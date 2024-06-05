Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024

«MacBook на Windows». Нередко такую формулировку можно увидеть в обзорах HUAWEI MateBook X Pro. Насколько это утверждение справедливо касательно модели 2024 года — разбираемся в нашем обзоре.

Комплектация

Ноутбук поставляется в черной картонной упаковке высокого качества — в такой подарок можно вручить даже без обертки.В комплекте помимо устройства есть зарядка, адаптер с USB-C на классический USB, и самое интересное, проводные наушники. Не часто встретишь такое, особенно в ноутбуке.

Внешний вид

Вес меньше 1 кг — это ключевая особенность HUAWEI MateBook X Pro 2024. Помимо этого, производителю удалось добиться небольшой толщины — 13,5 мм. При таких габаритах устройство ощущается практически невесомым и его можно удержать на кончиках пальцев. После MacBook Pro 14 пару раз возникало ощущение, что ноутбук остался дома, так на контрасте вес устройства не ощущался. А значит MateBook X Pro 2024 можно комфортно носить с собой в течение дня в рюкзаке и не беспокоиться о здоровье спины.

Во-первых, это практично, если вы ежедневно ездите в офис с личным ноутбуком. Во-вторых, это полезно для путешественников и людей, кто часто бывает в командировках, когда каждый грамм имеет значение, а сдавать дорогостоящее устройство в багаж совсем не хочется.

Дизайн минималистичный: во внешнем виде нет никаких броских вставок и необычных решений, всё максимально просто и лаконично. Цветовая линейка тоже неброская, корпус может быть выполнен в белом, черном или светло-синем варианте, как у нас. Впрочем, последний больше похож на ртутно-синий — цвет удачный и интересный.

Сборка, как и полагается флагманскому ноутбуку, на высшем уровне. Нет ни скрипов, ни люфтом, ни прогибаний клавиатуры.

Клавиатура классическая для MateBook X Pro: ход клавиш 1,5 мм, сила нажатия средняя, тактильный отклик приятный. Печатать одно удовольствие, по уровню комфорта схожа с «‎яблочной»‎. Кто не владеет навыком печати вслепую будут рады наличию равномерной двухуровневой подсветки.

Также есть сканер отпечатка пальцев. Он расположен в правом верхнем углу в клавише включения. Работает быстро и точно, даже с чуть влажными пальцами.

При скромных габаритах не позабыли о крупном тачпаде, чтобы было удобнее работать в перелете, поезде или кафе. Есть качественный виброотклик, позволяет работать в тишине, не щелкать так, что коллеги будут оборачиваться.

За звук отвечают шесть динамиков: два из них низкочастотные и четыре высокочастотные. Они выдают стерео высочайшего уровня, некоторые конкуренты по классу не могут похвастаться таким качеством.При воспроизведении музыки и просмотре фильмов на столе появляется ощущение, что за ноутбуком стоит колонка. В общем-то, играет насыщенно и громко. Если потреблять контент, держа лэптоп на коленях, объем частично теряется, но остается на хорошем уровне.

Что касается интерфейсных разъемов, то их всего три. Впрочем, учитывая габариты, уместнее говорить «‎целых три». Два из них расположены слева и представлены Type-C со стандартом Thunderbolt 4‎.

Еще один справа, тоже Type-C, но уже просто USB 3.2 Gen 1. Там же есть переключатель принудительного отключения веб-камеры — безопасно.Если потребуется классический USB, можно воспользоваться комплектным переходником. Хотелось бы видеть хаб с HMDI и кардридером, ведь этот ноутбук премиум-класса и его можно использовать для обработки фото/видео-контента.

Экран

10 бит OLED матрица с разрешением 3120 на 2080 пикселей — это то, что оценят профессионалы. На таком экране можно максимально качественно делать цветокоррекцию изображения, так как ΔE в среднем меньше 1, по замерам конкурентных IT-изданий и производителя. Это высокий показатель точности дисплея.Впрочем, для работы также будет полезны высокая плавность экрана. Частота обновления составляет от 48 до 120 Гц, почти как в современных флагманских смартфонах. К тому же дисплей сенсорный — практично, когда нужно быстро выбрать вкладку в браузере или ячейку в Excel, а места за столом немного, чтобы расположить мышку.Экран яркий и сочный, а за счет OLED черный цвет выглядит объемно и естественно, что вкупе с узкими закругленными рамками играет в преимущество. Смотреть контент и работать приятно, в том числе на улице, но не под прямыми солнечными лучами, 1000 нит в пике всё же не хватает. А вот в небольшой тени — вполне.

Над дисплеем расположилась небольшая веб-камера, причем оформлена без челки, что приятно. Она способна записывать видео в Full HD разрешении до 30 FPS. Так как модуль маленький, устраивать созвоны лучше с хорошим освещением, иначе будет цифровой шум.Также отметим наличие четырех микрофонов рядом с камерой. Место расположения удачное — звук от спикера поступает напрямую на мембрану микрофона, это минимизирует потери громкости и качества.

Начинка

HUAWEI MateBook X Pro 2024 работает на базе процессора Intel Core Ultra 9 185H. Это 16 ядерное решение с 22 потоками и двумя кластером ядер. 6 производительных с тактовой частотой от 2.3 ГГц и до 5.1 ГГц в режиме Turbo Boost, а также 10 энергоэффективными ядрами с тактовой частотой от 1.8 до 3.8 ГГц. Такая связка позволяет эффективнее работать в зависимости от задач и меньше расходовать аккумулятор в процессах, где не нужна высокая частота работы.

Процессор мощный и система охлаждения HUAWEI Shark fin с TDP 40 Вт хорошо справляется с горячим темпераментом чипа. CPU не перегревается ни в бенчмарках, ни при работе в фото и видео редакторах.

Объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, это четыре распаянных модуля стандарта LPDDR5X, которые работают в многоканальном режиме. Из-за распаянной памяти в будущем объем ОЗУ расширить не получится. Впрочем, сложно представить для каких задач может потребоваться больше 32 ГБ.

В качестве накопителя выступает SSD диск с интерфейсом NVMe формата M.2 объемом 2 ТБ. Он очень быстрый: скорость чтения переваливает за 5 Гбит/с, скорость записи — 4,9 Гбит/с, что тоже весьма много.

За обработку графики отвечает видеоядро графика Intel Arc iGPU. Для запуска современных игр его недостаточно, а вот для Dota 2, CS2 и других многопользовательских проектов ее хватает. Для работы в Photoshop и Premiere Pro мощности тоже достаточно. При рендере видео температура процессора поднимается до 70 градусов, при этом троттлинг отсутствует.

Аккумулятор

На первый взгляд может показаться, что АКБ скромная — всего 70 Втч. Фактически емкости хватает для рабочего дня в офисном режиме при яркости дисплея в 50%. При работе в Word, Telegram и браузере ноутбук разрядился за 8 часов, что достаточно много для такого компактного устройства.От комплектной зарядки на 90 Вт за полчаса ноутбук заряжается на 50%, а вот на полное восполнение энергии уходит полтора-два часа. Сравнительно долго, зато аккумулятор прослужит дольше.

Итоги

Лучший. Если описывать HUAWEI MateBook X Pro 2024 одним словом, то «‎лучший» — максимально подходящий эпитет. Это действительно топовое решение на рынке ноутбуков на Windows. Яркий, быстрый, точный и контрастный экран, качественный звук, приятный внешний вид, легкий и тонкий корпус, высокая мощность без троттлинга и хорошая автономность — всё это положительные стороны устройства. Из минусов можно отметить только отсутствие кардридера или комплектного хаба с ним. Однако по большей степени это придирка, так как в такой компактный корпус уместить разъем для полноразмерной карты памяти — задача из разряда невозможных.