Топ 5 смарт-часов: от «тяжелого люкса» до бюджетного трудяги. Amazfit GTR 2 Sport

Apple Watch Series 6

Уходящий год заставил многих задуматься о своем здоровье и заняться спортом для поддержания формы. А лучший компаньон для любого начинающего спортсмена — смарт-часы, отслеживающие ваше состояние и прогресс. К тому же смарт-часы избавляют от привычки каждую минуту доставать из кармана телефон для проверки уведомлений. Что же подарить себе или близким на Новый год? Для вас топ самых интересных смарт-часов 2020 года.Компания Apple хоть и не изобрела, но определенно сделала смарт-часы популярными как класс. В этом году на фоне пандемии коронавируса Apple представила сразу две новых модели Apple Watch — старшие Series 6 и бюджетные SE. Так как модель Apple Watch SE фактически является урезанным и удешевленым прошлым поколением без датчика ЭКГ и дисплея always-on, всерьез для покупки стоит рассматривать именно Series 6. Тем более что с этой осени функцию ЭКГ наконец-то активировали для России.

Samsung Watch3

До нас доехала модель без LTE в алюминиевом корпусе серебряного, черного, золотого, красного и синего цветов. В Series 6 всё еще используются всегда включенные экраны с диагональю 40 и 44 мм, по прежнему на месте датчик ЭКГ, а единственной инновация поколения стал датчик уровня кислорода в крови. Apple Watch Series 6 могут мониторить ваш сон, но лучше на ночь часы ставить на зарядку, иначе уже к концу второго дня Series 6 отключатся даже при экономном режиме использования. Ах да, самое важное — Apple Watch работают исключительно в паре с iPhone!Любителям «тяжелого люкса» едва ли зайдут Apple Watch, даже не смотря на их немалую цену и позиционирование. Куда более статными выглядят новые Samsung Watch3 в стальном или титановом корпусе с поворотным безелем и кожаным ремешком. Watch3 — совершенно мужские часы с характерным дизайном. Эти часы построены на платформе Tizen, на которой действует магазин приложений и циферблатов, коих насчитывается уже десятки тысяч.

Amazfit GTR 2

Заложенные в Watch3 датчик ЭКГ и измеритель давления, как ни странно, отключены производителем до марта 2021 года, но датчик кислорода уже работает. Watch3 мощны и автономны, на них можно принимать звонки с телефона по Wi-Fi и платить через Samsung Pay. Экосистема и пользовательский опыт продуктов Samsung считаются одними из лучших среди устройств «не-Apple», но за удовольствие придется платить. Во-первых, на одном заряде Watch3 работают от силы пару дней. Во-вторых, их стоимость начинается от 29 990 руб. за маленькую модель с корпусом 41 мм и уходит к 49 990 руб. за титановую 45-мм версию.В линейке Amazfit GTR сейчас выпускаются, пожалуй, одни из самых элегантных смарт-часов на рынке. Модель этого года GTR 2 представляет собой тонкие (всего 10 мм) часы с круглым дисплеем и скругленными рамками — отличный вариант для тех, кого изрядно утомили квадратные смарт-часы. В стальном или алюминиевом корпусе классической и спортивной модели установлен очень четкий экран диаметром 1.39’’ с функцией always-on.

Garmin Forerunner 745

К датчику сердцебиения прибавился актуальный оксиметр: Amazfit GTR 2 измеряют уровень кислорода в крови с погрешностью всего в 1-2 единицы. Для спортсменов предусмотрен GPS, мониторинг тренировок (более 90 спортивных режимов), 3Гб встроенной памяти для хранения музыки, силиконовый браслет и водозащита до 5 атмосфер. GTR 2 также мониторит фазы сна, умеет работать в режиме многозадачности и принимать звонки через Bluetooth. В отличие от Apple Watch, к концу второго дня часы не попросятся на зарядку. У них какая-то невероятная автономность — по результатам живых тестов до 20 дней в экономном режиме, около 12 дней в обычном и 7 дней при очень активном использовании. При всём при этом Amazfit GTR 2 стоят всего 13990 руб. за спортивную версию и 15490 руб. за классическую стальную.Garmin — настоящий король рынка специализированных умных часов. Смарт-часы Garmin Forerunner 745 представляют собой результат особого взгляда Garmin на спорт. Это строгие часы в полимерном корпусе для триатлонистов и профессиональных спортсменов. Экран в часах скромный, даже не OLED, дизайн вполне обычный, ремешок только полимерный, на выбор черый, красный, белый и мятный цвета.

HUAWEI Watch GT 2e

Настоящий конек Garmin — это очень мощные, профессиональные приложения для оценки вашей спортивной активности при учете данных с оксиметра, пульсометра, альтиметра, барометра, термометра и GPS. Спортивные приложения в других часах можно считать любительскими, но Garmin — это уже профессиональный спорт с огромным количеством параметров контроля вашего самочувствия и показателей. Для марафонца или триатлониста-гаджетомана часы Garmin всегда будут желанным подарком. Forerunner 745 полностью автономны, на них даже можно загрузить музыку со стриминговых сервисов и затем бегать без смартфона. Платить часами можно через систему Garmin Pay, которую поддерживают многие российские банки.Для тех, кто только готовится купить первые смарт-часы и потому не готов тратить на них большие деньги, можем порекомендовать упрощенную модель HUAWEI Watch GT 2e. С одной стороны, это полноценные смарт-часы в стальном корпусе черного или серебряного цвета, с четким 1.39-дюймовым AMOLED-экраном, водозащитой и актуальным набором датчиков, включая пульсоксиметр. С другой, на Watch GT 2e нельзя ставить приложения, поэтому их можно назвать очень продвинутым фитнес-браслетом с внешностью часов.

Всё, что умеют, часы делают хорошо, но не отлично. Кому-то фитнес-приложение покажется недостаточно функциональным. Кого-то расстроит отсутствие сторонних приложений. Но всё же часы имеют сменные циферблаты, GPS для тренировок, 2.3 Гбайта для музыки, показывают все уведомления со смартфона, работают две недели без подзарядки, а главное, стоят менее 9000 руб.