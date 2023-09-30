Умные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GT

Еще есть отдельная линейка женских часов с диаметром экрана 41 мм, которые вышли еще более элегантными и утонченными. Первая модель получила белый кожаный ремешок, вторая золотой с миланским плетением и третий металлический.
К нам на обзор приехала самая доступная мужская модель с каучуковым ремешком. Эти часы больше подходят для спортивного стиля, но и в повседневном образе они выглядят более чем уместно. Однако, стоит отметить, что они не подходят для ношения с костюмом, так как в таком случае это будет неуместно.
Корпус часов выполнен из прочной нержавеющей стали. Если к ним приглядеться, то станет ясно, что они имеют необычную восьмиугольную форму. На безеле часов для дополнительной информативности нанесены секундные отметки с шагом в 5 секунд. Поворотного механизма в нем нет. Сам безель слегка выступает над экраном, что помогает ему быть лучше защищенным от повреждений. Уровень водонепроницаемости корпуса составляет 5 ATM, что позволяет часам выдержать погружение на глубину до 30 метров.
Часы довольно крупные: 46 мм: 46 × 46 × 10,9 мм. Вес часов вместе с ремешком составляет всего 76 граммов. Они не слишком тяжелые, но их присутствие на руке четко ощущается.
Что касается каучукового ремешка, то он также выполнен качественно. Он не пачкается, ничем не пахнет и на него не липнут пылинки. Для фиксации ремешка на руке есть большое количеств отверстий, что удобно. Ширина ремешка стандартная и составляет 20 мм, поэтому заменить его на какой-нибудь другой сторонний не составит никакого труда.
Элементы управления часов вынесли на правую грань. Основным является вращающееся колесико. При его повороте, мы можем перемещаться между различными разделами и менять масштаб главного меню. Каждый цикл вращения сопровождается приятным виброоткликом. Также с его помощью одним нажатием легко перемещаться к главному меню и возвращаться обратно к домашнему экрану с циферблатом.
Обратная сторона часов выполнена преимущественно из глянцевой керамики. Ее центральная часть у датчиков изготовлена уже из стекла.
Функция Always-On Display здесь, разумеется, присутствует. Чтобы включить ее, достаточно перейти в настройки и активировать функцию "Заставка" в разделе "Циферблат и рабочий экран». Благодаря ней при выключенном экране всегда будет отображаться циферблат приглушенных тонов. Важно помнить, что при ее активации увеличивается расход батареи.
Теперь пройдемся по всему интерфейсу. Если у вас уже были часы от HUAWEI, то вам здесь все будет крайне знакомо. Свайп вверх открывает раздел уведомлений. Здесь есть возможность отвечать на сообщения с помощью предзагруженных ответов или эмодзи. Для настройки фильтрации приложений, из которых будут приходить уведомления, необходимо использовать мобильное приложение Huawei Health.
Свайп вправо вызывает меню Умный помощник, где пока что есть только виджет с прогнозом погоды и музыкальный плеер, позволяющий управлять треками с мобильного телефона.
Карточки в меню также были переработаны, теперь они более информативные. По умолчанию в меню находятся разделы умный помощник, сам циферблат, записи активности, здоровье, образ жизни, спорт и фазы луны. При желании в меню можно добавить и другие карточки. Для этого нужно долго удержать палец на одной из них и далее нажать на плюс. Также каждая из карточек еще и кастомизируется.
Главное меню осталось без изменений. Если скачать сторонние приложения на часы, то их иконки здесь отобразятся.
В часах обновилась система мониторинга сна HUAWEI TruSleep 3.0. Он является неким сонным ассистентом, который помогает разобраться в качестве сна. Часы собирают данные о вашем сне и делает наглядный отчет с разными параметрами для более полного анализа, а именно быстрый, легкий, глубокий сон, время пробуждения, а также их продолжительность. В результате чего, приложении строит общую диаграмму со всеми показателями и ставит оценку по шкале до 100 баллов. Также данные часы умеют следить за качеством дыхания во время сна.
Одной их главных фишек часов является возможность следить за количеством потребляемых калорий в сутки. Под это дело HUAWEI даже создали отдельный информативный циферблат, который показывает, сколько на данный момент пищи было и сколько калорий потрачено.
Чтобы начать вести статистику, необходимо в приложении указать свои параметры: вес, рост, пол и возраст. Далее в разделе «Вес» нужно написать, к какой цели вы стремитесь: сбросить, сохранить актуальный или набрать вес. После этого можно в журнале питания начать вести учет по тому, какое количество калорий за каждый прием пищи вы сегодня потребили. Опционально можно еще указать название, вес и изображение блюда.
HUAWEI WATCH 4 GT позволяет также добавлять приложения от других разработчиков через приложение Huawei Health. Таким образом, можно установить на часы калькулятор, карты Petal Maps, несколько небольших игр, диктофон, радио и прочие полезные инструменты.
Внутри приложения есть также магазин, где представлено огромное количество дополнительных циферблатов. Они могут быть как платными, так и бесплатными. Часто на них действуют различные промоакции.
Перед покупкой есть возможность предварительно примерить каждый из них. Для этого предоставляется пробный период продолжительностью 5 минут.
HUAWEI WATCH 4 GT предлагает широкий выбор из более 100 программ тренировок и различных режимов активности. Каждый из них предоставляет возможность отслеживать различные показатели, которые отображаются на дисплее часов. Например, если вы выберете режим "Ходьба на улице", часы будут мониторить время тренировки, количество сожженных калорий, пройденное расстояние, темп ходьбы, пульс, частоту шагов и изменение высоты. Более того, часы также предоставляют возможность просмотра маршрута на карте. С результатами тренировок можно ознакомиться, как с часов, так и в приложении.