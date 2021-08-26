Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»

С каждым годом так называемых убийц iPhone становится все меньше. Некогда ими были смартфоны от Google, OnePlus и всеми любимыми Xiaomi, но сейчас ценники всех их актуальных флагманов стали сопоставимы с тем же «яблоком». Есть еще на примете несколько производителей, которые не успели испортиться. Одним из таких вариантов является realme со своей новинкой GT 5G. Он получил броский дизайн, процессор Snapdragon 888, дисплей на 120 Гц и быструю зарядку на 65 Вт. Подробнее и без лишней воды читайте в нашем обзоре.

Комплектация

С момента распаковки сразу приходит понимание того, что данная модель для realme является не просто очередным смартфоном, а чем-то особенным — если все устройства компании обычно упакованы в желтую коробку, то GT поставляется в нетипичной черной. Ее содержимое довольно стандартное: сам смартфон, силиконовый чехол, кабель USB Type-C, блок питания, проводные наушники, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

К нам на тест приехала версия смартфона в желтой расцветке. Именно в ней, как нам кажется смартфон в первую очередь и создавался. Выглядит свежо, динамично и полностью оправдывает свое гоночное название GT (Gran Turismo).

Задняя крышка смартфона изготовлена преимущественно из веганской кожи. Он устойчив к появлению царапин и на нем не остаются следы от пальцев. Кстати, модуль камеры практически не выпирает.

Вертикальная глянцевая полоска тоже не самая простая. Если приглядеться, то можно заметить, что по всей ее площади нанесены V-образные полосы.

realme GT также существует и в менее броском серебряном исполнении. В таком случае задняя крышка будет выполнена из закаленного стекла с нанесением градиентного рисунка, а толщина корпуса сократится с 9.1 мм до 8.4 мм.

Более того, есть другая версия смартфона — realme GT Master Edition. У нее еще более интересный внешний вид задней крышки, на которой расположился логотип realme и подпись автора дизайна Фукасавы. Она изготовлена из той же веганской кожи. В ней сделан больший упор на камеры, а процессор установили попроще — Snapdragon 778. Релиз смартфона в России должен состояться чуть позже.

На левой грани находится качелька громкости и слот под две SIM-карты.

На правую грань, как вы поняли, выведена кнопка разблокировки.

Из разъемов на нижней части имеются аудиоджек, USB Type-C и основной динамик, поддерживающий Dolby Atmos. По сборке нареканий нет, ничего не люфтит и не скрепит.

Экран

Смартфон оснастили дисплеем на 6.43 дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей (Full HD+). Используется Super AMOLED матрица. Для данного ценового сегмента она удивляет своей насыщенностью и контрастностью. Пиковой яркости экрана хватает, чтобы вся ее область при солнечной погоде оставалась читаемой.

Частота обновления дисплея составляет 120 Гц. Сказать, что интерфейс отображается плавно, ничего не сказать. При желании в настройках можно установить автоматическую смену герцовки, что положительно скажется на запасе автономности. Частота дискретизации находится на отметке в 360 Гц, и это один из лучших показателей на данный момент.

Сканер отпечатка пальцев находится под экраном. Работает шустро при любых обстоятельствах. Есть возможность в настройках сменить стиль анимации вовремя разблокировки.

Также в настройках можно включить функцию Always On Display, защиту глаз от синего света и выставить на свой вкус цветовой режим. В разделе «Лаборатория realme» находится технология DC dimming, снижающая мерцание экрана, благодаря чему глаза меньше напрягаются.

Начинка

Сложнее всего в realme GT придраться по части железа. В нем стоит новейший процессор Snapdragon 888 с 8 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR 5. Ее количество можно увеличить на дополнительные 2-5 Гбайт, использовав свободное место внутреннего накопителя. Сделать это можно в разделе «О телефоне». Объем внутреннего накопителя составляет 128 Гбайт UFS 3.1, возможность ее расширения с помощью MicroSD карты отсутствует.

Абсолютно любой смартфон на чипе Snapdragon 888 сильно греется и realme GT не исключение. Правда в играх благодаря одной хитрости он себя ведет чуть лучше, чем другие устройства. Уровень фреймрейта был ограничен до 60 FPS. За счет этого нет столь мощной нагрузки, какой она могла бы быть и корпус GT не нагревается до невероятных температур. Call of Duty Mobile идет на максимальном уровне графики при 40-60 кадров/сек. В Pubg Mobile ситуация аналогичная, все также в топе. Наиболее скромные результаты смартфон показал в Genshin Impact. В ней FPS на время может проседать, если выставить высокие настройки.

В бенчмарках realme GT показывает одни из лучших результатов в принципе. Троттлинг есть, но от него в данном случае никуда не деться, да и его уровень не самый критичный.

Камера

Смартфон работает на Android 11 с уставленной сверху фирменной оболочкой Realme UI 2.0. Интерфейс выполнен в минималистичном дизайне и довольно резво реагирует. Возможности персонализации впечатляют.Из коммуникаций смартфон оснастили свежим Wi-Fi 6, 5G сетями и Bluetooth 5.2. Есть поддержка NFC для бесконтактной оплаты.В смартфоне установлено три модуля камеры: основной Sony IMX 682 на 64 Мпикс со светосилой f/1.8, широкоугольный на 8 Мпикс со светосилой f/2.3 и макромодуль на 2 Мпикс, вместо которого хотелось бы видеть телеобъектив. По умолчанию основная камера снимает при 16 Мпикс. Чтобы задействовать все 64 Мпикс, потребуется включить отдельный режим, как это обычно и бывает. Днем фотографии выходят отличного качества с хорошей детализацией и насыщенными цветами. Присутствует цифровой зум до х10. Можно смело использовать двукратное и трехкратное увеличение, не боясь появления большого количества шумов.

Ночной режим нас приятно удивил. Ему нет равных, как минимум среди всех смартфонов realme. Он корректно определяет баланс белого, быстро фокусируется на объектах и обрабатывает фотографии за доли секунд.

Фронтальная камера имеет разрешение на 16 Мпикс со светосилой f/2.5. Качество получаемых снимков весьма неплохое.

Аккумулятор

Видео можно записывать вплоть до 4K разрешении в 60 кадров/сек. Есть электронная стабилизация. Для ее активации нужно перейти в отдельный режим — «Сверхстабильный».Емкость батареи составляет ни много ни мало 4500 мАч. Запас автономности для флагмана довольно стандартный. realme GT может проработать около 8 часов активного использования экрана с выставленной яркостью в 70%. Если говорить об играх, то длительная сессия в PUBG Mobile разрядил в смартфон до 0% за 3,5 часа. Для полной зарядки от комплектного блока питания SuperDart Charge 65 Вт потребуется каких-то 35 минут. Беспроводная зарядка не поддерживается. Утешает лишь то, что в ближайшем будущем должен выйти специализированный чехол с ней.

Итоги

Если вам нужен производительный смартфон для игр за относительно небольшие деньги, то realme GT 5G 8/128GB является практически безальтернативным вариантом. У него мощный процессор, плавный дисплей на 120 Гц, быстрая зарядка на 65 Вт, качественный звук и небанальный дизайн. По фото- и видеовозможностям тоже не можем сказать ничего плохого, все на хорошем уровне, но в идеале хотелось бы в нем видеть телеобъектив и наличие оптической стабилизации. К его другим минусам мы отнесли отсутствие какой-либо защиты от влаги и поддержки беспроводной зарядки.