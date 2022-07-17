Обзор realme Buds Air 3. Недорогие TWS наушники с ANC для любителей Баса

Кажется, третье поколение наушников realme Buds Air по всем показателям обошли своих предшественников: у них лучше звук, кейс меньших размеров, повышенная степень влагозащиты и увеличенная автономность. При всем при этом ценник остался таким же демократичным. Обошлось ли без подводных камней? Рассказываем в нашем обзоре.
Комплектация
realme Buds Air 3 поставляются в белой коробке. Внутри нее находятся сами наушники, две дополнительные пары амбушюр, зарядный кабель в фирменном зеленом цвете и небольшой набор бумажной документации.
Внешний вид
Дизайн-код у realme Buds Air 3 остался тем же, что был у Buds Air 2. Формы кейса обтекаемые, поэтому его будет удобно носить в кармане и он не упрется вам в ногу. Без изменений в конструкцию тоже не обошлось и они сугубо положительные. Размеры кейса стали заметно меньше. Также сверху появилась прозрачная вставка с логотипом «realme». На наш вкус подобное решение выглядит слишком пестро.
Кейс выполнен целиком из глянцевого пластика, так что, как и во всех подобных TWS-наушниках, появление мелкой паутинки из царапин будет лишь делом времени. С этим нужно просто свыкнуться или, если это настолько сильно смущает, заказать защитный чехол на AliExpress.
realme Buds Air 3 можно приобрести в белом и темно-синем цветах. В последнем случае корпус будет выполнен из матового пластика.
Отдельных комплементарных слов заслуживает шарнир крышки кейса. Он здесь самый, что ни на есть добротный. Открывается в одно движение, не люфтит и, в целом, вызывает к себе доверие.
Форма наушников тоже осталась прежней. Единственное, теперь ножка стала чуть короче, что можно считать плюсом. По посадке вопросов нет, в ушной раковине наушники сидят глубоко и не норовят упасть. Для любителей побегать это будет важным моментом. Также не стоит забывать о двух дополнительных парах комплектных амбушюр, которые для интереса стоит померить. Возможно, одни из них лучше подойдут под ваше ухо.
Управление
На каждом из наушников находится сенсорная панель. Управление происходит тапами. Есть поддержка ординарного, двойного, тройного и даже одновременного нажатия двух наушников, что очень редко можно встретить. По умолчанию выведены следующие действия на касания:
Левый:
Двойное — воспроизведение/пауза/принятие вызова
Тройное — следующий трек/завершение звонка.
Нажатие с удержанием — переключение режимов шумоподавления.
Правый:
Двойное — воспроизведение/пауза/принятие вызова.
Тройное — следующий трек/завершение звонка.
Нажатие с удержанием — переключение режимов шумоподавления.
Подключение и приложение
Чтобы подсоединить наушники к смартфону или любому другому устройству, необходимо зажать на правом торце кейса кнопку на несколько секунд и выбрать «realme Buds Air 3» в списке в настройках Bluetooth. Если у вас свежий Android-смартфон, то он наверняка поддерживает технологию Google Fast Pair Service. Благодаря ней процесс спаривания пройдет еще проще — будет достаточно открыть крышку кейса рядом со смартфоном и в всплывающем окне на его экране нажать «Подключиться».
Подключение происходит по актуальному Bluetooth версии 5.2. Благодаря нему наушники можно подключить к двум источникам звука одновременно. Со временем на наушники через приложения будут поступать обновления.
Качество соединения отличное. На входящие звонки можно без проблем отвечать с надетыми наушниками, собеседник вас точно отчетливо услышит.
Чтобы воспользоваться всеми возможностями наушников необходимо скачать приложение realme Link, которое доступно в Play Market и App Store. После регистрации в приложении вам предложат пройти пользовательскую настройку аудио. Рекомендуем это сделать. После прохождения простого теста на слышимость звуков различных частот под левое и правое ухо, приложение подстроит индивидуальную схему усиления звука.
На верхнюю область приложения выведены показатели по оставшемуся уровню заряда, регулировки шумоподавления и типа звукового эффекта — Bass Boost+, Баланс и Четкий+.
Из необычного стоит отметить наличие игрового режима. При его активации время задержи снижается до минимальных значений в ущерб качеству звука. Такую функцию редко у кого можно встретить.
Все действия на касания можно переназначить, но выбор ограничен пятью типами опций: воспроизведение/пауза, следующая композиция, предыдущая композиция, голосовой помощник и игровой режим.
Звук и шумоподавление
В realme Buds Air 3 встроили пару динамиков диаметром 10 мм. Они вместе с новым усовершенствованным чипом R3 обеспечивают достойное по качеству звучание. Характер у Buds Air 3 явно серьезный и при прислушивании всех музыкальных композиций читается серьезный акцент на низкие частоты. Этому факту будет несказанно рада молодая часть аудитории, да и не только. Причем гул от басов есть даже при выборе режима «Баланс», а при «Bass Boost+» его количество и вовсе зашкаливает. С запасом громкости тоже не поскупились, его точно хватит для большинства покупателей. Для тех, кто привык не щадить свои барабанные перепонки в приложении realme link есть опция «Увеличение громкости», которая увеличивает его предел до технического максимума. Есть поддержка кодеков SBC для Android-устройств и AAC для Apple.
Шумоподавление отличное отрабатывает. По заявлениям самих realme данная модель способная снижать уровень шума на 42 дБ. Со своей стороны, можем сказать, что на практике realme Buds Air 3 удается неплохо отсекать раздражающие в городской среде шумы проезжающих мимо машин, ремонтных работ, поездов метро и всего прочего.
Про существование режима прозрачности тоже не стоит забывать. Он усиливает слышимость всего вокруг и позволяет лишний раз не снимать наушники, например, чтобы с кем-то поговорить.
Время работы
От одного заряда наушники способны проработать до 7,5 часов без включенного шумоподавления и до 5,5 часов с активированным. Также от кейса наушники можно подзарядить еще до 3-5 раз. Итого максимально возможное время работы может составлять до 30 часов.
На один полный цикл зарядки наушникам понадобится около часа. Беспроводной зарядки, к сожалению, нет.
Итоги
realme Buds Air 3 — это отличный вариант для тех, кто давно искал полностью беспроводные наушники с глубоким басом за демократичную стоимость. Они неплохо выглядят, обладают удобным управлением, поддержкой мобильного приложения, качественным активным шумоподавлением и запасом автономности до 30 часов. К минусам данной модели мы отнесли отсутствие беспроводной зарядки.