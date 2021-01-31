Обзор vivo HP2055. Беспроводные наушники для фитнеса и спорта

В скором времени в России стартуют продажи новых беспроводных наушников vivo HP2055. В наше распоряжение они попали еще в декабре и сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации. Из особенностей для них заявлены металлический корпус, микрофон с шумоподавлением и поддержка актуального Bluetooth 5.0.

vivo HP2055

На момент начала февраля он еще не появился в официальной российской рознице.

vivo HP2055 обзор

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением наушников и данными по ключевым особенностям. Внутри комплектующие в отдельных отсеках. Стартовый набор включает USB-C кабель, дополнительные амбушюры и ушки, а также документацию.

vivo HP2055

Внешний вид

Наушники соединены между собой кабелем. Дуга выполняет функцию опоры. Здесь же сосредоточена основная начинка и аккумулятор.

vivo HP2055

Дуга выполнена из резины. Она улучшает удобство ношения как с одетыми, так и со снятыми наушниками.

vivo HP2055

С учетом того, что позиционируются как гарнитура для любителей активного образа жизни и любителей спорта. Корпус тут защищен по стандарту IP55.

vivo HP2055

На одной из сторон на корпусе выведены микрофон и USB-C разъем. Соответствующий кабель идет в комплекте. Управляется при помощи группы механических кнопок.

vivo HP2055

С помощью них можно отвечать на входящий вызов, активировать голосовой помощник, управлять громкостью и воспроизведением.

vivo HP2055

Чашки с двумя отдельными контурами для адаптации посадки под свои требования. Внешний контур с выступом для наружной части уха и внутренний контур – силиконовая амбушюра. Всего владелец получает три пары.

vivo HP2055

Вес у чашек легкий. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба. Между собой чашки можно соединить магнитным основанием.

vivo HP2055

Тесты

Для беспроводного подключения vivo HP2055 использует Bluetooth 5.0. Поддерживаются кодеки LDAC, SBC и AAC. Процесс сопряжения традиционный. Дальность стабильного подключения до 10 метров. Мы тестировали со смартфоном OnePlus 8 Pro. Проблем за время эксплуатации выявлено не было. Звук передается без задержек и артефактов.

vivo HP2055

За воспроизведение отвечает 9.2 мм динамик. Частота воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Звуковая сцена с акцентом на верхние частоты. Хорошо себя показали при воспроизведении музыки и просмотре аудиоподкастов. Есть запас по громкости.

vivo HP2055

В ушах сидят плотно. При беге из ушей не выпадают. Наличие соединения кабелем позволяет снять одну из чашек без риска ее потери. По качеству сборки и внешнему виду нареканий нет.

vivo HP2055

По автономной работе преимуществ наличие отдельного блока нет. Фактически получаем те же 4 часа, как у большинства TWS-наушников без кабелей. Восстановление заряда проходит через USB-С. Есть встроенный микрофон с системой шумоподавления. Голос передает без искажения.

vivo HP2055

Итоги по vivo HP2055

vivo HP2055 подойдут тем кому не подходят варианты в TWS формате, предлагая наличие шейной дуги и соединенных кабелем чашек. К плюсам отнесем IP55, металл в конструкции, USB-С разъем, дополнительный контур с выступом для фиксации в ушах, аккуратный внешний вид. Из недостатков отметим ограниченное время автономной работы.
Комментарии и отзывы vivo HP2055
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