vivo V17 скоро привезут в Россию

Буквально недавно мы рассказывали о крутом смартфоне vivo V17, который выглядит крайне привлекательно, оборудован системой камер в довольно интересном исполнении и в целом довольно продвинутый. Теперь появилась информация о том, что vivo V17 уже 20 ноября будет продаваться на территории нашей страны, но стоимость пока что никто не называет. Вероятно, производитель хочет удивить нас доступным устройством, которое за свою разумную цену предоставляет массу функций и возможностей. Мы надеемся, что vivo V17 будет действительно доступным и его можно будет приобрести перед Новым годом за разумные деньги, чтобы потом сделать подарок кому-то. Ждем официального релиза и тогда уже будет говорить о том, что устройство умеет за свои деньги.