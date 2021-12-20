vivo S12 Pro будет иметь двойную вспышку на передней панели

Серия vivo S12 поступит в продажу в среду, 22 декабря, и мы уже знаем, что телефоны будут иметь тройную камеру на задней панели и две камеры на передней панели. Бренд разместил короткий видео-тизер на своей странице в Weibo, в котором говорится, что селфи камера будет укомплектована двойной светодиодной вспышкой, которые будут встроены в тонкую лицевую панель сверху.

Одна из передних камер будет иметь датчик на 50 МП, а вторая, как ожидается, будет сверхшироким 8-мегапиксельным объективом, унаследованным от серии vivo S10. По слухам, S12 Pro будет работать на чипсете Dimensity 1200 и будет иметь 6,5-дюймовый OLED-экран. Ожидается, что батарея будет иметь емкость около 4300 мАч, с функцией быстрой зарядки на 44 Вт.