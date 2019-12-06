vivo V17 поступил в продажу

Какое-то время назад мы рассказывали о том, что вместе со смартфоном vivo V17 при покупке вы будете получать в подарок еще одно крутое устройство. Тогда правда мало кто поверил в эту радостную новость, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Смартфон vivo V17 отправился в продажу на территории России и если вы покупаете устройство, то получаете в подарок устройство Y91C. Согласитесь, при стоимости смартфона в 22990 рублей это достаточно доступное устройство, которое при этом еще и может похвастаться приличным подарком. Обязательно советуем обратить свое внимание, за свои деньги это лучшее устройство на текущий момент. Конкурентов банально нет при таком наборе характеристик, дизайне и подарке от производителя, согласны?