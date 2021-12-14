vivo V23 Pro выйдет 4 января

Серия vivo V23 не за горами и первым телефоном в линейке станет V23 Pro. Устройство будет запущено 4 января 2022 года в Индии.

Спецификации телефонов V23 не известны, но ожидается что будет три устройства - V23, V23 Pro и V23e, причем последний уже продается в Таиланде. Производитель планирует представить в Индии трио в версиях 5G, что будет первым на этом рынке Индии.

vivo V23 Pro будет иметь OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, новейший Android 11 с оболочкой FunTouch и впечатляющую камеру для селфи. Серия V21 была ограничена быстрой зарядкой 33 Вт, но поскольку V23e имеет 44 Вт, ожидается, что тот же стандарт коснется и обычной версии и Pro версии.
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