубокими и детализированными. Добавить больше контраста способна встроенная функция HDR.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мпикс и светосилу f/2.05. К качеству снимков превенций нет. Для своего класса они довольно резкие и детализированные.

Аккумулятор

Смартфон способен записывать видео при разрешении Full HD 30 кадров/сек. Есть встроенная фунция ультрастабилизации. При ее активации видео действительно становится более плавным, но сильно обрезается по краям, что ожидаемо.realme 9 Pro оснастили аккумулятором на 5000 мАч. Благодаря комплектной быстрой зарядке Dart Charge на 33 Вт от 0 до 100% смартфон заряжается за 1 час. При выставленной яркости дисплея на 70% запаса автономности нам хватило на полтора дня работы или 12.5 часов экранного времени.

Итоги

Средняя стоимость за realme 9 Pro сейчас составляет 30 900 рублей. За эти деньги вы получаете смартфон со свежим дизайном, ярким IPS-дисплеем с частотой обновления на 120 Гц, а также достаточно производительным процессором, не склонному к троттлингу. Набор камер позволяет делать резкие снимки и записывать плавные видео в FullHD. С запасом автономности тоже не пожадничали, его хватает полтора дня, активного использования.Если говорить о минусах, то из них мы можем выделить маркий корпус и наличие гибридного слота для SIM-карт вместо полноценного.