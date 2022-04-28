Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью

Не прошло и полугода с момента выхода realme 8i, а в продажу уже поступает следующее поколение смартфона — realme 9i. Новинка получила процессор Snapdragon 680 4G, дисплей на 90 Гц, стереодинамики, аккумулятор на 5000 мАч и быструю зарядку. Во всех ли аспектах realme 9i лучше своего предшественника и стоит ли на него переходить? Разбираемся в нашем обзоре.

Комплектация

realme 9i поставляется в классической для бренда желтой коробке. В ее содержимое входят: сам смартфон, силиконовый чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство на 33 Вт, руководство пользователя и гарантийный талон. С завода на экран наклеена защитная пленка.

Внешний вид

Новое поколение realme 9i больше является минорным обновлением, так как никаких серьезных изменений не произошло. Тем не менее внешне он заметно преобразился. На задней крышке теперь нанесен крайне интересный градиент в виде множества вертикальных полосок, которые буквально «пикселиризуют» отраженные от нее объекты. Корпус выполнен целиком из пластика.

Блок камер стал выглядеть солиднее за счет более удачного расположения ее модулей и использования красивой окантовки вокруг камер.

realme 9i доступен для приобретения в двух цветовых решениях: черный и синий.

Габариты смартфона остались прежними — 8.4 х 164.4 х 75.5 мм. По этой причине он также хорошо лежит в руке, как realme 8i. Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке разблокировки. Работает быстро и точно.

Качелька громкости расположилась на левой стороне. Здесь же поместился слот для двух SIM-карт и MicroSD объемом до 1 Тбайт.

На нижней грани смартфона находятся аудиоразъем, микрофон, USB Type-C и стереодинамик.

Экран

В смартфоне установлен дисплей на 6,6 дюйма с разрешением 2412×1080 пикселей, что эквивалентно 401 ppi. Соотношение сторон составляет 20:9. Тип матрицы IPS. Изображение насыщенное и довольно контрастное, но без той степени глубины, как у AMOLED-экранов.

Частота обновления дисплей по сравнению с предшественником снизилась с 120 Гц до 90 Гц. В настройках экрана для повышения времени работы ее можно снизить до 60 Гц или же наоборот поднять до постоянных 90 Гц, если плавность картинки для вас в приоритете. Из других параметров здесь имеются смена светлой темы на темную, активация функции защиты глаз, регулировка цветовой температуры экрана и тд.Заявленный запас яркости составляет 480 нит. В целом, этого достаточно, чтобы пользоваться смартфоном и в солнечную погоду.

Начинка

realme 9i работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 680 4G, построенном по 6-нм техпроцессу. Запас производительности у него сопоставим с MediaTek Helio G96, который был установлен в realme 8i, но энергоэффективность заметно выше. Объем оперативной памяти типа LPDDR4X составляет 4 Гбайт. Размер внутренней же равен 128 Гбайт. Графическим ускорителем выступает Adreno 610.

Теперь пару слов о том, как смартфон ведет себя в играх. Нам удалось запустить на средних настройках графики следующие игры: PUBG Mobile, World of Tanks: Blitz и Call of Duty: Mobile. В Genshin Impact выйдет поиграть только на минимальном уровне графики. В целом, показатели удовлетворительные, ожидать многого не стоит, все-таки это не игровая модель.

Смартфон работает на Android 11 с установленной сверху фирменной оболочкой realme UI 2.0. Интерфейс, как и прежде выглядит минималистично без каких-либо загромождений. Работает шустро. Wi-Fi функционирует на частотах 2.4 и 5 ГГц. Есть модуль NFC для бесконтактной оплаты.

Камера

-Основной: 50 Мпикс, светосила f/1.8;

-Макромодуль: 2 Мпикс, светосила f/2.4l;

-Датчик измерения глубины: 2 Мпикс, светосила f/2.4.

Блок камер состоит из трех модулей:Первый основной модуль является наиболее важным, остальные сильно второстепенны и практически никакую роль не играют. Качество получаемых снимков довольно неплохое, особенно если они сделаны при дневном освещении. Баланс белого корректный, шумы не наблюдаются, уровень детализации снимков приличный. Процесс фокусировки происходит быстро.

Ночью качество получаемых снимков, естественно, падает. Ситуацию немного вытягивает ночной режим, который делает фото с выдержкой в несколько секунд.

Фронтальная камера получила разрешение на 16 Мпикс и светосилу f/2.1. Снимки получаются четкими. При желании можно сгладить тон кожи и немного подкорректировать черты лица с помощью встроенной функции ретуши.

Аккумулятор

Видео записывается разрешении FullHD при 30 кадров в секунду. Качество неплохое, но сильно не хватает программной стабилизации.Несмотря на то, что в realme 9i встроена та же батарея, что и в 8i на 5000 мАч, зарядку он держит ощутимо лучше. Причиной этому послужили более энергоэффективный процессор, сниженная частота обновления экрана на 90 Гц и, возможно, улучшенная оптимизация системы. В нашем случае автономности аккумулятора хватило на 11 часов работы в смешанном режиме использования, что прилично.В этот раз realme еще и расщедрились на интеграцию быстрой зарядки на 33 Вт. Ее наличие не свойственно для устройства такого класса. Чтобы полностью подзарядить смартфон от 0% до 100% потребуется приблизительно 1 час 10 минут.

Итоги

Даже за стоимость по текущему курсу realme 9i является довольно интересным конкурентоспособным решением. Практически во всех аспектах, кроме частоты обновления экрана на 90 Гц вместо 120 Гц он превосходит своего предшественника 8i. К его преимуществам можно отнести свежий дизайн, стереозвук, красочный IPS экран, неплохие фотовозможности, приличный запас автономности и быструю зарядку на 33 Вт. Из минусов же стоит выделить отсутствие какой-либо стабилизации при записи видео.