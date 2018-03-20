Обзор teXet TM-5580. Лучший смартфон до 6000 рублей

2018-03-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - teXet TM-5580; [230]
Очень часто пользователи в обсуждениях смартфонов говорят о повышенных требованиях к дизайну, качеству снимков и быстродействию. Но реальность в том, что редко уже при покупке телефона пользователь располагает неограниченным средствами на его покупку. Подтверждают это большие объемы продаж именно недорогих моделей. В новинке teXet TM-5580, смогли предложить целый ряд современных технологий, при этом сохранив стоимость на доступном уровне.

teXet TM-5580

На момент публикации его рекомендованная стоимость составляет 6000 рублей.

teXet TM-5580 обзор

Комплектация

Поставляется смартфон в компактной коробке с традиционным оформлением. Приведены изображения телефона и подробные данные по техническим характеристикам.

teXet TM-5580

Комплект включает зарядное устройство, переходник с USB Type-C на аудиоразъем, USB-кабель, зарядное устройство, подробную инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

teXet TM-5580 заметно выделяется среди моделей своего ценового сегмента. Выглядит явно дороже своей стоимости.

teXet TM-5580

Корпус телефона выполнен из металла. На крышке присутствует пара пластиковых вставок под антенны модулей связи. Сборка проведена качественно, крышка не прогибается под давлением пальцев.

teXet TM-5580

По центру крышке выведен сканер отпечатка пальца, который тоже еще не получил широкого распространения в недорогих моделях. Активная зона утоплена относительно рабочей плоскости, она хорошо определяется слепым методом.

teXet TM-5580

В памяти сканера можно хранить несколько пальцев. Срабатывает точно и быстро. Разблокировать интерфейс можно без выхода на экран ввода пароля.

teXet TM-5580

Спаренный блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Ниже логотип производителя.

teXet TM-5580

На правом торце кнопка включения и качелька громкости. Кнопки хорошо зафиксированы в корпусе не дребезжат.

teXet TM-5580

Лицевая сторона teXet TM-5580 защищена стеклом с эффектом 2.5D. Сверху дополнительная вспышка для любителей селфи, разговорная решетка динамика, датчики приближения и освещения. Фронтальная камера также идет спаренной.

teXet TM-5580

К весомым плюсам отнесем выбор в пользу современного разъема USB Type-C с поддержкой OTG. Вместо отдельного аудиоразъема предлагается использовать комплектный переходник.

teXet TM-5580

По краям от разъема выведены аккуратные отверстия, скрывающие динамик и микрофон. Они не перекрываются ладонью.

teXet TM-5580

Толщина корпуса составляет всего 7.6 мм. Внешние поверхности приятны тактильно. В руке лежит удобно.

teXet TM-5580

Вышел teXet TM-5580 в ярко-красной и синей расцветке корпуса. Выбранные цвета удачно подчеркивают линии корпуса.

teXet TM-5580

Экран

Отдельного внимания заслуживает дисплей, здесь в отличие от моделей конкурентов, предлагается Full HD разрешение. Диагональ 5.5-дюймов. Используется S-IPS матрица без воздушной прослойки, угла обзора широкие. Поддерживается адаптивная регулировка. Засветы по периметру отсутствуют. Сенсорный слой отзывчивый на нажатия реагируют точно.

teXet TM-5580

Начинка

Построен смартфон на платформе MediaTek MT6592 с четырьмя ядрами Cortex A7 и графикой Mali-450 MP4. Располагает teXet TM-5580 одним гигабайтом оперативной и 16 гигабайтами внутренней памяти. Производительность не рекордная, но и игровой эта модель и не позиционируется. В ходе длительной эксплуатации мы не обнаружили проблем с запуском рабочих приложений, браузером и клиентами социальных сетей.

teXet TM-5580

teXet TM-5580

teXet TM-5580

Связь

Поддерживается работа только в сетях 3G. Связь стабильная, голос передается чистым. Bluetooth с A2DP. Wi-Fi двухдиапазонный. На старт навигационного модуля уходит 40-50 секунд. Точность позиционирования позволяет использовать его в качестве навигатора в автомобиле.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3000 мАч. Хватает её на весь день активной эксплуатации. График разрядки и зарядки равномерный. Технология быстрой зарядки не поддерживается.

teXet TM-5580

Камера

teXet TM-5580 получил сразу четыре камеры. Основная состоит из группы 13 и 2 Мп камеры. Фронтальная из 8 и 2 Мп модулей.

teXet TM-5580

teXet TM-5580

teXet TM-5580

В приложении камеры добавлен дополнительный режим с выбором силы размытия фона. Также поддерживается украшение лица с выбором степени сглаживания. Есть творческие режимы, HDR и панорамная съемка.

teXet TM-5580

teXet TM-5580

teXet TM-5580

teXet TM-5580

teXet TM-5580

Софт

Работает смартфон на базе операционной системы Android 6.0. Порадовало отсутствие предустановленных партнерских программ и посторонних включений. Все необходимое поставить пользователь сможет из Play Market.

teXet TM-5580

Итоги по teXet TM-5580

teXet TM-5580 определенно заслуживает внимание при поиске смартфона с ограниченным бюджетом на покупку. К плюсам отнесем металлический корпус, сканер отпечатка пальца, IPS-экран с Full HD, 16 Гбайт памяти, четыре камеры, небольшую толщину, USB Type-C. Не устроить может объем оперативной памяти и используемая платформа, но в рабочих задачах его быстродействия вполне достаточно и нужно понимать, что любой недорогой смартфон имеет свои ограничения.

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