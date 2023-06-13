Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой

Одной из ключевых особенностей изучаемого сегодня смартфона vivo 27 стала фронтальная камера с фирменным алгоритмом съемки и интеллектуальная система портретной подсветки АУРА. Здесь реализована схема с приближением освещения при съемке селфи, которое дает использование профессионального оборудования. Построен на платформе MediaTek Dimensity 7200, AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор с емкостью 4600 мАч.

Комплектация

Комплект его включает силиконовый чехол, адаптер питания мощностью 80 Вт, USB-кабель, скрепку для лотка, документацию. Собрано все в коробке с минималистичным оформлением.

vivo 27 обзор

Внешний вид

Вышел в нескольких вариантах расцветки корпуса, одна из которых с эффектом хамелеона, когда цвет меняется при попадании солнечных лучей. К сожалению, в рамках данного материала пример ее продемонстрировать не можем, у благородного черного вместо него мелкие серебристые вкрапления, которые играют при поворотах в руке.

Основа же традиционный неразборный моноблок со стальным каркасом. Боковые грани закруглены, как и дисплей. Толщина 7.4 мм.

Справа у vivo 27 кнопка включения и регулятор громкости, боковая грань в этом месте немного углублена для удобного нажатия по ним.

На задней крышке блок, состоящий из трех объективов и светодиодной вспышки с кольцевой подсветкой. Он немного выступает за пределы крышки и при размещении на столе телефон раскачивается.

Корпус у vivo 27 неразборный. На нижнем торце выдвижной лоток для двух nanoSIM. Карты памяти не поддерживаются. У него только один динамик, звук среднего качества. Зарядка через USB-С разъем, аудиоджека нет.

Портретная камера расположена в компактном островке в верхней части корпуса. С завода нанесена дополнительная защитная пленка.

Экран

Для вывода изображения используется AMOLED дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей. Соотношение сторон классическое, составляет 20:9. У него высокая пиковая яркость, достигающая до 1000 нит в автоматическом режиме и вручную до 500 нит. Смартфоном комфортно пользоваться на улице в солнечные дни. Частота обновления 120 Гц. Хорошо настроен цветовой баланс, у него высокая контрастность.

Платформа

Ожидаемо поддерживает Always-on-Display. Отметим наличие ШИМ при снижении уровня яркости, у ряда пользователей из-за индивидуальных особенностей с ним может наблюдаться повышенная утомляемость.Построен vivo 27 на платформе с процессором MediaTek Dimensity 7200. Уровень быстродействия у него высокий, отлично справляется с ресурсоемкими приложениями и играми со сложной графикой. Троттлинга замечено не было.

Доступен игровой режим, в котором можно контролировать уровень нагрузки процессора и памяти. Выбрать один из режимов работы, заблокировать уведомления и внести дополнительные настройки, позволяющие сконцентрироваться на играх, что может быть особо актуально в сетевых проектах.

В изучаемом нами экземпляре 12 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт под хранение данных. Тут нет возможности установить карту памяти.

Аккумулятор

Поддержка 5G и 4G с двумя слотами под nanoSIM. Актуальный модуль Bluetooth 5.3 и Wi-Fi с 5 ГГц.Оснащен аккумулятором с емкостью 4600 мАч, который с максимальной яркостью экрана в синтетическом тесте давал 9.5 часов. Поддерживается быстрая зарядка и комплектуется адаптером мощностью 80 Вт. Комплектный адаптер восстанавливал заряд за 55 минут.

Камера

Главным сенсором выступает Sony IMX766 с разрешением 50 Мп. Дополнительно к нему идут 8 Мп широкоугольный и 2 Мп макро. vivo 27 демонстрирует высокое качество съемки и отличную детализацию снимаемых фото. Помимо традиционных наборов режимов съемки, владельцу также доступна естественная съемка без Al-обработки, совмещение нескольких изображений.

В ночное время и плохом уровне освещения автоматически включается выдержка. Качество вечерних снимков можем оценить как хорошее.

Тест съемки vivo 27

Тест фронтальной камеры vivo 27

Для Full HD разрешения доступна видеосъемка с частотой 60 кадров в секунду, с увеличением разрешения до 4К частота снижается до 30 кадров в секунду.Такое же разрешение и пресеты доступны и для фронтальной камеры. Владелец сможет снимать влоги в высоком разрешении.Здесь установлен 50 Мп сенсор Samsung ISOCELL JN1. Снимаемыми ими селфи лучше, чем у большинства смартфонов.

Софт

Как и на других смартфонах производителя, установлена оболочка Funtouch OS. Общее оформление у нее приятное, не перегружено элементами, при этом есть хорошие возможности по кастомизации под вкус пользователя.

Итоги

vivo 27 – добротный смартфон среднего ценового сегмента, который успешно конкурирует с топовыми флагманами по целому ряду параметров. Среди них качество селфи, общая детализация снимаемых фото, время автономной работы, дисплей AMOLED с 120 Гц. Не устроить в нем могут высокий ШИМ, отсутствие аудиоразъема и слота под карту памяти, а также монодинамик.