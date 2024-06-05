Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024

«MacBook на Windows». Нередко такую формулировку можно увидеть в обзорах HUAWEI MateBook X Pro. Насколько это утверждение справедливо касательно модели 2024 года — разбираемся в нашем обзоре.
Комплектация
Ноутбук поставляется в черной картонной упаковке высокого качества — в такой подарок можно вручить даже без обертки.
В комплекте помимо устройства есть зарядка, адаптер с USB-C на классический USB, и самое интересное, проводные наушники. Не часто встретишь такое, особенно в ноутбуке.
Внешний вид
Вес меньше 1 кг — это ключевая особенность HUAWEI MateBook X Pro 2024. Помимо этого, производителю удалось добиться небольшой толщины — 13,5 мм. При таких габаритах устройство ощущается практически невесомым и его можно удержать на кончиках пальцев. После MacBook Pro 14 пару раз возникало ощущение, что ноутбук остался дома, так на контрасте вес устройства не ощущался. А значит MateBook X Pro 2024 можно комфортно носить с собой в течение дня в рюкзаке и не беспокоиться о здоровье спины.
Во-первых, это практично, если вы ежедневно ездите в офис с личным ноутбуком. Во-вторых, это полезно для путешественников и людей, кто часто бывает в командировках, когда каждый грамм имеет значение, а сдавать дорогостоящее устройство в багаж совсем не хочется.
Дизайн минималистичный: во внешнем виде нет никаких броских вставок и необычных решений, всё максимально просто и лаконично. Цветовая линейка тоже неброская, корпус может быть выполнен в белом, черном или светло-синем варианте, как у нас. Впрочем, последний больше похож на ртутно-синий — цвет удачный и интересный.
Сборка, как и полагается флагманскому ноутбуку, на высшем уровне. Нет ни скрипов, ни люфтом, ни прогибаний клавиатуры.
Клавиатура классическая для MateBook X Pro: ход клавиш 1,5 мм, сила нажатия средняя, тактильный отклик приятный. Печатать одно удовольствие, по уровню комфорта схожа с «яблочной». Кто не владеет навыком печати вслепую будут рады наличию равномерной двухуровневой подсветки.
Также есть сканер отпечатка пальцев. Он расположен в правом верхнем углу в клавише включения. Работает быстро и точно, даже с чуть влажными пальцами.
При скромных габаритах не позабыли о крупном тачпаде, чтобы было удобнее работать в перелете, поезде или кафе. Есть качественный виброотклик, позволяет работать в тишине, не щелкать так, что коллеги будут оборачиваться.
За звук отвечают шесть динамиков: два из них низкочастотные и четыре высокочастотные. Они выдают стерео высочайшего уровня, некоторые конкуренты по классу не могут похвастаться таким качеством.
При воспроизведении музыки и просмотре фильмов на столе появляется ощущение, что за ноутбуком стоит колонка. В общем-то, играет насыщенно и громко. Если потреблять контент, держа лэптоп на коленях, объем частично теряется, но остается на хорошем уровне.
Что касается интерфейсных разъемов, то их всего три. Впрочем, учитывая габариты, уместнее говорить «целых три». Два из них расположены слева и представлены Type-C со стандартом Thunderbolt 4.
Еще один справа, тоже Type-C, но уже просто USB 3.2 Gen 1. Там же есть переключатель принудительного отключения веб-камеры — безопасно.
Если потребуется классический USB, можно воспользоваться комплектным переходником. Хотелось бы видеть хаб с HMDI и кардридером, ведь этот ноутбук премиум-класса и его можно использовать для обработки фото/видео-контента.
Экран
10 бит OLED матрица с разрешением 3120 на 2080 пикселей — это то, что оценят профессионалы. На таком экране можно максимально качественно делать цветокоррекцию изображения, так как ΔE в среднем меньше 1, по замерам конкурентных IT-изданий и производителя. Это высокий показатель точности дисплея.
Впрочем, для работы также будет полезны высокая плавность экрана. Частота обновления составляет от 48 до 120 Гц, почти как в современных флагманских смартфонах. К тому же дисплей сенсорный — практично, когда нужно быстро выбрать вкладку в браузере или ячейку в Excel, а места за столом немного, чтобы расположить мышку.
Экран яркий и сочный, а за счет OLED черный цвет выглядит объемно и естественно, что вкупе с узкими закругленными рамками играет в преимущество. Смотреть контент и работать приятно, в том числе на улице, но не под прямыми солнечными лучами, 1000 нит в пике всё же не хватает. А вот в небольшой тени — вполне.
Над дисплеем расположилась небольшая веб-камера, причем оформлена без челки, что приятно. Она способна записывать видео в Full HD разрешении до 30 FPS. Так как модуль маленький, устраивать созвоны лучше с хорошим освещением, иначе будет цифровой шум.
Также отметим наличие четырех микрофонов рядом с камерой. Место расположения удачное — звук от спикера поступает напрямую на мембрану микрофона, это минимизирует потери громкости и качества.
Начинка
HUAWEI MateBook X Pro 2024 работает на базе процессора Intel Core Ultra 9 185H. Это 16 ядерное решение с 22 потоками и двумя кластером ядер. 6 производительных с тактовой частотой от 2.3 ГГц и до 5.1 ГГц в режиме Turbo Boost, а также 10 энергоэффективными ядрами с тактовой частотой от 1.8 до 3.8 ГГц. Такая связка позволяет эффективнее работать в зависимости от задач и меньше расходовать аккумулятор в процессах, где не нужна высокая частота работы.
Процессор мощный и система охлаждения HUAWEI Shark fin с TDP 40 Вт хорошо справляется с горячим темпераментом чипа. CPU не перегревается ни в бенчмарках, ни при работе в фото и видео редакторах.
Объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, это четыре распаянных модуля стандарта LPDDR5X, которые работают в многоканальном режиме. Из-за распаянной памяти в будущем объем ОЗУ расширить не получится. Впрочем, сложно представить для каких задач может потребоваться больше 32 ГБ.
В качестве накопителя выступает SSD диск с интерфейсом NVMe формата M.2 объемом 2 ТБ. Он очень быстрый: скорость чтения переваливает за 5 Гбит/с, скорость записи — 4,9 Гбит/с, что тоже весьма много.
За обработку графики отвечает видеоядро графика Intel Arc iGPU. Для запуска современных игр его недостаточно, а вот для Dota 2, CS2 и других многопользовательских проектов ее хватает. Для работы в Photoshop и Premiere Pro мощности тоже достаточно. При рендере видео температура процессора поднимается до 70 градусов, при этом троттлинг отсутствует.
Аккумулятор
На первый взгляд может показаться, что АКБ скромная — всего 70 Втч. Фактически емкости хватает для рабочего дня в офисном режиме при яркости дисплея в 50%. При работе в Word, Telegram и браузере ноутбук разрядился за 8 часов, что достаточно много для такого компактного устройства.
От комплектной зарядки на 90 Вт за полчаса ноутбук заряжается на 50%, а вот на полное восполнение энергии уходит полтора-два часа. Сравнительно долго, зато аккумулятор прослужит дольше.
Итоги
Лучший. Если описывать HUAWEI MateBook X Pro 2024 одним словом, то «лучший» — максимально подходящий эпитет. Это действительно топовое решение на рынке ноутбуков на Windows. Яркий, быстрый, точный и контрастный экран, качественный звук, приятный внешний вид, легкий и тонкий корпус, высокая мощность без троттлинга и хорошая автономность — всё это положительные стороны устройства.
Из минусов можно отметить только отсутствие кардридера или комплектного хаба с ним. Однако по большей степени это придирка, так как в такой компактный корпус уместить разъем для полноразмерной карты памяти — задача из разряда невозможных.