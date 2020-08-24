Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом

Никого уже давно не удивляет тот факт, что смартфон флагманского уровня может стоить больше 100 000 рублей, но далеко не у всех есть желание покупать подобные модели, благо всегда есть альтернативы. Сегодняшним гостем нашего теста стал доступный смартфон realme X3 SuperZoom, обладающий топовым процессором, четырьмя модулями камеры и всем остальным функционалом полноценного флагмана. В этом обзоре мы выясним все его плюсы и посмотрим, не обошлось ли без серьезных недостатков.

Комплектация

realme X3 SuperZoom поставляется в фирменной желтой коробке. Внутри нее находятся сам смартфон, силиконовый чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство Dart Charge на 30 Вт и небольшая документация. Защитная пленка наклеена на дисплей с завода.

Внешний вид

realme X3 SuperZoom относится к топовой линейке смартфонов китайской компании. По названию данной модели сразу понятно, что упор в ней сделан на ее фотовозможности.

В России realme X3 SuperZoom можно приобрести в двух цветах: арктический белый и ледниковый синий.

Задняя крышка смартфона сделана из матового стекла, на которой практически не собираются отпечатки пальцев.

Рамка корпуса, в свою очередь, выполнена из пластика. Грустно, что она изготовлена не из алюминия, но, видимо, эту опцию приберегли для realme X3 Pro, который по нашим догадкам, должен выйти в скором будущем.

Сканер отпечатков пальцев встроили в клавишу разблокировки. Срабатывает он быстро и четко. В настройках есть возможность выставить разблокировку по сильному или легкому нажатию по кнопке.

Качельку громкости разместили на противоположной грани, что является крайне удобным решением в использовании смартфона.

На нижней грани имеются слот под две SIM-карты, микрофон, вход USB Type-C и динамик. В плане качества сборки смартфон не вызывает никаких вопросов.

Экран

В смартфон установили большой дисплей на 6,6 дюймов с той же IPS матрицей, как и в realme 6 Pro. Уровень яркости у смартфона не рекордный, но его вполне хватает, чтобы пользоваться им в солнечную погоду. Разрешение экрана составляет 2400x1080 пикселей, а частота обновления равна 120 Гц, что дает очень плавную картинку. Это будет в особенности заметно после перехода со смартфона со стандартным экраном в 60 Гц.

Фронтальная камера на дисплее занимает небольшое пространство. Она двойная и позволяет довольно быстро и качественно разблокировать смартфон как в дневное, так и в ночное время суток.

Начинка

realme X3 SuperZoom работает на топовом восьмиядерном процессоре Snapdragon 855+ c жидкостным охлаждением. Всего есть две конфигурации данной модели: 8 Гбайт ОЗУ с 128 Гбайт внутренней памяти и на 12 Гбайт ОЗУ с 256 Гбайт внутренней памяти. У нас старшая версия, и на ней любые игры идут предсказуемо легко на ультравысоких настройках графики с высоким FPS. Модуль бесконтактной оплаты NFC также имеется.

Вся система работает на последней версии ОС Android 10 с установленной сверху оболочкой realme UI 1.0, в которой практически нет никаких лишних изменений. Из неожиданного в смартфоне стоит отметить очень приятный виброотклик Tactile Engine.

Камера

В realme X3 SuperZoom встроили серьезный набор камер: основная на 64 Мпикс со светосилой f/1.8 позволяет делать красочные фотографии в любое время суток, ультраширокоугольная со светосилой f/2.3 может способна снимать при угле обзора в 119 градусов, телеобъектив со светосилой f/3.4 имеет оптический зум до 5х и гибридный аж до 60х, а также вспомогательная микрокамера со светосилой f/2.3 может фотографировать объекты на расстоянии до 4 см.

X1

X5

X60

С записью видео тоже полный порядок. Смартфон умеет снимать в 4K при 60 кадров/сек, встроенная стабилизация присутствует.Фронтальных камер в смартфоне сразу две. Основной модуль со светосилой f/2.5 имеет разрешение в 32 Мпикс и делает отличные резкие снимки, а второй ультраширокоугольный на 8 Мпикс со светосилой f/2.5 может делать фотографии с углом 119 градусов, так что в кадр влезут все желающие.

Аккумулятор

realme X3 SuperZoom оснастили емким аккумулятором на 4200 мАч. При включенном комбинированном режиме работы, экран смартфона спокойно прорабатывал весь день при выставленной 80-процентной яркости, частом просмотре видео и запуске игр. Если же снизить частоту обновления кадров до стандартных 60 Гц, то автономность возрастет еще сильнее.На чем в смартфоне точно не сэкономили так это на зарядном устройстве мощностью в 30 Вт. Благодаря нему X3 SuperZoom заряжается с нуля до 100 процентов за 60 минут.

Итоги

за время тестирования показал себя, как вполне себе серьезное и зрелое флагманское устройство, обладающее впечатляющими характеристиками, которых хватит на пару лет комфортного использования. К его плюсам мы отнесли: привлекательный дизайн, производительный процессор, дисплей на 120 Гц, высокое качество фотографий, 60-кратный зум, быстрый сканер отпечатков пальцев, хороший запас автономности, поддержка быстрой зарядки и наличие модуля NFC. Из минусов же мы для себя выделили не самый большой запас яркости и отсутствие разъема под наушники.