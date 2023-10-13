Топ игр для ПК в Steam 2023 - лучшее за год

2023 год богат на игровые релизы, которые стреляют по несколько раз за месяц. Все крупные игры выпускаются на платформе Steam — самой крупной площадке для распространения видеоигр по всему миру. В этой статье собраны самые громкие новинки и полюбившаяся классика, которые не выходили из инфополя в 2023 году.

Перед покупкой игры необходимо пополнить баланс стим, что сейчас для жителей России напрямую невозможно. Для этого необходимо пользоваться партнерскими сервисами. Через данный сервис вы можете пополнить Steam на необходимую сумму, точно зная, сколько именно упадёт на ваш баланс, а сколько составит стоимость услуги. Комиссия, к слову, зависит от суммы пополнения — чем выше сумма, тем ниже комиссия.

Какие игры вы можете приобрести сейчас?

Remnant 2

Remnant II — продолжение крайне успешной игры Remnant: From the Ashes. Игрок становится одним из немногих выживших, которому предстоит отправиться в жуткие миры и сразиться с новыми беспощадными боссами. Вам нужно будет предотвратить истребление человечества, пройдя сложные испытания, полагаясь только на собственные навыки и помощь друзей.

RUST

Rust — игра про выживание в открытом мире в жанре action/adventure и RPG, вдохновленная DayZ и Minecraft. Проект долго находился в раннем доступе, поэтому при полноценном релизе вышел без ошибок. В Rust игроки оказываются в огромном случайно генерируемом мире и борются за свою жизнь.

Crusader Kings 3

Crusader Kings 3 — третья часть популярной исторической новеллы от Paradox, в которой игроков ждет модернизированный геймплей с рядом совершенно новых механик, графикой и интерфейсом. Сюжет практически не изменился — вам необходимо стать средневековым правителем и привести свою страну к успеху и процветанию.

Вас ждет огромная карта от Ирландии до Китая, много наций и религий, возможность поменять ход истории и поиздеваться над историческими личностями и событиями. В игре важна не территория, а ваш суверенитет и авторитет династии в мире.Игрокам необходимо постоянно искать сильных союзников для создания альянсов, грамотно подбирать родственников, а также следить за соседями и вассалами.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

В экшене Armored Core VI: Fires of Rubicon вам предстоит собрать и управлять собственным мехом для выполнения различных миссий, которых в сюжете больше 50. Вас ожидают увлекательные файтинги с боссами, с которыми вы сразитесь в динамичном дальнем и ближнем бою. Сюжет строится на защите загадочного существа, которое способно уничтожить и превратить в огонь все живое, образовав систему Горящей звезды.

Phasmophobia

Phasmophobia — это психологический онлайн-хоррор для четырёх игроков, в котором вы станете частью команды охотников за приведениями и попадете в локации, полные паранормальными активностями. Игрокам необходимо накапливать снаряжения, чтобы охотиться на призраков и найти доказательства существования призрака .

Игра предполагает максимальной концентрации и кооперации, отслеживая каждый шорох , видеонаблюдение и датчики движения.

Покупка игра гифтами

Также вы можете купить игры в Steam гифтами. Плюсы такого способа в том, что вы закидываете средства не на платформу Steam, а напрямую человек-продавцу, который за вас оплатит игру в Steam и подарит её вам. Данный способ часто любим за экономию времени: оплатил, принял заявку, скачал.

После оплаты к вам друзья в Steam постучится бот, который подарит вам игру. Также у вас есть возможность покупать игры, которые недоступны для вашего региона не меняя его.

В этой статье мы собрали игры, в которые активно играют пользователи стим в России:

Основной элемент геймплея — строительство убежища на ваш вкус. Основная цель — накопить ресурсы и сокровища, охраняя их от врагов.

Купить Baldur's Gate 3 на Steam

Baldur's Gate III – это третья часть знаменитой ролевой серии, отошедшая от BioWare к Larian. Сюжет строится на внезапной атаке иллитидов, свежевателей разума, которые разрушают местность с целью похитить людей. Главным героям они также внедрили в голову своих личинок.

Основная цель — избавиться от личинок быстрее, чем завершиться процесс цереброморфирование. Третья часть не похожа на две предыдущие из-за новых технологий игровой анимации, поэтому фанатов ожидало много изменений. Например, боевая система в BG3 - пошаговая, а не RTWP, одновременно в группе может быть не более четырех компаньонов так далее. Также теперь в боях игроки могут не только атаковать противников, но и взаимодействовать с окружением — взрывать их с помощью бочек, скидывать в пропасти и т.д.

Cyberpunk 2077

Игру нельзя купить для российского аккаунта, для этого вам необходимо сменить регион.

Cyberpunk 2077 — увлекательная приключенческая ролевая игра с открытым миром о кибер-наемнике Ви в борьбе за жизнь в мегаполисе Найт-Сити. Мрачное будущее стало еще более детализированным и впечатляющим в улучшенной версии с дополнительными материалами. Создайте персонажа, выберите стиль игры и начните свой путь к высшей лиге, выполняя заказы, улучшая репутацию и оттачивая навыки. В Найт-Сити о вас ходят легенды, ведь ваши поступки влияют на происходящее и на весь город.

The Texas Chain Saw Massacre

Станьте одним из печально известной семьи Слаутеров или их жертв по мотивам фильмы “Техасская резня бензопилой”, ассиметричный хоррор от третьего лица, основанный на культовом фильме ужасов 1974 года.

В качестве жертвы, вам придется включить на максимум включить свой ум и смекалку. Делайте, что угодно, но не попадите в руки этой семейки и найдите все инструменты для своей будущей свободы. Игроки в роли семьи Слаутеров должны выследить, проследить и остановить своих гостей, чтобы те не смогли сбежать. Игроки "Техасская резня бензопилой" наконец смогут узнать, обладают ли они всем необходимым, чтобы выжить.

PAYDAY 2

PAYDAY 2 - это кооперативный экшн-шутер для четверых, который снова позволяет игрокам надеть маски оригинальной банды PAYDAY - Даллас, Хокстон, Чейнс и Вулф только уже в Вашингтоне.

В этой серии вас ждет большой ассортимент контрактов: от мелких налетов до масштабных киберпреступлений и ограблений банков. Станьте частью сообщества PAYDAY и сделайте парк политических поручений.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank Rift Apart — продолжение истории приключений о Рэтчете и Кланке. В новой серии герои сталкиваются с новой проблемой — разрывы между мирами, через которые можно перемещаться по различным измерениям, становятся все больше. Также игроков ждет встреча с совершенно новой героиней, ломбаксом по имени Ривет, которая, как и Рэтчет, противостоит злому доктору Нефариусу.