vivo V23 Pro выйдет 4 января

Спецификации телефонов V23 не известны, но ожидается что будет три устройства - V23, V23 Pro и V23e, причем последний уже продается в Таиланде. Производитель планирует представить в Индии трио в версиях 5G, что будет первым на этом рынке Индии.
vivo V23 Pro будет иметь OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, новейший Android 11 с оболочкой FunTouch и впечатляющую камеру для селфи. Серия V21 была ограничена быстрой зарядкой 33 Вт, но поскольку V23e имеет 44 Вт, ожидается, что тот же стандарт коснется и обычной версии и Pro версии.