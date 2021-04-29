vivo V21 5G официально представлен

Ранее на этой неделе серия vivo V21 дебютировала в Малайзии — в линейку входят три смартфона, а именно vivo V21, vivo V21 5G и vivo V21e. Как и планировалось, компания также запустила vivo V21 5G на других рынках, так что скоро, вероятно, устройство прибудет и на российский рынок. Vivo V21 5G — это смартфон с 6,44-дюймовым дисплеем FHD+ AMOLED с разрешением 2404 × 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц, датчиком отпечатков пальцев на экране и вырезом в виде капли под фронтальную камеру. Он работает на процессоре MediaTek Dimensity 800U в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и дополнительной виртуальной ОЗУ 3 ГБ, которую можно включить или отключить в соответствии с требованиями пользователя. Довольно интересный смартфон, на который стоит обратить внимание.

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