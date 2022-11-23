Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля

Бренд realme продолжает в каком-то сумасшедшем темпе пополнять линейку своих смартфонов. В этот раз речь пойдет о модели realme C33, получившая весьма и весьма яркий дизайн, камеру на 50 Мпикс, аккумулятор на 5000 мАч и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку разблокировки. В данном обзоре мы пройдемся по всем положительным и негативным сторонам смартфона и выясним, стоит ли он своих денег.

Комплектация

realme C33 поставляется в небольшой желтой коробке. Внутри нее находятся сам смартфон, кабель MicroUSB, зарядное устройство на 10 Вт, скрепка для извлечения SIM лотка, руководство пользователя и гарантийный талон. Чехол к смартфону придется покупать отдельно. Защитная пленка на экран с завода не наклеена.

Внешний вид

Дизайн realme C33 вышел привлекательным. Грани у него плоские, и сделано это в соответствии с последним витком моды среди смартфонов. Он отлично лежим в руке и не режет руку благодаря тому, что грани с обеих сторон немного скруглены, а сам корпус выполнен из пластика.

На заднюю крышку нанесен узор, состоящий из нескольких тысяч мелких блесток, которые интересно играют на свету и по своей структуре чем-то напоминают налитое в бокал игристое шампанское. Сама поверхность глянцевая и на ней быстро собираются разводы от пальцев. Также заднюю крышку легко поцарапать, поэтому рекомендуем приобрести к смартфону чехол.

Помимо золотой расцветки realme C33 еще существует в двух других вариантах: черный и голубой.

Толщина корпуса составляет всего 8,3 мм. Выбивается из общей картины лишь торчащие два блока камер. Из-за этого появление на них царапин является лишь вопросом времени. Выходом из этой ситуации станет принятие этого неприятного момента, как данность или все-таки купить чехол.

Сканер отпечатков пальцев аккуратно встроен в кнопку разблокировки. Работает очень шустро, никаких претензий к нему нет.

Лоток у смартфона полноценный. В него можно одновременно установить две SIM-карты и MicroSD объемом до 1 Тбайт.

На нижнюю грань вынесли аудиоджек, микрофон, MicroUSB и основной динамик. Качество звука ровно такое же, как и у большинства смартфонов этой ценовой категории.

Экран

В realme C33 установлен экран на 6,5 дюйма с разрешением 720 х 1600 пикселей (HD+). Тип матрицы IPS. Запас яркости неплохой, цвета насыщенные. Цветопередача корректная, дисплей не желтит и не синит. Экран занимает 88,7% от всей площади передней панели. Цифра внушительная, но недостаточно. Глаз цепляется за большой нижний подбородок, но все-таки его наличие свойственно большинству бюджетных смартфонов.

Частота обновления экрана стандартная и составляет 60 Гц. Из основного в настройках экрана можно включить темную тему, режим защиты глаз от вредных синих лучей и активировать улучшение воспроизведение видео. Также здесь есть возможность подкорректировать цветовой режим и температуру экрана.

Начинка

Смартфон оснастили восьмиядерным процессором Unisoc T612, построенный по 12-нм техпроцессу. За графику отвечает ARM Mali-G57. Уровень производительности достаточный для всех повседневных задач. Поиграть на нем тоже выйдет, но не во все игры и в основном на низкой графике. К примеру, PUBG Mobile на уровне графики «Баланс» идет достойно, просадки fps не наблюдаются. В Standoff 2 можно поиграть с еще большим комфортом, все летает. А вот Brawl Stats идет с периодическими фризами.

Наша версия realme C33 оснащена 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней. Есть более простые и доступные конфигурации смартфона: 4/32 и 4/64.

realme C33 работает на ОС Android 12 с установленной сверху оболочкой realme UI S Edition. Все работает шустро без подвисаний, а стиль интерфейса приближен к чистому Android, что является плюсом. Модуль NFC для бесконтактной оплаты в смартфоне есть. Поддерживается работа Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц, а Bluetooth имеет версию 5.0.

Камера

Одним из основных преимуществ realme C33 является наличие основного модуля камеры с разрешением аж на 50 Мпикс. Второй модуль на 0.3 Мпикс выступает в качестве датчика измерения глубины. Качество получаемых фотографий достойное, в особенности при дневном свете. Снимки резкие с хорошим уровнем детализации и корректной цветопередачей. Вполне возможно, что не самую последнюю роль в этом сыграл новый используемый камерой алгоритм CHDR, который, по словам realme, усиливает эффект подавления подсветки для получения более четких фотографий при ее применении.

В приложении «Камера» есть достаточное количество режимов съемки: фото, портрет, видео, Pro с ручными настройками, панорама, ускоренная, 50Мп и ночная. Также есть поддержка HDR.

Фронтальная камера имеет разрешение на 5 Мпикс и светосилу f/2.2. Фотографии выходят довольно четкими без замыливания. Есть поддержка портретного режима и встроенная Ai-бьютификация.

Аккумулятор

Видео можно записывать в разрешении Full HD при 30 кадров/сек. Качество записи среднее. Оптической стабилизации нет.Запас автономности у realme C33 ожидаемо высок. С учетом экрана с HD+ разрешением и энергоэффективным процессором аккумулятора емкостью 5000 мАч спокойно хватает на весь день работы. Даже если рано утром снять его с зарядки он может дожить до конца дня.Чтобы полностью зарядить realme C33 от 0 до 100% с помощью комплектной зарядки на 10 Вт понадобится около 3 часов.

Итоги

realme C33 — это отличный бюджетный смартфон с крайне привлекательным внешним видом. У него не самый плохой запас производительности, яркий экран, четкая камера на 50 Мпикс, емкий аккумулятор на 5000 мАч, шустрая оболочка и есть NFC для бесконтактной оплаты. Без минусов тоже не обошлось, но все они некритичные. К ним мы отнесли отсутствие комплектного чехла и пленки, а также наличие разъема MicroUSB вместо более современного USB Type-C.