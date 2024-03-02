Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D

Несмотря на нестабильный курс доллара, часть геймеров предпочитает заказывать технику с зарубежных сайтов, но это рискованно. Если вы не хотите проверять судьбу на прочность и тратить больше 75-80 тысяч рублей на игровой ноутбук, вам стоит рассмотреть Thunderobot 911S Core D с процессором Intel Core i5, видеокартой RTX 3050 и дисплеем 144 Гц. Поговорим о нем подробнее.

Комплектация

Ноутбук поставляется в черной картонной коробке с красочным граффити на лицевой стороне. Внутри, помимо устройства, идет блок питания с общей длиной провода около 2,5 метра, два винта для крепления дополнительного диска 2,5 дюйма, наклейка с логотипом и инструкция.Длинный кабель питания — это хорошо. Адаптер можно аккуратно расположить под столом, а лишние сантиметры провода убрать при помощи липучки.

Внешний вид

Дизайн ноутбука лаконичный, его не назвать броским и вычурным. При первом взгляде сразу понятно, что это игровой лэптоп. При этом устройство не выглядит агрессивно — есть небольшие рубленые грани и две полоски подсветки на крышке, смотрятся аккуратно. Производитель выдержал баланс между геймерским и классическим дизайном — с таким ноутбуком можно и в офис съездить, и дома поиграть.

Петли крышки умеренно тугие, заданный угол держат надежно, при этом дисплей можно открыть одной рукой.Максимальный угол наклона составляет 130 градусов.

Корпус ноутбука выполнен из матового пластика. На нем с трудом собираются какие-либо загрязнения, что, безусловно, является плюсом. Жесткость достаточно высокая, пластик прогибается, но совсем незначительно. Качество сборки хорошее: все элементы подогнаны плотно, поэтому корпус не скрипит и не люфтит.

Игровой ноутбук, как правило, ассоциируется с тяжелым и толстым устройством. Thunderobot решили сломить это представление: толщина — 25 мм, а вес — 2,15 кг, что немного для геймерского лэптопа.Клавиатура полноразмерная мембранная — норма для начального сегмента ноутбуков. Ход клавиш около 1,6 мм. Нажимаются мягко и практически бесшумно, что важно, если вы живете не один — при ночных игровых сессиях никого не разбудите. Есть трехцветная подсветка с четырьмя уровнями регулировки яркости: в темноте на минимальной яркости все отчетливо видно, на максимальной глаза не слепит.

Тачпад средних размеров — 12 на 7 см, выполнен из пластика. Олеофобного покрытия нет, поэтому сенсорная панель маркая, но пальцы по ней скользят приятно. Жесты мультизадачности поддерживаются.

За звук отвечает пара динамиков по одному слева и справа в нижней части боковых граней. Качество вполне себе ожидаемое — оно и не плохое, и не хорошее. Для совместного просмотра кино их достаточно, а для игр большинство все равно предпочтут надеть наушники.Веб-камера и микрофон, естественно, есть — качество тоже среднее. Для видеозвонков их будет хваать с головой.

Что касается портов, то их более чем достаточно. Можно буквально подключить одновременно мышку, внешнюю веб-камеру, микрофон, руль или геймпад и идти стримить. Но для одного из аксессуаров потребуется USB-C переходник, так как обычных USB-A здесь только три.На левой грани один USB-A 3.2 Gen1 и USB-A 2.0, а также пара аудиоразъемов Jack 3.5 мм — один для наушников, второй для микрофона.

Справа еще один USB-A 3.2 Gen2 и Ethernet-порт. Расположение разъема для проводного интернета справа выглядит нелогично, так как если на столе мало места, вы будет часто его задевать рукой.

Его практичнее было бы установить сзади, но там расположились гнездо питания, полноразмерный HDMI, mini DisplayPort и USB-C 3.0 Gen2.

Система охлаждения массивная, под нагрузкой шумит, что норма для игровых ноутбуков. Без нагрузки работает достаточно тихо. Впрочем, уровень шума можно снизить при помощи фирменного ПО, уменьшив количество оборотом вентилятора. В нем же можно настроить подсветку клавиатуры, записать макросы, установить режим производительности.Отдельно отметим возможность апгрейда Thunderobot 911S Core D. Если снять заднюю крышку, можно заменить ОЗУ и подключить дополнительный диск размером 2.5” толщиной до 7 мм. При этом гарантию вы не потеряете.

Экран

Дисплей в Thunderobot 911S Core D сравнительно небольшой — всего 15,6 дюймов. Это оптимальный размер для игр и работы, ноутбук такой диагонали можно взять с собой на работу — места много не займет. В качестве матрицы используется AHVA IPS панель с разрешением Full HD. Это качественный дисплей с углом обзора 170 градусов, который обеспечивает насыщенное и контрастное изображение. Само собой, для точной работы с цветом он не подойдет, но сделать базовую цветокоррекцию и насладиться играми с его помощью, конечно же, можно.

Частота обновления 144 Гц, а значит весь потенциал экрана раскрывается в сессионных шутерах по типу CS2 или Fortnite. Впрочем, и в рамках браузера или Telegram можно насладиться высокой плавностью без размытия изображения. Экран достаточно яркий: в помещении не слепнет, даже если сидеть спиной к окну. А вот на улице поиграть или поработать не получится, запаса яркости не хватает.

Отдельное отметим тонкие рамки, которые придают ноутбуку современный и стильный внешний вид. К тому же за счет них, полезная площадь дисплей составляет 82%, что достаточно много для игрового ноутбука.

Железо

В качестве процессора используется Intel Core i5-12450H — это по-прежнему актуальный 8-ядерный CPU, произведенный по 10-нм техпроцессу. В своем оснащении имеет 4 производительных ядра с тактовой частотой от 2 до 4.4 ГГц в режиме Turbo Boost — работают в 8 потоков. А также 4 энергоэффективных ядра с тактовой частотой от 1.5 до 3.3 ГГц в режиме Turbo Boost.

Thunderobot 911S Core D оснащен двумя модулями DDR4-3200 Samsung M471A1K43EB1-CWE объемом по 8 ГБ формата SO-DIMM со скоростью чтения и записи 46,85 и 44,9 ГБ/c. Работают в двухканальном режиме с тактовой частотой 3200 МГц.

За хранение данных отвечает NVME накопитель YMTC PC300-512GB-B формата M.2 2280 объемом 512 ГБ. Диск быстрый, обеспечивает высокую скорость работы системы и оперативный запуск игр. Если текущего объема будет недостаточно, память можно расширить при помощи диска 2,5”.

В качестве графического ускорителя используется дискретная NVIDIA GeForce RTX 3050 — базовая видеокарта 3000-й серии, которая выпускается с 2021 года. В своем оснащении имеет 4 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6, в бусте графический чип работает на частоте до 1,635 МГц, а TGP составляет 95 Вт.

Время работы

Для теста ноутбука мы выбрали достаточно современную и требовательную игру Cyberpunk 2077. Так как RTX 3050 — это базовая видеокарта серии, рассчитывать на трассировку лучей не приходится. На высокихнастройках без RT удалось получить в среднем 50 кадров в секунду. Если снизить качество графики до средних, то FPS увеличивается до 60-65 FPS с редкими просадками до 20-25 кадров — фреймрейт стабильный, но качество текстур само собой ниже.Играть приятно, а так как внутри установлена качественная система охлаждения, устройство не перегревается — процессор греется до 85, а видеокарта до 76 градусов. Показатели умеренные, Thunderobot 911S Core D не тротлит и не тормозит.В Control на средних настройках удается получить 65 FPS — играть приятно, изображение плавное и не тормозит.Fortnite достаточно требовательная игра, особенно если активировать высокие настройки графики. С ними ноутбук выдает стабильные 60 FPS, но так как частота обновления дисплея 144 Гц, этого недостаточно, чтобы раскрыть весь потенциал устройства. Поэтому настройки снизили до средних, как итог — стабильные 90 FPS и высокая плавность геймплея. На минимальных настройках, на которых и предпочитают играт профессиональные игроки Fortnite, в нативном Full HD разрешении можно получить до 150 FPS, таким образом можно получить познать всю мощь 144 Гц дисплея.Конфигурация системы сбалансированная — как таковых слабых мест нет. Если встроенной или оперативной памяти будет не хватать, при желании их объем можно увеличить. Отдельно отметим, что ноутбук поставляется без операционной системы и все необходимые драйвера нужно скачать с официального сайта . Также есть версия с предустановленной версией Windows 11 Pro, но она стоит дороже.В ноутбуке установлен аккумулятор объемом 41 Вт·ч. Так как это игровое устройство, которое чаще всего будет подключено к сети, рассчитывать на высокую автономность не приходится. На 50% яркости при работе в пакете Microsoft Office и фоновом прослушивании видео на YouTube ноутбук разряжается за 3,5 часа. Впрочем, зарядки одного заряда будет достаточно, чтобы доехать из Москвы в Санкт-Петербург на Сапсане и посмотреть пару серий любимого сериала.При помощи комплектного адаптера мощностью 150 Вт Thunderobot 911S Core D заряжается с 0 до 100 за 2,5 часа.

Итоги

Как итог, Thunderobot 911S Core D — это качественный игровой ноутбук базового уровня. Да, RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти не позволит запустить современные игры в 144 FPS на ультра настройках графики, но даже в требовательной Cyberpunk 2077 можно получить стабильные 60 FPS на средних настройках. Процессор мощный, система активного справляется со своей задачей — комплектующие не перегреваются. Экран достаточно яркий для комфортной работы в рамках помещения. Пожаловаться можно лишь на расположение разъема RJ-45.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".