Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36

В течение августа мы проводили тестирование vivo Y36, используя в качестве основного смартфона одним из редакторов. Эта модель оснащена 6.64-дюймовым IPS дисплеем с FHD+ разрешением и частотой 90 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 680, аккумулятором 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Из особенностей выделяются 50 Мп основная и 16 Мп фронтальная камеры, а также модуль бесконтактных платежей.

Комплектация

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает адаптер питания, USB-кабель, силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон.

vivo Y36 обзор

Внешний вид

Как в ряде рассмотренных ранее моделей этого производителя, тут уделено внимание привлекательности внешнего вида. Крышка у смартфона с переливающимся рисунком.

Задняя крышка выполнена из прочного стекла с перламутровым ободком вокруг выступающего блока с тремя объективами.

Доступен он в двух в версиях цветового исполнения, помимо мерцающего золота, которое у нас на снимках, есть в цвете сияние звезд. Золотистый смотрится выигрышнее.

На правом торце у смартфона выведена кнопка включения и регулятор громкости. В кнопку включения встроен сканер отпечатка пальца.

Корпус защищен от брызг воды и пыли соответствуя классу IP54. Две SIM-карты и карта памяти ставятся в выдвижной лоток, расположенный на верхней грани.

Лицевая сторона vivo Y36 защищена стеклом Panda. Фронтальная камера размещена в компактном островке по центру, боковые рамки узкие. Из особенностей отметим отсутствие олеофобного покрытия, поэтому поверхность экрана маркая.

На основании разъем USB-C, аудиоразъем, отверстие микрофона и решетка динамика.

Экран

Используется экран с диагональю 6.64 дюйма с разрешением 2388х1080 пикселей. Это IPS матрица с пиковой яркостью достигающей 500 нит. Поддерживается автоматические регулировка яркости.

Частота обновления 90 Гц. В настройках доступен умный режим, изменяющий частоту обновления между 60 и 90 Гц в зависимости от сценария эксплуатации, но есть возможность и зафиксировать на максимальной частоте.

Платформа

Также доступна регулировка цветового баланса, включая ручную регулировку. Темная тема и защита глаз.vivo Y36 работает на базе платформы Qualcomm Snapdragon 680, выполненной по 6 нм техпроцессу. Состоит он из четырех ядер Cortex-A73 и четырех ядер Cortex-A53, графика Adreno 610. Система показала себя за время длительной эксплуатации отлично, не перегревается и работает без заметных зависаний. Помимо типовых задач, на нем также играли. В играх можно включить режим BOOST.

Доступны модификации смартфона 4 и 8 Гбайт оперативной памяти, 128 и 256 Гбайт внутренней памяти. Если планируется покупка на долгое время, оптимально взять максимальную сборку.

Из модулей связи доступен LTE со спектром российских частот операторов. Связь цепкая в условиях города и пригорода, скорость обмена данными высокая. Wi-Fi двухдиапазонный, VoWi-Fi, VoLTE. Есть бесконтактные платежи корректно работающие с разными платежными системами. Из интересного отметим возможность вести запись разговора с помощью встроенной звонилки.

Аккумулятор

Оснащен vivo Y36 аккумулятором с емкостью 5000 мАч. В смешанной нагрузке его хватало на 9.5 часов работы с активными модулями связи, высокой яркостью экрана. Показатели автономной работы хорошие. Поддерживается быстрая зарядка, занимающая 75 минут на полное восстановление. Зарядник идет в комплекте.

Камера

Главный блок камер включая три модуля: 50 Мп Samsung ISOCELL JN1, 2 Мп макро и 2 Мп сенсор глубины. В приложении доступен хороший выбор режимов для творческой съемки, есть алгоритмы автоматического подбора оптимальных пресетов.

Наилучшие снимки демонстрирует в дневное время при достаточном уровне освещения.

Дневная съемка vivo Y36

Ночная съемка vivo Y36

Видео пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду, при снижении до HD частоту увеличиваем до 60 кадров. Скромно по современным меркам.Фронтальная камера 16 Мп.

Фронтальная съемка vivo Y36 ночью

Софт

Операционная система Android 13 с оболочкой Funtouch OS 13. За время тестов были получены обновления. Оформление приятное, не перегружено.

Итоги

vivo Y36 – доступный смартфон с хорошим техническим оснащением и привлекательным внешним исполнением. Не устроить в нем может маркая поверхность дисплея и выступающий блок основной камеры.