Недорогие внутриканальные наушники на каждый день. Обзор realme Buds T01

Сегодня в центре внимания новые беспроводные наушники realme Buds T01, оснащенные 13мм драйвером и обеспечивающие насыщенный бас, а также звук студийного качества. Поддерживается технология Dolby Atmos, имитирующая стерео и объем. Микрофон с ENC для передачи голоса отсекая окружающий шум. А также для них заявлено длительно время автономной работы.

realme Buds T01

Комплектация

Поставляются в компактной коробке ярко-желтого цвета. Комплект включает зарядный кейс, руководство пользователя и гарантийный талон.

realme Buds T01

Внешний вид

Представлены в двух версиях цветового исполнения: белой и черной. Конструкция у наушников – открытая внутриканальная. Вытянутая ножка и округлая чашка без амбушюров.

realme Buds T01

Легкий вес и уже традиционная форма. В ушах realme Buds T01 фиксируются плотно при тряске головой не выскальзывали.

realme Buds T01

На внешней стороне ножки сенсорная зона с помощью которой можно будет управлять воспроизведением, ответить или отклонить входящий вызов, активировать голосовой помощник. На касания реагировала она корректно, само взаимодействие реализовано интуитивно.

realme Buds T01

Компактный пластиковый кейс в котором будут храниться и заряжаться наушники. Округлая форма легко помещается даже в маленьком кармане.

realme Buds T01

Крышка с магнитным креплением. На лицевой стороне логотип бренда и светодиодный индикатор активности. Питание подается через USB-C в основании.

realme Buds T01

Внутри кейса гарнитура дополнительно фиксируется при помощи магнитов, поэтому при случайном открытии крышки не выпадут.

Софт

Управлять realme Buds T01 можно при помощи приложения, доступного для планшетов и смартфонов на iOS и Android. В окне управления выводятся данные по заряду правого и левого наушника в отдельности, кнопки активации звуковых эффектов с усилением басов, акцентирования высоких частот, а также увеличения громкости. Запуск игрового режима с низкими настройками.

realme Buds T01

Можно изменить схему сенсорного управления, выбрав выполняемые действия для каждого типа.

Тесты

Для беспроводного соединения используется Bluetooth 5.4 с кодеком SBC. Тестирование гарнитуры велось со смартфоном, планшетом и ноутбуком. Проблем в качестве соединения выявлено не было. Доступный в них игровой режим снижает задержки, с ним отсутствует заметная рассинхронизация аудио и видео, это достигается сжатием. Прослушивать музыку с отключенным режимом, так будет выше детализация.

realme Buds T01

Установленный тут 13-мм драйвер дает хорошее качество звука. Средние частоты с умеренной детализацией, низкие частоты мягкие, высокие частоты выражены слабее. Универсальные наушники под разные направления и стили.

realme Buds T01

Хорошо себя показали как разговорная гарнитура. Микрофон с технологией искусственного интеллекта отсекает окружающий шум, передавая голос собеседникам чистым.

realme Buds T01

При выставленном на среднем уровне громкости проработали беспрерывно 6 часов. В комплектном зарядном кейсе две полные зарядки.

realme Buds T01 обзор

Итоги

realme Buds T01 – доступные TWS-наушники на каждый день. Хорошее качество звука, длительное время автономной работы, ENC, приложение для смартфон, сенсорное управление.
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