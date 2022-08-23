Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором

Изучаемый сегодня смартфон vivo T1 оснащен 50 Мп камерой, 6.44-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, а также аккумулятором с увеличенной емкостью, поддерживающим технологию быстрой зарядки. Работает новинка на базе платформы Snapdragon 680 и располагает накопителем объемом 128 Гбайт.

Комплектация

Средняя стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 17 990 рублей.Упакован в коробку из белоснежного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает защитный чехол, USB-кабель, адаптер питания, скрепку для лотка SIM. Руководство пользователя и гарантийный талон.

vivo T1 обзор

Внешний вид

У смартфона интересное внешнее исполнение. Обращает внимание на себя исполнение блока камер.

Два крупных «глаза» с хромированной окантовкой, расположенных на выступающем над плоскостью островке.

В комплекте изначально предусмотрели возможность дополнительной защиты, установкой чехла из прозрачного силикона. На нем же есть заглушка для USB-разъема, предотвращающая попадание пыли.

Задняя поверхность крышки с матовым покрытием. Есть рисунок в виде мелких точек, напоминающих звездное небо. И оба варианта цветовых исполнения у vivo T1 подчеркивают это, называются они «таинственная галактика» и «звёздный путь».

Корпус неразборный. На верхнем торце выдвижной лоток с двумя отдельными посадочными местами под nanoSIM и карту памяти.

На нижнем USB-C и аудиоразъем для наушников. Здесь же встроенный динамик.

Экран

Лицевая сторона с защитным стеклом, фронтальная камера в каплевидном вырезе. Есть датчики приближения и освещения.

Для вывода изображения используется 6.44-дюймовая матрица AMOLED с частотой 60 Гц. Разрешение 2400х1080 пикселей. Есть поддержка Always-on-Display с выбором темы оформления. В настройках можно включить защиту глаз, темную тему и выбрать один из предустановленных цветовых профилей.

Согласно нашим измерениям, в пике яркость у него достигает 650 кд/м2. Информация с него читалась и на улице летом. Частота обновления сенсорного слоя 180 Гц.

Платформа

Работает vivo T1 на базе платформы Qualcomm Snapdragon 680, выполненном по 6нм техпроцессу. Восьмиядерный процессор с четырьмя ядрами Kryo 265 (Cortex-A73), четырьмя Kryo 265 (Cortex-A53) и Adreno 610.

Доступные 6 Гбайт оперативной памяти программно расширяются до 8 Гбайт. Под хранение выделены 128 Гбайт.

Справляется с играми со сложной графикой. Свайпом в левой части экрана автоматически выводится панель, отображающая уровень загрузки процессора и ядра, переключатель режимов работы.

Аккумулятор

Из сетевых возможностей есть LTE (Bands 1,3,5,8,38,40,41), Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Бесконтактные платежи работали корректно, проверяли с приложением Мир.Pay.Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч. В режиме синтетической нагрузки с выставленным на максимальную яркость экраном его хватает на 10 часов. На целый рабочий день хватит его с запасом. Поддерживает быструю зарядку 44 Вт, первые 50% комплектным адаптером восстанавливает за 30 минут.

Камера

Главный модуль камеры состоит из 50 Мп сенсора с диафрагмой F/1.8, 2 Мп макро и 2 Мп сенсора глубины. Снимает с хорошим качеством детализации. Цвета передает точно, есть HDR.

Тест камеры vivo T1

В приложении есть режимы для съемки панорамы, документов, живых фотографий, портретов с размытием. Отдельно можно проводить съемку в разрешении 50 Мп без объединения соседних пикселей. Видеовозможности ограничены Full HD разрешением.Фронтальная камера 16 Мп с диафрагмой F/2.0.

Софт

Тут Android с оболочкой Funtouch OS 12. Кастомизация, виджеты и уже знакомое оформление для смартфонов этого бренда. Предустановлен дополнительный софт.

Итоги

Для ценового сегмента до 20 тысяч рублей vivo T1 хорошо укомплектован. Яркий дисплей AMOLED c FHD+, высокий уровень быстродействия, 6/128 Гбайт памяти, бесконтактные платежи, длительное время автономной работы и интересное визуальное исполнение задней крышки, отдельные слоты под карту памяти и вторую SIM. Не устроить может ограниченная частота обновления экрана, по современным меркам, 60 Гц это скромно.