Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»

С каждым годом так называемых убийц iPhone становится все меньше. Некогда ими были смартфоны от Google, OnePlus и всеми любимыми Xiaomi, но сейчас ценники всех их актуальных флагманов стали сопоставимы с тем же «яблоком». Есть еще на примете несколько производителей, которые не успели испортиться. Одним из таких вариантов является realme со своей новинкой GT 5G. Он получил броский дизайн, процессор Snapdragon 888, дисплей на 120 Гц и быструю зарядку на 65 Вт. Подробнее и без лишней воды читайте в нашем обзоре.

realme GT 5G 8/128GB

Комплектация

С момента распаковки сразу приходит понимание того, что данная модель для realme является не просто очередным смартфоном, а чем-то особенным — если все устройства компании обычно упакованы в желтую коробку, то GT поставляется в нетипичной черной. Ее содержимое довольно стандартное: сам смартфон, силиконовый чехол, кабель USB Type-C, блок питания, проводные наушники, руководство пользователя и гарантийный талон.

realme GT 5G 8/128GB

Внешний вид

К нам на тест приехала версия смартфона в желтой расцветке. Именно в ней, как нам кажется смартфон в первую очередь и создавался. Выглядит свежо, динамично и полностью оправдывает свое гоночное название GT (Gran Turismo).

realme GT 5G 8/128GB

Задняя крышка смартфона изготовлена преимущественно из веганской кожи. Он устойчив к появлению царапин и на нем не остаются следы от пальцев. Кстати, модуль камеры практически не выпирает.

realme GT 5G 8/128GB

Вертикальная глянцевая полоска тоже не самая простая. Если приглядеться, то можно заметить, что по всей ее площади нанесены V-образные полосы.

realme GT 5G 8/128GB

realme GT также существует и в менее броском серебряном исполнении. В таком случае задняя крышка будет выполнена из закаленного стекла с нанесением градиентного рисунка, а толщина корпуса сократится с 9.1 мм до 8.4 мм.

realme GT 5G 8/128GB

Более того, есть другая версия смартфона — realme GT Master Edition. У нее еще более интересный внешний вид задней крышки, на которой расположился логотип realme и подпись автора дизайна Фукасавы. Она изготовлена из той же веганской кожи. В ней сделан больший упор на камеры, а процессор установили попроще — Snapdragon 778. Релиз смартфона в России должен состояться чуть позже.

realme GT 5G 8/128GB

На левой грани находится качелька громкости и слот под две SIM-карты.

realme GT 5G 8/128GB

На правую грань, как вы поняли, выведена кнопка разблокировки.

realme GT 5G 8/128GB

Из разъемов на нижней части имеются аудиоджек, USB Type-C и основной динамик, поддерживающий Dolby Atmos. По сборке нареканий нет, ничего не люфтит и не скрепит.

realme GT 5G 8/128GB

Экран

Смартфон оснастили дисплеем на 6.43 дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей (Full HD+). Используется Super AMOLED матрица. Для данного ценового сегмента она удивляет своей насыщенностью и контрастностью. Пиковой яркости экрана хватает, чтобы вся ее область при солнечной погоде оставалась читаемой.

realme GT 5G 8/128GB

Частота обновления дисплея составляет 120 Гц. Сказать, что интерфейс отображается плавно, ничего не сказать. При желании в настройках можно установить автоматическую смену герцовки, что положительно скажется на запасе автономности. Частота дискретизации находится на отметке в 360 Гц, и это один из лучших показателей на данный момент.

realme GT 5G 8/128GB

Сканер отпечатка пальцев находится под экраном. Работает шустро при любых обстоятельствах. Есть возможность в настройках сменить стиль анимации вовремя разблокировки.

realme GT 5G 8/128GB

Также в настройках можно включить функцию Always On Display, защиту глаз от синего света и выставить на свой вкус цветовой режим. В разделе «Лаборатория realme» находится технология DC dimming, снижающая мерцание экрана, благодаря чему глаза меньше напрягаются.

realme GT 5G 8/128GB

realme GT 5G 8/128GB

Начинка

Сложнее всего в realme GT придраться по части железа. В нем стоит новейший процессор Snapdragon 888 с 8 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR 5. Ее количество можно увеличить на дополнительные 2-5 Гбайт, использовав свободное место внутреннего накопителя. Сделать это можно в разделе «О телефоне». Объем внутреннего накопителя составляет 128 Гбайт UFS 3.1, возможность ее расширения с помощью MicroSD карты отсутствует.

realme GT 5G 8/128GB

Абсолютно любой смартфон на чипе Snapdragon 888 сильно греется и realme GT не исключение. Правда в играх благодаря одной хитрости он себя ведет чуть лучше, чем другие устройства. Уровень фреймрейта был ограничен до 60 FPS. За счет этого нет столь мощной нагрузки, какой она могла бы быть и корпус GT не нагревается до невероятных температур. Call of Duty Mobile идет на максимальном уровне графики при 40-60 кадров/сек. В Pubg Mobile ситуация аналогичная, все также в топе. Наиболее скромные результаты смартфон показал в Genshin Impact. В ней FPS на время может проседать, если выставить высокие настройки.

realme GT 5G 8/128GB

В бенчмарках realme GT показывает одни из лучших результатов в принципе. Троттлинг есть, но от него в данном случае никуда не деться, да и его уровень не самый критичный.

realme GT 5G 8/128GB

realme GT 5G 8/128GB

Смартфон работает на Android 11 с уставленной сверху фирменной оболочкой Realme UI 2.0. Интерфейс выполнен в минималистичном дизайне и довольно резво реагирует. Возможности персонализации впечатляют.

Из коммуникаций смартфон оснастили свежим Wi-Fi 6, 5G сетями и Bluetooth 5.2. Есть поддержка NFC для бесконтактной оплаты.

Камера

В смартфоне установлено три модуля камеры: основной Sony IMX 682 на 64 Мпикс со светосилой f/1.8, широкоугольный на 8 Мпикс со светосилой f/2.3 и макромодуль на 2 Мпикс, вместо которого хотелось бы видеть телеобъектив. По умолчанию основная камера снимает при 16 Мпикс. Чтобы задействовать все 64 Мпикс, потребуется включить отдельный режим, как это обычно и бывает. Днем фотографии выходят отличного качества с хорошей детализацией и насыщенными цветами. Присутствует цифровой зум до х10. Можно смело использовать двукратное и трехкратное увеличение, не боясь появления большого количества шумов.

realme GT 5G 8/128GB

realme GT 5G 8/128GB

realme GT 5G 8/128GB

realme GT 5G 8/128GB

realme GT 5G 8/128GB

realme GT 5G 8/128GB

realme GT 5G 8/128GB

Ночной режим нас приятно удивил. Ему нет равных, как минимум среди всех смартфонов realme. Он корректно определяет баланс белого, быстро фокусируется на объектах и обрабатывает фотографии за доли секунд.

realme GT 5G 8/128GB

Фронтальная камера имеет разрешение на 16 Мпикс со светосилой f/2.5. Качество получаемых снимков весьма неплохое.

realme GT 5G 8/128GB

Видео можно записывать вплоть до 4K разрешении в 60 кадров/сек. Есть электронная стабилизация. Для ее активации нужно перейти в отдельный режим — «Сверхстабильный».

Аккумулятор

Емкость батареи составляет ни много ни мало 4500 мАч. Запас автономности для флагмана довольно стандартный. realme GT может проработать около 8 часов активного использования экрана с выставленной яркостью в 70%. Если говорить об играх, то длительная сессия в PUBG Mobile разрядил в смартфон до 0% за 3,5 часа. Для полной зарядки от комплектного блока питания SuperDart Charge 65 Вт потребуется каких-то 35 минут. Беспроводная зарядка не поддерживается. Утешает лишь то, что в ближайшем будущем должен выйти специализированный чехол с ней.

realme GT 5G 8/128GB

Итоги

Если вам нужен производительный смартфон для игр за относительно небольшие деньги, то realme GT 5G 8/128GB является практически безальтернативным вариантом. У него мощный процессор, плавный дисплей на 120 Гц, быстрая зарядка на 65 Вт, качественный звук и небанальный дизайн. По фото- и видеовозможностям тоже не можем сказать ничего плохого, все на хорошем уровне, но в идеале хотелось бы в нем видеть телеобъектив и наличие оптической стабилизации. К его другим минусам мы отнесли отсутствие какой-либо защиты от влаги и поддержки беспроводной зарядки.
Комментарии и отзывы realme GT 5G 8/128GB
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