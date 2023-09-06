Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36

В течение августа мы проводили тестирование vivo Y36, используя в качестве основного смартфона одним из редакторов. Эта модель оснащена 6.64-дюймовым IPS дисплеем с FHD+ разрешением и частотой 90 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 680, аккумулятором 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Из особенностей выделяются 50 Мп основная и 16 Мп фронтальная камеры, а также модуль бесконтактных платежей.
Комплектация
Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает адаптер питания, USB-кабель, силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон.
vivo Y36 обзор
Внешний вид
Как в ряде рассмотренных ранее моделей этого производителя, тут уделено внимание привлекательности внешнего вида. Крышка у смартфона с переливающимся рисунком.
Задняя крышка выполнена из прочного стекла с перламутровым ободком вокруг выступающего блока с тремя объективами.
Доступен он в двух в версиях цветового исполнения, помимо мерцающего золота, которое у нас на снимках, есть в цвете сияние звезд. Золотистый смотрится выигрышнее.
На правом торце у смартфона выведена кнопка включения и регулятор громкости. В кнопку включения встроен сканер отпечатка пальца.
Корпус защищен от брызг воды и пыли соответствуя классу IP54. Две SIM-карты и карта памяти ставятся в выдвижной лоток, расположенный на верхней грани.
Лицевая сторона vivo Y36 защищена стеклом Panda. Фронтальная камера размещена в компактном островке по центру, боковые рамки узкие. Из особенностей отметим отсутствие олеофобного покрытия, поэтому поверхность экрана маркая.
На основании разъем USB-C, аудиоразъем, отверстие микрофона и решетка динамика.
Экран
Используется экран с диагональю 6.64 дюйма с разрешением 2388х1080 пикселей. Это IPS матрица с пиковой яркостью достигающей 500 нит. Поддерживается автоматические регулировка яркости.
Частота обновления 90 Гц. В настройках доступен умный режим, изменяющий частоту обновления между 60 и 90 Гц в зависимости от сценария эксплуатации, но есть возможность и зафиксировать на максимальной частоте.
Также доступна регулировка цветового баланса, включая ручную регулировку. Темная тема и защита глаз.
Платформа
vivo Y36 работает на базе платформы Qualcomm Snapdragon 680, выполненной по 6 нм техпроцессу. Состоит он из четырех ядер Cortex-A73 и четырех ядер Cortex-A53, графика Adreno 610. Система показала себя за время длительной эксплуатации отлично, не перегревается и работает без заметных зависаний. Помимо типовых задач, на нем также играли. В играх можно включить режим BOOST.
Доступны модификации смартфона 4 и 8 Гбайт оперативной памяти, 128 и 256 Гбайт внутренней памяти. Если планируется покупка на долгое время, оптимально взять максимальную сборку.
Из модулей связи доступен LTE со спектром российских частот операторов. Связь цепкая в условиях города и пригорода, скорость обмена данными высокая. Wi-Fi двухдиапазонный, VoWi-Fi, VoLTE. Есть бесконтактные платежи корректно работающие с разными платежными системами. Из интересного отметим возможность вести запись разговора с помощью встроенной звонилки.
Аккумулятор
Оснащен vivo Y36 аккумулятором с емкостью 5000 мАч. В смешанной нагрузке его хватало на 9.5 часов работы с активными модулями связи, высокой яркостью экрана. Показатели автономной работы хорошие. Поддерживается быстрая зарядка, занимающая 75 минут на полное восстановление. Зарядник идет в комплекте.
Камера
Главный блок камер включая три модуля: 50 Мп Samsung ISOCELL JN1, 2 Мп макро и 2 Мп сенсор глубины. В приложении доступен хороший выбор режимов для творческой съемки, есть алгоритмы автоматического подбора оптимальных пресетов.
Наилучшие снимки демонстрирует в дневное время при достаточном уровне освещения.
Видео пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду, при снижении до HD частоту увеличиваем до 60 кадров. Скромно по современным меркам.
Дневная съемка vivo Y36
Ночная съемка vivo Y36
Фронтальная камера 16 Мп.
Фронтальная съемка vivo Y36 ночью
Софт
Операционная система Android 13 с оболочкой Funtouch OS 13. За время тестов были получены обновления. Оформление приятное, не перегружено.
Итоги
vivo Y36 – доступный смартфон с хорошим техническим оснащением и привлекательным внешним исполнением. Не устроить в нем может маркая поверхность дисплея и выступающий блок основной камеры.