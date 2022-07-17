Обзор realme Buds Air 3. Недорогие TWS наушники с ANC для любителей Баса

Кажется, третье поколение наушников realme Buds Air по всем показателям обошли своих предшественников: у них лучше звук, кейс меньших размеров, повышенная степень влагозащиты и увеличенная автономность. При всем при этом ценник остался таким же демократичным. Обошлось ли без подводных камней? Рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

realme Buds Air 3 поставляются в белой коробке. Внутри нее находятся сами наушники, две дополнительные пары амбушюр, зарядный кабель в фирменном зеленом цвете и небольшой набор бумажной документации.

Внешний вид

Дизайн-код у realme Buds Air 3 остался тем же, что был у Buds Air 2. Формы кейса обтекаемые, поэтому его будет удобно носить в кармане и он не упрется вам в ногу. Без изменений в конструкцию тоже не обошлось и они сугубо положительные. Размеры кейса стали заметно меньше. Также сверху появилась прозрачная вставка с логотипом «realme». На наш вкус подобное решение выглядит слишком пестро.

Кейс выполнен целиком из глянцевого пластика, так что, как и во всех подобных TWS-наушниках, появление мелкой паутинки из царапин будет лишь делом времени. С этим нужно просто свыкнуться или, если это настолько сильно смущает, заказать защитный чехол на AliExpress.

realme Buds Air 3 можно приобрести в белом и темно-синем цветах. В последнем случае корпус будет выполнен из матового пластика.

Отдельных комплементарных слов заслуживает шарнир крышки кейса. Он здесь самый, что ни на есть добротный. Открывается в одно движение, не люфтит и, в целом, вызывает к себе доверие.

Форма наушников тоже осталась прежней. Единственное, теперь ножка стала чуть короче, что можно считать плюсом. По посадке вопросов нет, в ушной раковине наушники сидят глубоко и не норовят упасть. Для любителей побегать это будет важным моментом. Также не стоит забывать о двух дополнительных парах комплектных амбушюр, которые для интереса стоит померить. Возможно, одни из них лучше подойдут под ваше ухо.

Управление

Двойное — воспроизведение/пауза/принятие вызова

Тройное — следующий трек/завершение звонка.

Нажатие с удержанием — переключение режимов шумоподавления.

Двойное — воспроизведение/пауза/принятие вызова.

Тройное — следующий трек/завершение звонка.

Нажатие с удержанием — переключение режимов шумоподавления.

На каждом из наушников находится сенсорная панель. Управление происходит тапами. Есть поддержка ординарного, двойного, тройного и даже одновременного нажатия двух наушников, что очень редко можно встретить. По умолчанию выведены следующие действия на касания:Левый:Правый:

Подключение и приложение

Чтобы подсоединить наушники к смартфону или любому другому устройству, необходимо зажать на правом торце кейса кнопку на несколько секунд и выбрать «realme Buds Air 3» в списке в настройках Bluetooth. Если у вас свежий Android-смартфон, то он наверняка поддерживает технологию Google Fast Pair Service. Благодаря ней процесс спаривания пройдет еще проще — будет достаточно открыть крышку кейса рядом со смартфоном и в всплывающем окне на его экране нажать «Подключиться».Подключение происходит по актуальному Bluetooth версии 5.2. Благодаря нему наушники можно подключить к двум источникам звука одновременно. Со временем на наушники через приложения будут поступать обновления.Качество соединения отличное. На входящие звонки можно без проблем отвечать с надетыми наушниками, собеседник вас точно отчетливо услышит.

Чтобы воспользоваться всеми возможностями наушников необходимо скачать приложение realme Link, которое доступно в Play Market и App Store. После регистрации в приложении вам предложат пройти пользовательскую настройку аудио. Рекомендуем это сделать. После прохождения простого теста на слышимость звуков различных частот под левое и правое ухо, приложение подстроит индивидуальную схему усиления звука.

На верхнюю область приложения выведены показатели по оставшемуся уровню заряда, регулировки шумоподавления и типа звукового эффекта — Bass Boost+, Баланс и Четкий+.Из необычного стоит отметить наличие игрового режима. При его активации время задержи снижается до минимальных значений в ущерб качеству звука. Такую функцию редко у кого можно встретить.

Все действия на касания можно переназначить, но выбор ограничен пятью типами опций: воспроизведение/пауза, следующая композиция, предыдущая композиция, голосовой помощник и игровой режим.

Звук и шумоподавление

В realme Buds Air 3 встроили пару динамиков диаметром 10 мм. Они вместе с новым усовершенствованным чипом R3 обеспечивают достойное по качеству звучание. Характер у Buds Air 3 явно серьезный и при прислушивании всех музыкальных композиций читается серьезный акцент на низкие частоты. Этому факту будет несказанно рада молодая часть аудитории, да и не только. Причем гул от басов есть даже при выборе режима «Баланс», а при «Bass Boost+» его количество и вовсе зашкаливает. С запасом громкости тоже не поскупились, его точно хватит для большинства покупателей. Для тех, кто привык не щадить свои барабанные перепонки в приложении realme link есть опция «Увеличение громкости», которая увеличивает его предел до технического максимума. Есть поддержка кодеков SBC для Android-устройств и AAC для Apple.Шумоподавление отличное отрабатывает. По заявлениям самих realme данная модель способная снижать уровень шума на 42 дБ. Со своей стороны, можем сказать, что на практике realme Buds Air 3 удается неплохо отсекать раздражающие в городской среде шумы проезжающих мимо машин, ремонтных работ, поездов метро и всего прочего.Про существование режима прозрачности тоже не стоит забывать. Он усиливает слышимость всего вокруг и позволяет лишний раз не снимать наушники, например, чтобы с кем-то поговорить.

Время работы

От одного заряда наушники способны проработать до 7,5 часов без включенного шумоподавления и до 5,5 часов с активированным. Также от кейса наушники можно подзарядить еще до 3-5 раз. Итого максимально возможное время работы может составлять до 30 часов.На один полный цикл зарядки наушникам понадобится около часа. Беспроводной зарядки, к сожалению, нет.

Итоги

realme Buds Air 3 — это отличный вариант для тех, кто давно искал полностью беспроводные наушники с глубоким басом за демократичную стоимость. Они неплохо выглядят, обладают удобным управлением, поддержкой мобильного приложения, качественным активным шумоподавлением и запасом автономности до 30 часов. К минусам данной модели мы отнесли отсутствие беспроводной зарядки.