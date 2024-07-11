Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65

В центре внимания сегодня будет недорогой смартфон realme C65, ориентированный на широкую аудиторию. У этой модели есть целый ряд уникальных функций, среди которых динамическая кнопка с возможностью выбора дополнительного действия, сертификация 48-Month Fluence Rating, гарантирующую 4 года плавной работы. Оснащен процессором MediaTek Helio G85, дисплеем IPS с диагональю 6.67 дюймов, аккумулятором с емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. Приобрести его можно от 15 тысяч рублей.

realme C65

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство, силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

realme C65

Внешний вид

Выполнен в формате неразборного моноблока и доступен в двух вариантах цветового исполнения. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP54.

realme C65

Плоская крышка с матовым покрытием из пластика. В левом углу блок основной камеры, который не выступает над основной плоскостью. Состоит этот блок из трех круглых объективов, один из которых декоративный, и светодиодной вспышкой.

realme C65

Толщина 7.6 мм, он легкий. Собран плотно. Крышка не продавливается при сильном сдавливании.

realme C65

Боковая грань ровная. Слева выдвижной лоток на две nanoSIM и карту памяти. Справа спаренный регулятор громкости, а также кнопка включения, в которую интегрирован дактилоскопический сенсор.

realme C65

На нижнем торце у realme C65 разъем USB-C, аудиоразъем, микрофон и решетка динамика. Громкий, но без стерео.

realme C65

Лицевая сторона с защитным стеклом и нанесена дополнительная пленка. Объектив фронтальной камеры в компактном островке. Разговорный динамик в месте перехода в верхнюю грань.

Экран

Для вывода изображения используется 6.67 дюймовый экран с разрешением 1604х720 пикселей. Это IPS-матрица с частотой обновления до 90 Гц. Согласно проведенным измерениям, максимальная яркость составляла 520 нит.

realme C65

В настройках доступны опции авторегулировки яркости, защиты глаз от вредной части спектра, светлый и затемненный режимы, несколько вариантов цветовых пресетов.

realme C65

Платформа

realme C65 построен на базе платформы MediaTek Helio G85. Восьмиядерный чип с тактовой частотой до 2 ГГц, выполненный по 12 нм техпроцессу. Несмотря на невысокую стоимость, выдает высокий уровень быстродействия, который дает как стабильную работу в типовых сценариях, так и возможность поиграть в популярные игры.

realme C65

Он не перегревался. Работает стабильно, без сброса частоты, в продолжительной нагрузке. Доступны версии с 6 и 128 Гбайт, а также 8 и 256 Гбайт.

realme C65

Wi-Fi модуль с двумя диапазонами. Bluetooth 5.0 с базовыми кодеками, без aptX. Бесконтактные платежи. Навигационный модуль с поддержкой различных систем.

Аккумулятор

Несъемный аккумулятор с емкостью 5000 мАч. realme C65 продемонстрировал отличные показатели автономной работы. С высоким уровнем яркости беспрерывно работал более 13 часов. Комплектуется realme C65 зарядкой с мощностью 45 Вт, которая полный цикл проводит за 1 час и 10 минут.

realme C65

Камера

realme C65

Основная камера состоит из двух модулей. Основным является 50 Мп с диафрагмой F/1.8 и дополнительным 2 Мп. По умолчанию, съемка ведется с объединением четырех пикселей в один. Фазовая фокусировка. В приложении камеры есть двух- и пятикратный зум.

realme C65

realme C65

realme C65

realme C65

Двухкратный вполне рабочий, без заметного ухудшения детализации. При этом предлагается и широкий набор творческих режимов съемки. Встроенный набор фильтров и бьюти.

realme C65

realme C65

realme C65

realme C65

realme C65

realme C65

Видео пишется с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Есть электронная стабилизация.

Основная камера realme C65

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп с диафрагмой F/2.0. Управляемое боке, ретушь.

realme C65

realme C65

realme C65

Фронтальная камера realme C65

Софт

realme C65

Android 14 с фирменной оболочкой realme UI 5.0. Из особенностей отметим динамический остров, который тут назван мини-капсулой 2.0. Бесконтактные жесты, дополнительные возможности кастомизации.

realme C65

Итоги

realme C65 – сбалансированный смартфон с доступным ценником. Длительное время автономной работы с быстрой зарядкой, экран с частотой обновления 90 Гц, достаточный объем памяти, стабильная работа при продолжительной нагрузке, аккуратный внешний и хорошо собранный корпус с защитой IP54. Из ограничений отметим скромное разрешение экрана, монодинамик.
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