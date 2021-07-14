Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020

Не так давно сборная Италии завоевала кубок ЕВРО-2020, а немногим ранее мы были на одном из матчей в Санкт-Петербурге. Одним из ключевых спонсоров Чемпионата Европы выступила vivo и официальным смартфоном чемпионата был vivo V21, опытом длительной эксплуатации которого сегодня поделимся с вами. Из особенностей этого телефона отмечаются 64-мегапиксельная камера, AMOLED-дисплей и 256 Гбайт внутренней памяти.

vivo V21

Рекомендованная стоимость новинки составляет 36 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с официальной символикой ЕВРО-2020. Комплект включает зарядное устройство, USB-С кабель, проводные наушники, переходник на аудиоразъем, силиконовый чехол, документацию и скрепку для лотка SIM.

vivo V21

vivo V21 обзор

Внешний вид

Выполнен телефон в формате неразборного моноблока. Общие габариты составляют 159,7 × 73,9 × 7,3 мм с весом 176 граммов.

vivo V21

На выбор доступны три цветовые модификации: «закатная», «акртический белый» и «сумеречный синий». Задняя поверхность с приятным тактильно матовым покрытием.

vivo V21

В верхнем левом углу блок основной камеры с тремя объективами и светодиодной вспышкой. Он выступает над основной плоскостью.

vivo V21

Слева кнопка включения и качелька регулировки громкости. Кнопки расположены с расчетом на быстрый доступ к ним без изменения хвата.

vivo V21

Аудиоразъема нет, вместо этого предлагается использовать комплектный переходник с USB-C. Напомним, в комплекте уже идут проводные наушники.

vivo V21

На нижнем торце также находится гибридный лоток. Сюда можно установить две nanoSIM или nanoSIM и карту памяти.

vivo V21

Лицевая сторона vivo V21 с защитным стеклом Schott Xensation UP. В верхней части каплевидный вырез с фронтальной камерой.

vivo V21

Оптический сканер отпечатка пальца интегрирован в дисплей. Его зона при активации отмечена наглядной анимацией. Срабатывает без заметных задержек.

vivo V21

Экран

Установлен 6.44 дюймовый дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей. Это AMOLED матрица с частотой обновления до 90 Гц. Прокрутка экрана проходит плавно. Смартфоном комфортно пользоваться при выполнении типовых сценариев и во время игр.

vivo V21

Уровень максимальной яркости в районе 520 кд/м2. С ним можно работать и под прямыми солнечными лучами. В настройках есть несколько пресетов цветового баланса, режим защиты глаз и темная тема.

Начинка

В качестве платформы выбрана MediaTek Dimensity 800U с поддержкой сетей 5G. Это восьмиядерный процессор с двумя ядрами Cortex-A76 и шестью ядрами Cortex-A55. Встроенная графика Mali-G57 MC3.

vivo V21

При длительной нагрузке крышка заметно не нагревается. Проблем с троттлингом замечено не было.

vivo V21

vivo V21 успешно справляется с ресурсоемкими играми, такими как, Genshin Impact и PUBG.

vivo V21

Доступны 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт внутренней памяти. Уровень быстродействия высокий.

vivo V21

Двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.1. Поддерживаются бесконтактные платежи.

Аккумулятор

На борту батарея с емкостью 4000 мАч. С максимальной яркостью экрана хватает на 7.5 часов. В обычном сценарии это честный рабочий день эксплуатации. В комплекте с устройством идет аккумулятор с мощностью 33 Вт.

vivo V21

Камера

Основной модуль с разрешением 64 Мп, диафрагма f/1.79. Дополнительные 8 Мп широкоугольная камера и 2 Мп макро.

vivo V21

vivo V21

vivo V21

Снимки получаются с высокой детализацией как в дневное, так и ночное время. В приложении доступны дополнительные творческие режимы с использованием Al.

vivo V21

vivo V21

vivo V21

Фронтальная камера с разрешением 44 Мп. Для нее доступен автофокус и стабилизация. Телефон можно использовать для удаленной работы и учебы.

vivo V21

Видео пишет в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Есть система оптической стабилизации на основной и фронтальной камерах.

Тест камера vivo V21

Софт

Установлена операционная система Android 11 с оболочкой Funtouch OS 11. За время тестов было получено обновление.

vivo V21

В память добавлены дополнительные приложения, включая те что входят в обязательный пакет в рамках российского законодательства.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ среднем ценовом сегменте vivo V21 предлагает актуальное техническое оснащение с AMOLED экраном, бесконтактные платежи, хорошие показатели автономной работы, аккуратный внешний вид и компактный корпус. Отдельным плюсом является система оптической стабилизации на фронтальной камере. Не устроить могут каплевидный вырез, отсутствие аудиоразъема (компенсировано переходником и наушниками в комплекте), гибридный слот для карты памяти.
vivo V21 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы vivo V21
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