Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T

На днях в России официально стартовали сразу два смартфона: realme GT 6 и GT 6T, позиционируемые производителем как «убийцы флагманов». Они предлагают высокий уровень быстродействия, обеспечиваемый использованием актуальных чипсетов Qualcomm, длительное время автономной работы с быстрой зарядкой 120 Вт, качественный дисплей с пиковой яркостью до 6000 нит, а также в них большое внимание уделено качеству съемки. Мы в деталях сегодня рассмотрим realme GT 6T, доступный в России в двух модификациях с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт внутренней.

Комплектация

Комплект включает силиконовый чехол, зарядку мощностью 120 Вт, кабель USB, скрепку для лотка, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона черного цвета с минималистичным оформлением.

Внешний вид

Смартфон плотно собран и, несмотря на увеличенную емкость аккумулятора, вес хорошо сбалансирован. Составляет он 191 грамм. Корпус неразборный, на нижнем торце выдвижной лоток на две nanoSIM.

Зарядка и проводная передача данных проходит через USB-C. Двойной микрофон с системой шумоподавления и ИК-порт, который можно будет использовать для управления бытовой техникой.

Есть две версии цветового исполнения – зеркальный серебряный и зеленый туман. Крышка из пластика, хотя по тактильным ощущениям напоминает стекло. Блок камер акцентируется зеркальной поверхностью. Тут два выступающих блока камеры и двойная светодиодная вспышка.

Такое исполнение на практике потребует установки чехла, без него они будут выступать точкой опоры. Комплектный чехол решит этот вопрос. Силиконовый, со слегка заметным логотипом бренда.

На правой грани классический набор органов управления, состоящий из кнопки включения и регулятора громкости. Сканер отпечатка пальца под экраном, как показала практика эксплуатации, срабатывает точно и быстро. Его зона на этапе блокировки обозначается анимацией.

Лицевая сторона с защитным стеклом, края закруглены. В верхней части компактный островок с фронтальной камерой. Полезная площадь 94.2%. Есть олеофобное и антибликовое покрытия.

Экран

Оснащен realme GT 6T экраном с 6.78-дюймовой матрицей 8T LTPO AMOLED. Разрешение 2780х1264 пикселей. Частота обновления 120 Гц и в настройках доступно несколько профилей. Частота дискретизации касаний до 2500 Гц. Цветовой охват DCI-P3 – 100%.

На фоне конкурентов, включая и более дорогие решения, его выделяет высокая пиковая яркость до 6000 нит. На практике для владельца это возможность комфортной эксплуатации на улице в солнечную погоду. У экрана высокая контрастность, отметим отсутствие ШИМ. Смартфон подходит под различные сценарии, включая просмотр фильмов, работу с приложениями и игры.

Платформа

Работает на базе новой платформы, выполненной по 4нм техпроцессу. Это Qualcomm Snapdragon 7+ Gen3 с графикой Adreno 732. На борту 8 или 12 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR5X и накопитель объемом 256 Гбайт типа UFS 4.0. В данном смартфоне используется продвинутая девятислойная система охлаждения Iceberg Vapor с испарительной камерой, обеспечивающая стабильную работу при продолжительной нагрузке и отсутствие троттлинга.

Уровень быстродействия высокий. Приложения запускаются быстро. Большинство игр со сложной графикой работают на высоких настройках графики.

Аккумулятор

Актуальный набор модулей связи с поддержкой 5G. Модем цепкий, отличный уровень приема в мегаполисе и за его пределами. Поддерживает скоростной Wi-Fi 6. Bluetooth 5.4 с кодеками передачи звука с высоким битрейтом. Двухчастотный навигационный модуль. Бесконтактные платежи с поддержкой российских платежных систем.На высоком уровне яркости экрана в смешанной синтетической нагрузке и с работающими модулями связи работал около 10 часов. За автономную работу в нем отвечает аккумулятор с емкостью 5500 мАч. realme GT 6T будет с запасом хватать на весь рабочий день. Комплектное зарядное устройство мощностью 120 Вт заряжает его за 30 минут.

Камера

Модуль камеры состоит из двух, это 50 Мп сенсор Sony LYT-600 с фокусным расстоянием 26 мм и оптикой, состоящей из 5 стеклянных линз, а также сверхширокоугольного Sony IMX355 с разрешением 8 Мп. В приложении творческие режимы по умолчанию объединяют соседние пиксели в один для повышения детализации и резкости. Доступно большое количество режимов под различные сценарии, включая возможность сканирования документов.

Основная камера realme GT 6T

Видео пишет в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. При уменьшении разрешения съемки доступна опция стабилизации.Фронтальная камера с разрешением 32 Мп, сенсор Sony IMX615. Качество съемки отличное при разном уровне освещения.

Фронтальная камера realme GT 6T

Софт

На ней можно будет снимать влоги с разрешением 4К со скоростью 30 кадров в секунду.Предустановлена операционная система Android 14 с оболочкой realme UI 5.0. Хорошо оптимизировано, добавлены дополнительные возможности настройки и кастомизации. Нет проблем с выпуском обновлений.

Итоги

realme GT 6T – отличная альтернатива флагманам Android и iPhone 15 Pro Max, предлагающая высокий уровень быстродействия без проблем с перегревом, хорошее качество съемки на основной и фронтальной камере, актуальный набор модулей связи, длительное время автономной работы с быстрой зарядкой, ИК-порт. Не устроить могут отсутствие слота под карту памяти и аудиоразъема.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".