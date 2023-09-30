Умные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GT

Летом этого года мы проводили тест топовых умных часов HUAWEI WATCH 4 Pro . Сейчас же наконец пришло время, когда в свет вышли более доступные, но не менее интересные WATCH 4 GT, которые получили ряд фишек. Они способны отслеживать количество потребляемых калорий, вести мониторинг сна через обновленную систему TruSleep 3.0, измерять пульс с помощью алгоритма TruSeen 5.5+ и многое другое. В нашем обзоре мы расскажем, кому стоит присмотреться к данным часам.

Комплектация

HUAWEI WATCH 4 GT поставляются в стильной черной коробке. Внутри находятся сами часы, зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Линейка часов HUAWEI WATCH 4 GT вышла поистине широкой. Она включает в себя 4 мужские модели с диаметров экрана 46 мм, среди которых есть вариант с каучуковым, кожаным, плетеным и металлическим ремешками.

Еще есть отдельная линейка женских часов с диаметром экрана 41 мм, которые вышли еще более элегантными и утонченными. Первая модель получила белый кожаный ремешок, вторая золотой с миланским плетением и третий металлический.

К нам на обзор приехала самая доступная мужская модель с каучуковым ремешком. Эти часы больше подходят для спортивного стиля, но и в повседневном образе они выглядят более чем уместно. Однако, стоит отметить, что они не подходят для ношения с костюмом, так как в таком случае это будет неуместно.

Корпус часов выполнен из прочной нержавеющей стали. Если к ним приглядеться, то станет ясно, что они имеют необычную восьмиугольную форму. На безеле часов для дополнительной информативности нанесены секундные отметки с шагом в 5 секунд. Поворотного механизма в нем нет. Сам безель слегка выступает над экраном, что помогает ему быть лучше защищенным от повреждений. Уровень водонепроницаемости корпуса составляет 5 ATM, что позволяет часам выдержать погружение на глубину до 30 метров.

Часы довольно крупные: 46 мм: 46 × 46 × 10,9 мм. Вес часов вместе с ремешком составляет всего 76 граммов. Они не слишком тяжелые, но их присутствие на руке четко ощущается.

Что касается каучукового ремешка, то он также выполнен качественно. Он не пачкается, ничем не пахнет и на него не липнут пылинки. Для фиксации ремешка на руке есть большое количеств отверстий, что удобно. Ширина ремешка стандартная и составляет 20 мм, поэтому заменить его на какой-нибудь другой сторонний не составит никакого труда.

Элементы управления часов вынесли на правую грань. Основным является вращающееся колесико. При его повороте, мы можем перемещаться между различными разделами и менять масштаб главного меню. Каждый цикл вращения сопровождается приятным виброоткликом. Также с его помощью одним нажатием легко перемещаться к главному меню и возвращаться обратно к домашнему экрану с циферблатом.Есть также вторая кнопка. По умолчанию она открывает раздел тренировок, но при желании через настройкиэту кнопку можно переназначить для других функций.Здесь же справа находится динамик. Если вода попадет в него, то можно воспользоваться функцией "Убрать воду", которая находится в шторке уведомлений часов. Она использует ультразвуковые волны для удаления влаги из динамика. Часы также имеют микрофон.

Обратная сторона часов выполнена преимущественно из глянцевой керамики. Ее центральная часть у датчиков изготовлена уже из стекла.

Дисплей

HUAWEI WATCH 4 GT оснастили экраном на 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей (336 ppi). Тип матрицы AMOLED. Цвета сочные, а черные оттенки отображаются максимально глубокими и еще не потребляют энергии. Цветовой охватит довольно широкий.Часы обладают приличным запасом яркости, что позволяет комфортно использовать их на улице при ярком солнечном свете. Кроме того, в них присутствует функция автоматической регулировки яркости, которая позволяет им самостоятельно адаптироваться к окружающим условиям и выбирать оптимальное освещение.

Функция Always-On Display здесь, разумеется, присутствует. Чтобы включить ее, достаточно перейти в настройки и активировать функцию "Заставка" в разделе "Циферблат и рабочий экран». Благодаря ней при выключенном экране всегда будет отображаться циферблат приглушенных тонов. Важно помнить, что при ее активации увеличивается расход батареи.

Интерфейс

HUAWEI WATCH 4 GT работают на ОС Harmony OS 4.0, интерфейс которой был сильно обновлен. Особенно стоит отметить предустановленные циферблаты, большая часть которых были разработаны эксклюзивно для этой модели. Почти каждый из них еще можно кастомизировать под себя. Чтобы выбрать другой циферблат, необходимо долго нажать на него пальцем. Тогда появится карусель из всех доступных вариантов.

Теперь пройдемся по всему интерфейсу. Если у вас уже были часы от HUAWEI, то вам здесь все будет крайне знакомо. Свайп вверх открывает раздел уведомлений. Здесь есть возможность отвечать на сообщения с помощью предзагруженных ответов или эмодзи. Для настройки фильтрации приложений, из которых будут приходить уведомления, необходимо использовать мобильное приложение Huawei Health.

Свайп вправо вызывает меню Умный помощник, где пока что есть только виджет с прогнозом погоды и музыкальный плеер, позволяющий управлять треками с мобильного телефона.

Карточки в меню также были переработаны, теперь они более информативные. По умолчанию в меню находятся разделы умный помощник, сам циферблат, записи активности, здоровье, образ жизни, спорт и фазы луны. При желании в меню можно добавить и другие карточки. Для этого нужно долго удержать палец на одной из них и далее нажать на плюс. Также каждая из карточек еще и кастомизируется.

Главное меню осталось без изменений. Если скачать сторонние приложения на часы, то их иконки здесь отобразятся.

Приложение и тестирование

Как всегда, чтобы начать использовать часы от Huawei, потребуется загрузить приложение Huawei Health из App Gallery, Play Market или App Store. После их установки и подключения часов к смартфону, в разделе "Здоровье" приложения вы найдете информацию о количестве шагов, последней тренировке, клевере здоровья, пульсовой диаграмме, весе, сне, уровне кислорода в крови (SpO2), уровне стресса, температуре кожи, активности и состоянии здоровья.

В часах обновилась система мониторинга сна HUAWEI TruSleep 3.0. Он является неким сонным ассистентом, который помогает разобраться в качестве сна. Часы собирают данные о вашем сне и делает наглядный отчет с разными параметрами для более полного анализа, а именно быстрый, легкий, глубокий сон, время пробуждения, а также их продолжительность. В результате чего, приложении строит общую диаграмму со всеми показателями и ставит оценку по шкале до 100 баллов. Также данные часы умеют следить за качеством дыхания во время сна.

Одной их главных фишек часов является возможность следить за количеством потребляемых калорий в сутки. Под это дело HUAWEI даже создали отдельный информативный циферблат, который показывает, сколько на данный момент пищи было и сколько калорий потрачено.

Чтобы начать вести статистику, необходимо в приложении указать свои параметры: вес, рост, пол и возраст. Далее в разделе «Вес» нужно написать, к какой цели вы стремитесь: сбросить, сохранить актуальный или набрать вес. После этого можно в журнале питания начать вести учет по тому, какое количество калорий за каждый прием пищи вы сегодня потребили. Опционально можно еще указать название, вес и изображение блюда.

HUAWEI WATCH 4 GT позволяет также добавлять приложения от других разработчиков через приложение Huawei Health. Таким образом, можно установить на часы калькулятор, карты Petal Maps, несколько небольших игр, диктофон, радио и прочие полезные инструменты.

Внутри приложения есть также магазин, где представлено огромное количество дополнительных циферблатов. Они могут быть как платными, так и бесплатными. Часто на них действуют различные промоакции.

Перед покупкой есть возможность предварительно примерить каждый из них. Для этого предоставляется пробный период продолжительностью 5 минут.

HUAWEI WATCH 4 GT предлагает широкий выбор из более 100 программ тренировок и различных режимов активности. Каждый из них предоставляет возможность отслеживать различные показатели, которые отображаются на дисплее часов. Например, если вы выберете режим "Ходьба на улице", часы будут мониторить время тренировки, количество сожженных калорий, пройденное расстояние, темп ходьбы, пульс, частоту шагов и изменение высоты. Более того, часы также предоставляют возможность просмотра маршрута на карте. С результатами тренировок можно ознакомиться, как с часов, так и в приложении.

Время работы

Емкость аккумулятора составляет 524 мАч, и производитель заявляет о продолжительности работы в обычном режиме до 14 дней. В нашем тесте часы проработали 8 дней с активированным Always-on Display, всех параметров мониторинга здоровья и периодическим запуском режимов тренировок.Чтобы полностью зарядить часы от комплектного зарядного устройства потребуется около 100 минут. Также часы можно зарядить от любой беспроводной зарядки.

Итоги

HUAWEI Watch 4 GT представляют собой отличные часы для повседневного использования, которые подходят для активных людей и тех, кто уделяет повышенное внимание своему здоровью. Они оснащены функциями, позволяющими точно измерять пульс, уровень кислорода в крови, следить за соблюдением диеты, а также смотреть за качеством сна, пройденным расстоянием во время тренировок, количеством сожженных калорий и другими параметрами. Кроме того, эти часы имеют большой AMOLED-экран, красивые встроенные циферблаты, приятный интерфейс, впечатляющий запас автономности и степень защиты от попадания воды 5 ATM.