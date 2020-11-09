Обзор realme watch RMA 161. Недорогие спортивные часы с цветным дисплеем

Большинства часть брендов уже давно научились делать качественные умные браслеты за небольшую цену, но о часах тоже самое еще нельзя сказать. Сегодня к нам на тест попали спортивные часы realme watch RMA 161, обладающие датчиком сердечного ритма, пульсоксиметром (измеритель кислорода в крови), 15 режимами тренировок и автономностью до 10 дней.

Комплектация

Внешний вид

realme watch поставляется в приятной желтой картонной коробке. Внутри нее имеются сами часы, док-станция и небольшая документация.Компания realme занимается выпуском исключительно устройств из доступного сегмента, поэтому и их первые умные часы realme watch стоят более чем доступно. Их дизайн выполнен в простом и лаконичном стиле, отдаленно напоминающем Apple Watch.

Корпус часов изготовлен целиком из глянцевого пластика, а значит от разводов и возможных царапин никуда не деться. Он защищен от попадания влаги по стандарту IP68, поэтому можно спокойно почить, но поплавать с ними в бассейне уже не выйдет.

Крепление ремешка самое стандартное и его легко заменить на любой сторонний вариант. Сам силиконовый ремешок тактильно приятен на ощупь и не раздражает собой.

На тыльной стороне часов имеются датчик сердечного ритма и пульсоксиметра, а также крепление под зарядку.

На корпусе есть всего лишь одна клавиша. При нажатии она возвращает на один шаг назад в меню.

Экран

realme watch оснастили дисплеем на 1,4 дюйма с IPS матрицей и разрешением 320×320 пикселей. Под экраном находится достаточно заметный подбородок. Со стороны выглядит не очень эстетично, но при использовании это совсем не напрягает. Яркость можно регулировать с шагом в 10% и при максимальных его значениях все отображаемое видно даже в солнечную погоду.Скорость отклика на касание довольное шустрое, какого-либо дискомфорта при использовании не испытывало не было.

Интерфейс

Перемещение по меню осуществляется путем свайпов. Сверху есть шторка с уведомлениями. Их фильтрацию можно настроить в приложении в соответствующем пункте.

По быстрому меню можно перемещаться свайпами влево и вправо. Здесь находятся такие разделы как погода, мониторинг сна, пульсометр, дневная активность и шторка.

Чтобы вызвать основное меню необходимо потянуть вверх. В это случае будут доступны следующие пункты: тренировка, кислород в крови, пульс, результаты тренировок, мониторинг сна, музыка, камера смартфонов, поиск смартфона, медитация, будильник, секундомер и настройки. В целом, интерфейс нарисован добротно, все элементы выглядят приятно и понятно.

Приложение realme link

Часы realme watch сейчас работают только с Android смартфонами. Потеря небольшая, учитывая что подавляющее большинство потенциальных покупателей не являются владельцами iPhone’ов.Для первичной настройки часов необходимо скачать приложение realme link, зарегистрировать аккаунт и добавить ваше устройство. После того как процесс завершится на часы придет обновление. Настоятельно рекомендуем установить его сразу.

Данное приложение позволяет смотреть все показатели активности, а именно количество пройденных шагов, качество сна, пульс и процентное содержание кислорода в крови.

В настройках есть возможность выбрать любой из 32 циферблатов. Их количество будет еще пополняться при последующих обновлениях. Через приложение можно грамотно настроить фильтрацию уведомлений и выбрать только те, что интересуют вас.

Из интересного также здесь можно выставить периодичность измерения пульса и включись функцию удаленного включения камеры на смартфоне.

Тестирование

В realme watch доступны 15 спортивных режимов: бег на свежем воздухе, ходьба, бег в помещении, велосипед, аэробная емкость, силовая тренировка, футбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, велотренажер, эллиптический тренажер, йога и крикет. Во время них отслеживается количество потраченных калорий, пульс и скорость. Также в некоторых из них будет показана траектория вашего бега. Мы провели качество измерения тренировок во время ходьбы и занятия в зале. С их результатами вы можете ознакомиться ниже:

Пульсометр работает без нареканий при любой периодичности работы. Единственное, при его частой работе аккумулятор будет разряжаться ощутимо быстрее.

Пульсоксиметр полезен тем, что он способен за несколько секунд определить количество кислорода в крови. Благодаря этому можно, к примеру, узнать не больны ли вы короновирусом. Здоровым уровнем кислорода в крови составляет содержание от 95 до 98%. В случае если он опустился до 92%, то пора бить тревогу.

В приложении можно посмотреть анализ сна после каждой ночи. В диаграмме отображаются часы всех типов сна.

Функция плеера оказалась полезнее, чем казалась изначально. Благодаря ней можно переключить трек или изменить уровень громкости и не тянуться к наушникам или смартфону.

Автономная работа

realme watch оснащены аккумулятором емкостью в 160 мАч, которого хватает до 10 дней работы. При нашем использовании он выдерживал 7 дней и это при выставленной 60% яркости и периодичности измерения пульса раз в 5 минут. Результат автономности не самый феноменальный, но раз в неделю поставить часы на зарядку не вызывает никаких напряжений, к тому же один цикл подзарядки занимает меньше одного часа.

Итоги

realme watch — это неплохие спортивные часы с большим спектром возможностей. Если наличие пульсоксиметра в носимом устройстве является для вас обязательной опцией, то в данном ценовом сегменте это модель вне конкуренции. Из ее остальных плюсов стоит выделить яркий дисплей, 15 спортивных режимов, неплохую автономность до 10 дней и удобное приложение. К недостаткам мы отнесли Несимметричное расположение дисплея, маркий корпус и отсутствие полноценной влагозащиты.