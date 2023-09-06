Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36

В течение августа мы проводили тестирование vivo Y36, используя в качестве основного смартфона одним из редакторов. Эта модель оснащена 6.64-дюймовым IPS дисплеем с FHD+ разрешением и частотой 90 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 680, аккумулятором 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Из особенностей выделяются 50 Мп основная и 16 Мп фронтальная камеры, а также модуль бесконтактных платежей.

vivo Y36

Комплектация

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает адаптер питания, USB-кабель, силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон.

vivo Y36

vivo Y36 обзор

Внешний вид

Как в ряде рассмотренных ранее моделей этого производителя, тут уделено внимание привлекательности внешнего вида. Крышка у смартфона с переливающимся рисунком.

vivo Y36

Задняя крышка выполнена из прочного стекла с перламутровым ободком вокруг выступающего блока с тремя объективами.

vivo Y36

Доступен он в двух в версиях цветового исполнения, помимо мерцающего золота, которое у нас на снимках, есть в цвете сияние звезд. Золотистый смотрится выигрышнее.

vivo Y36

На правом торце у смартфона выведена кнопка включения и регулятор громкости. В кнопку включения встроен сканер отпечатка пальца.

vivo Y36

Корпус защищен от брызг воды и пыли соответствуя классу IP54. Две SIM-карты и карта памяти ставятся в выдвижной лоток, расположенный на верхней грани.

vivo Y36

Лицевая сторона vivo Y36 защищена стеклом Panda. Фронтальная камера размещена в компактном островке по центру, боковые рамки узкие. Из особенностей отметим отсутствие олеофобного покрытия, поэтому поверхность экрана маркая.

vivo Y36

На основании разъем USB-C, аудиоразъем, отверстие микрофона и решетка динамика.

vivo Y36

Экран

Используется экран с диагональю 6.64 дюйма с разрешением 2388х1080 пикселей. Это IPS матрица с пиковой яркостью достигающей 500 нит. Поддерживается автоматические регулировка яркости.

Частота обновления 90 Гц. В настройках доступен умный режим, изменяющий частоту обновления между 60 и 90 Гц в зависимости от сценария эксплуатации, но есть возможность и зафиксировать на максимальной частоте.

Также доступна регулировка цветового баланса, включая ручную регулировку. Темная тема и защита глаз.

Платформа

vivo Y36 работает на базе платформы Qualcomm Snapdragon 680, выполненной по 6 нм техпроцессу. Состоит он из четырех ядер Cortex-A73 и четырех ядер Cortex-A53, графика Adreno 610. Система показала себя за время длительной эксплуатации отлично, не перегревается и работает без заметных зависаний. Помимо типовых задач, на нем также играли. В играх можно включить режим BOOST.

vivo Y36

Доступны модификации смартфона 4 и 8 Гбайт оперативной памяти, 128 и 256 Гбайт внутренней памяти. Если планируется покупка на долгое время, оптимально взять максимальную сборку.

vivo Y36

Из модулей связи доступен LTE со спектром российских частот операторов. Связь цепкая в условиях города и пригорода, скорость обмена данными высокая. Wi-Fi двухдиапазонный, VoWi-Fi, VoLTE. Есть бесконтактные платежи корректно работающие с разными платежными системами. Из интересного отметим возможность вести запись разговора с помощью встроенной звонилки.

vivo Y36

Аккумулятор

Оснащен vivo Y36 аккумулятором с емкостью 5000 мАч. В смешанной нагрузке его хватало на 9.5 часов работы с активными модулями связи, высокой яркостью экрана. Показатели автономной работы хорошие. Поддерживается быстрая зарядка, занимающая 75 минут на полное восстановление. Зарядник идет в комплекте.

vivo Y36

Камера

Главный блок камер включая три модуля: 50 Мп Samsung ISOCELL JN1, 2 Мп макро и 2 Мп сенсор глубины. В приложении доступен хороший выбор режимов для творческой съемки, есть алгоритмы автоматического подбора оптимальных пресетов.

vivo Y36

vivo Y36

vivo Y36

vivo Y36

vivo Y36

vivo Y36

Наилучшие снимки демонстрирует в дневное время при достаточном уровне освещения.

vivo Y36

vivo Y36

Видео пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду, при снижении до HD частоту увеличиваем до 60 кадров. Скромно по современным меркам.

Дневная съемка vivo Y36

Ночная съемка vivo Y36

Фронтальная камера 16 Мп.

vivo Y36

vivo Y36

Фронтальная съемка vivo Y36 ночью

Софт

Операционная система Android 13 с оболочкой Funtouch OS 13. За время тестов были получены обновления. Оформление приятное, не перегружено.

vivo Y36

Итоги

vivo Y36 – доступный смартфон с хорошим техническим оснащением и привлекательным внешним исполнением. Не устроить в нем может маркая поверхность дисплея и выступающий блок основной камеры.
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