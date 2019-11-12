Обзор vivo Y19 128GB. Смартфон с емким аккумулятором

2019-11-12, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - vivo Y19; [221]
Обычно бюджетные смартфоны с большой батареей выглядят не особо презентабельно: толстый корпус, простой дизайн, никакого безрамочного дисплея или многокамерности. Действительно, зачем все эти излишества, если главная «фишка» такого телефона – работать без подзарядки как можно дольше. В компании Vivo в корне не согласны c этим утверждением, и яркий тому пример Vivo Y19 (1915) – смартфон, обладающий стильным тонким дизайном, тройной AI-камерой, большим FullView-дисплеем, батареей на 5000 мАч, производительным железом и модулем NFC. И все это великолепие за 14 990 рублей.

vivo Y19

Дизайн

Корпус смартфона выполнен из поликарбоната и доступен в двух вариантах: переливающийся черный и бело-зеленый с золотой окантовкой. Как по мне, последний просто великолепен: мало того, что перетекающие пастельные цвета приятны глазу, так еще отпечатки пальцев совершенно незаметны на корпусе.

vivo Y19

Максимальная его толщина 8,89 мм, а скругленные грани не только визуально ее уменьшают, но и позволяют смартфон с комфортом удерживать в руке. Не смотря на большую батарею, вес тоже особо не пострадал: 193 грамма. Выглядит телефон стильно и дорого. Сборка тоже выполнена без нареканий.

vivo Y19

Сзади расположен вертикальный модуль с тремя объективами и светодиодной вспышкой, по центру – сканер отпечатков. На правой грани: качель громкости и клавиша блокировки, на левой – не гибридный лоток для 2 nanoSIM и microSD. Снизу – mini jack, микрофон, динамик и, почему-то, microUSB.

vivo Y19

В сравнительно небольшой корпус (162x76.5 мм) инженеры Vivo поместили огромный экран c диагональю 6,53 дюйма, заняв 90,3% фронтальной поверхности.

vivo Y19

Этого удалось добиться благодаря минимальным рамкам: всего пара миллиметров с боков, чуть больше сверху и 6 мм снизу. Такое сейчас даже не во всех флагманах бывает. Фронтальная камера прячется в небольшом каплевидном вырезе, в месте перехода на верхнюю грань расположен разговорный динамик.

vivo Y19

Экран

В Vivo Y19 используется отличная S-IPS матрица, отображающая яркие сочные цвета практически под любым углом, воздушной прослойки нет. При этом, оболочка позволяет отрегулировать тон изображения под свой вкус. На разрешении тоже не стали экономить: здесь уже ставшие стандартом 2340x1080 (395 ppi).

vivo Y19

Запаса яркости достаточно для комфортного взаимодействия со смартфоном солнечным днем, имеется авторегулировка. Сенсорный слой поддерживает до 10 точек касания. Сверху дисплей закрыт закаленным стеклом, поверх которого наклеена защитная пленка.

«Железо»

Сердцем смартфона стал представленный этим летом восьмиядерный чип MediaTek Helio P65 (2 ядра Cortex-A75 2 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 1,7 ГГц), за обработку видео отвечает Mali-G52 с частотой 820 МГц. Что интересно, даже под максимальной нагрузкой, корпус не греется, а троттлинг практически отсутствует. Оперативной памяти в китайской версии 6 ГБ, в российской – 4 ГБ, при этом, взамен «потерянных» 2 ГБ, нам дали чип NFC. Постоянной памяти здесь 128 ГБ + microSD (до 256 ГБ).

vivo Y19

В тестах такая сборка выдает результаты выше среднего (184 800 баллов в AnTuTu, 8244 – в PCMark). Все современные игры запускаются без каких-либо проблем и идут без лагов на настройках графики, близких к максимальным, особенно, если включить игровой режим. Интерфейс работает плавно, без рывков.

vivo Y19

Встроенный GPS-модуль поддерживает большинство известных систем геопозиционирования, а поиск спутников с «холодного старта» занимает в среднем 30 с. Есть поддержка LTE, и двухдиапазонного Wi-Fi a/b/g/n, качество приема сигнала хорошее. Модуль Bluetooth тут самый новый v5.0. Сканер отпечатков срабатывает намного быстрее, чем популярные сейчас подэкранные модули, поддерживается разблокировка по лицу. Звук без хрипов и достаточно громкий, чтобы смотреть видео в шумном городе без наушников. Есть FM-радио и поддержка режима OTG.

vivo Y19

Камеры

В подобных телефонах не ждешь откровений от камеры, но в Vivo Y19 постарались добиться максимального качества фото (с учетом бюджета). Смартфон может похвастаться тройной AI-камерой: основной модуль на 16 Мп с f/1.78, широкоугольный (120 градусов) на 8 Мп с f/2.2 и макрообъектов на 2 Мп с f/2.4. Снимки с эффектом боке позволяет делать «ширик» (интересно, почему так не делают другие производители). Еще бы вместо макро- поставили телеобъектив, и было бы совсем хорошо. Переключение между камерами осуществляется специальной кнопкой. Фронтальный модуль в смартфоне на 16 Мп с f/2.0.

vivo Y19

vivo Y19

vivo Y19

vivo Y19

Снимки на основной модуль получаются четкими, сочными, с правильно выставленным балансом, без пересветов. При хорошем освещении видны мельчайшие детали, при плохом – становятся заметны результаты постобработки, а качество фото падает, хоть и не так сильно, как можно было ожидать. Хуже всего получаются кадры даже не в темноте, а в помещении при плохом освещении. AI распознает сцены и выставляет соответствующие параметры. Мне кажется, что хорошее качество фото – заслуга даже не модулей, а скорее алгоритмов. Необходимость наличия макро-объектива весьма сомнительно, ведь всегда можно «кропнуть» фото, выполненное на основной, а вот широкоугольный часто спасает, помогая вмещать больше в кадр. К видео тоже претензий нет: пишется оно в разрешении FullHD, а автофокус быстро и правильно срабатывает.

vivo Y19

vivo Y19

vivo Y19

vivo Y19

При съемке доступно несколько интересных функций. Выделенный в специальный режим, полностью настраиваемый бьютификатор AI Face Beauty поможет соблюсти баланс между натуральностью и ретушью. Есть панорама, «живое фото», замедленная и ускоренная съемки, PRO-режим (позволяет менять все параметры вручную), стикеры (ушки и усики), Jovi (автоматическое распознавание объекта съемки и поиск его в продаже) и мой любимый режим документов (делает автоматическую обрезку и поворот изображения).

vivo Y19

vivo Y19

vivo Y19

Батарея

Перечисляя достоинства Vivo Y19, даже забываешь, что главная его «фишка» все же емкий аккумулятор на 5000 мАч. Но не батареей единой: большое влияние на автономность оказывают интеллектуальные технологии управления питанием. Есть три режима работы: обычный, пониженное энергопотребление (уменьшаются частота, яркость экрана, время активности дисплея, «убиваются» фоновые процессы и так далее) и энергосбережение (доступны только базовые функции).

vivo Y19

«Живет» смартфон действительно долго: я, признаться, выбился из сил, пока разряжал его. Приведу несколько примеров. Одной зарядки Vivo Y19 хватает на трое суток довольно активной работы в режиме пониженного энергопотребления. Просмотр видео на средней яркости «сжигает» аккумулятор за 22 часа, а трехмерные игры – за 11-14 часов. Синтетический тест PCMark сумел разрядить телефон со 100% до 20% только за 19 часов! Во время тестирования мне пришлось уехать в командировку на неделю, оставив смартфон дома. Каково же было мое удивление, когда обнаружилось, что Vivo Y19 разрядился за это время всего на 20%.

С этим телефоном можно позабыть об ежедневной зарядке. Тем не менее, если потребуется восстановить энергию, то много времени это тоже не займет: двойная быстрая зарядка позволяет заряжать батарею с помощью комплектного блока питания на 18 Вт менее чем за 2 часа. При необходимости, от батареи Y19 можно подзарядить и другие девайсы.

Операционная система

Vivo Y19 работает на Android 9.0 Pie, но гораздо больший интерес представляет фирменная оболочка Funtouch OS 9.2 – продукт любви «зеленого робота» и «яблока». Здесь нет отдельного контейнера приложений – все ярлыки отображаются на рабочем столе. Уведомления вызываются свайпом сверху, в панель управления – снизу. Левый рабочий экран заполнен карточками с различными подсказками и напоминалками, а бал правит собственный интеллектуальный помощник Jovi.

Больше всего же мне понравилась гибкость системы: здесь можно настроить буквально все по своему вкусу. Разрешено изменять цветовую схему и режим «Защиты глаз», есть темная и светлая темы. Приложения можно растянуть на весь экран или отображать со стандартным соотношением сторон, а если не нравится вырез, то просто заливаешь верхнюю часть черным цветом. На рабочем столе ярлыки компонуются в матрицы 4x5, 4x6 и 5x6, разрешено менять стиль и размер шрифтов. При желании можно даже кастомизировать анимацию распознавания лица и зарядки.

vivo Y19vivo Y19

Для управления доступны 5 вариантов сенсорных клавиш, столько же наборов свайпов и еще «мультикнопка». Дополнительно, взаимодействовать со смартфоном можно с помощью жестов: потрясти, чтобы активировать фонарик, набрать номер, поднеся устройство к уху, или провести рукой над экраном, отобразив часы и заряд батареи. Можно также делать фото, коснувшись сканера отпечатков. Имеется поддержка «игрового режима», «режима мотоцикла», а также одновременной работы двух приложений в режиме Split Screen. Оболочка позволяет делать не только стандартный скриншот, но и длинный, фигурный и даже с записью голоса.

vivo Y19vivo Y19

Если коротко, то придется потратить пару дней на привыкание и изучение всех возможностей системы и настроить ее по своему вкусу, зато потом пользоваться Vivo Y19 станет вдвойне приятнее и удобнее.

Выводы

Vivo Y19 – воплощение мечты о среднебюджетном смартфоне. Здесь есть все, и даже больше: классный дизайн, великолепный экран, неплохие камеры, интересная оболочка, достойная производительность, чип NFC, разъем mini jack и, конечно, потрясающая автономность. При этом, каких-либо явных промахов, разве что кроме разъема microUSB, я не нашел. Даже многие современные флагманы не способны предложить такой замечательный комплект. Vivo Y19 – однозначно лучший смартфон за свои деньги. Продажи стартуют с 15-го ноября по цене 14 990 рублей.
Автор: Артем Костенко

Комментарии и отзывы vivo Y19
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