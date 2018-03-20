Обзор teXet TM-5580. Лучший смартфон до 6000 рублей

Очень часто пользователи в обсуждениях смартфонов говорят о повышенных требованиях к дизайну, качеству снимков и быстродействию. Но реальность в том, что редко уже при покупке телефона пользователь располагает неограниченным средствами на его покупку. Подтверждают это большие объемы продаж именно недорогих моделей. В новинке teXet TM-5580, смогли предложить целый ряд современных технологий, при этом сохранив стоимость на доступном уровне.

teXet TM-5580 обзор

На момент публикации его рекомендованная стоимость составляет 6000 рублей.

Комплектация

Поставляется смартфон в компактной коробке с традиционным оформлением. Приведены изображения телефона и подробные данные по техническим характеристикам.

Внешний вид

Комплект включает зарядное устройство, переходник с USB Type-C на аудиоразъем, USB-кабель, зарядное устройство, подробную инструкцию и гарантийный талон.teXet TM-5580 заметно выделяется среди моделей своего ценового сегмента. Выглядит явно дороже своей стоимости.

Корпус телефона выполнен из металла. На крышке присутствует пара пластиковых вставок под антенны модулей связи. Сборка проведена качественно, крышка не прогибается под давлением пальцев.

По центру крышке выведен сканер отпечатка пальца, который тоже еще не получил широкого распространения в недорогих моделях. Активная зона утоплена относительно рабочей плоскости, она хорошо определяется слепым методом.

В памяти сканера можно хранить несколько пальцев. Срабатывает точно и быстро. Разблокировать интерфейс можно без выхода на экран ввода пароля.

Спаренный блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Ниже логотип производителя.

На правом торце кнопка включения и качелька громкости. Кнопки хорошо зафиксированы в корпусе не дребезжат.

Лицевая сторона teXet TM-5580 защищена стеклом с эффектом 2.5D. Сверху дополнительная вспышка для любителей селфи, разговорная решетка динамика, датчики приближения и освещения. Фронтальная камера также идет спаренной.

К весомым плюсам отнесем выбор в пользу современного разъема USB Type-C с поддержкой OTG. Вместо отдельного аудиоразъема предлагается использовать комплектный переходник.

По краям от разъема выведены аккуратные отверстия, скрывающие динамик и микрофон. Они не перекрываются ладонью.

Толщина корпуса составляет всего 7.6 мм. Внешние поверхности приятны тактильно. В руке лежит удобно.

Вышел teXet TM-5580 в ярко-красной и синей расцветке корпуса. Выбранные цвета удачно подчеркивают линии корпуса.

Экран

Отдельного внимания заслуживает дисплей, здесь в отличие от моделей конкурентов, предлагается Full HD разрешение. Диагональ 5.5-дюймов. Используется S-IPS матрица без воздушной прослойки, угла обзора широкие. Поддерживается адаптивная регулировка. Засветы по периметру отсутствуют. Сенсорный слой отзывчивый на нажатия реагируют точно.

Начинка

Построен смартфон на платформе MediaTek MT6592 с четырьмя ядрами Cortex A7 и графикой Mali-450 MP4. Располагает teXet TM-5580 одним гигабайтом оперативной и 16 гигабайтами внутренней памяти. Производительность не рекордная, но и игровой эта модель и не позиционируется. В ходе длительной эксплуатации мы не обнаружили проблем с запуском рабочих приложений, браузером и клиентами социальных сетей.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается работа только в сетях 3G. Связь стабильная, голос передается чистым. Bluetooth с A2DP. Wi-Fi двухдиапазонный. На старт навигационного модуля уходит 40-50 секунд. Точность позиционирования позволяет использовать его в качестве навигатора в автомобиле.За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3000 мАч. Хватает её на весь день активной эксплуатации. График разрядки и зарядки равномерный. Технология быстрой зарядки не поддерживается.

Камера

teXet TM-5580 получил сразу четыре камеры. Основная состоит из группы 13 и 2 Мп камеры. Фронтальная из 8 и 2 Мп модулей.

В приложении камеры добавлен дополнительный режим с выбором силы размытия фона. Также поддерживается украшение лица с выбором степени сглаживания. Есть творческие режимы, HDR и панорамная съемка.

Софт

Работает смартфон на базе операционной системы Android 6.0. Порадовало отсутствие предустановленных партнерских программ и посторонних включений. Все необходимое поставить пользователь сможет из Play Market.

Итоги по teXet TM-5580

teXet TM-5580 определенно заслуживает внимание при поиске смартфона с ограниченным бюджетом на покупку. К плюсам отнесем металлический корпус, сканер отпечатка пальца, IPS-экран с Full HD, 16 Гбайт памяти, четыре камеры, небольшую толщину, USB Type-C. Не устроить может объем оперативной памяти и используемая платформа, но в рабочих задачах его быстродействия вполне достаточно и нужно понимать, что любой недорогой смартфон имеет свои ограничения.