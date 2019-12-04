Обзор realme X2 Pro 8/128GB. Убийца флагманов 2019 года

2019-12-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - realme X2 Pro; [241]
Если первые версии OnePlus от корпорации BBK позиционировались как «убийцы флагманов», то с выходом версий разница в стоимости начала размываться, особенно в случае с OnePlus 7 Pro. Выход нового realme X2 Pro может вернуть это звание, предложив флагманскую платформу и исполнение в более скромном ценовом сегменте. Новинка помимо Snapdragon 855 Plus с жидкостным охлаждением может похвастать основной камерой с 4 модулями, экраном с частотой 90 Гц.

Продажи realme X2 Pro со скидкой в 2 000 рублей начнутся 9 декабря. Цена на смартфон в комплектации 8 ГБ ОЗУ с 128 ГБ ПЗУ в цвете «Морской синий» на старте составит 32 990 рублей.

realme X2 Pro обзор

Комплектация

Комплект включает силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM, зарядное устройство SuperVOOC, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

Выполнен realme X2 Pro в корпусе из закаленного стекла. В России будут доступен только вариант с синей крышкой.

На нижнем торце помимо USB Type-C разъема и решетки динамика, выведен 3.5 мм аудиоразъем. Здесь не стали отказываться от проводных наушников в отличие от большинства флагманов.

Справа кнопка включения, слева качелька регулировки громкости. На верхней грани микрофон шумоподавления.

Сканер отпечатка пальца третьего поколения интегрирован в дисплей. Он продемонстрировал быструю и точную разблокировку.

По центру задней крышки расположен блок основной камеры с четырьмя объективами. Рядом светодиодная вспышка.

Грани корпуса у смартфона закруглены. Повышенную жесткость обеспечивает металлический каркас.

Конструкция не разборная. Пара nanoSIM ставится в выдвижной лоток. Карты памяти не поддерживаются.

Смартфон может похвастать стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Экран с каплевидным вырезом

Экран

realme X2 Pro получил 6.5 дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Широкие углы обзора и высокая контрастность. Поддерживаются HDR+ и увеличенная до 90 Гц частота обновления экрана. Хорошо настроен цветовой баланс, картинка естественная. Понравился высокий запас по яркости. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

На борту флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus с увеличенными тактовыми частотами. 8 или 12 Гбайт оперативной памяти, 128 или 256 Гбайт под хранение данных. Здесь используется быстрая память UFS 3.0. Для отвода тепла используется жидкостное охлаждение, за время тестов мы не сталкивались с тротллингом. Игры с максимальными настройками графики.

Связь

Реализована поддержка NFC. Бесконтактные платежи работают корректно. Wi-Fi модуль с двойной антенной 4х4. Bluetooth 5.0 с кодеками передачи звука в высокой четкости. Навигационный модуль с высокой точностью позиционирования.

Аккумулятор

Установлен не съемный аккумулятор с емкостью 4000 мАч. Его хватает на 7 часов в смешанной нагрузке. По опыту эксплуатации его хватает на весь рабочий день. Поддерживается быстрая зарядка Super VOOC (50 Вт). Полный цикл зарядки всего за 35 минут. Бесконтактной Qi нет.

Камера

Одной из ключевых особенностей стала установка 4 модульной основной камерой. В realme X2 Pro используется матрица Samsung GW1 с разрешением 64 Мп? апертурой f/1.8 и объективом 6P. 13 Мп модуль с 5-кратным гибридным оптическим зумом и 20-кратным гибридным зумом. 8 Мп модуль со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 115°, 2 Мп модуль для макросъемки. Переключение между камерами быстрое.

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Есть режим украшения лица с размытием фона. В приложении предлагаются и другие творческие режимы. Видео записываются с разрешением 4К со скоростью 60 кадров в секунду.

Софт

На текущий момент в основе оболочки Color OS задействован Android 9. За время тестов было получено одно обновление с исправлением ряда ошибок. Отдельно повторно рассматривать её не будем. Выглядит система аккуратно, предлагаются опции кастомизации внешнего вида.

Итоги по realme X2 Pro

Золото. Выбор редакции MegaObzorrealme X2 Pro – самый доступный смартфон с процессором Snapdragon 855 Plus, предлагающий хорошее техническое и визуальное исполнение. AMOLED экран с частотой 90 Гц, быстрая зарядка 50 Вт, жидкостное охлаждение и камеру с четырьмя модулями. Не устроить могут в нем стеклянная крышка, отсутствие поддержки бесконтактной зарядки и карты памяти.
realme X2 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы realme X2 Pro
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