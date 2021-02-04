vivo S7t 5G вышел в Китае

Vivo S7t 5G уже давно упоминается в новостях, так как инсайдеры уже какое-то время назад сообщили, что данный гаджет готовится к релизу. Наконец, этот смартфон официально представили в Китае. Он уже выставлен на продажу на официальном сайте бренда и доступен для предварительного заказа в нескольких интернет-магазинах страны. Стоит отметить, что vivo S7t 5G оснащен процессором MediaTek Dimensity 820 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1. Для тех, кто не знает, оригинальный vivo S7 5G, который на некоторых рынках продается как vivo V20 Pro 5G, поставляется с чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G. То есть, это в каком-то смысле более простая версия смартфона, которая будет продаваться по более низкой стоимости.