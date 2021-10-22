vivo X60t Pro появляется на TENAA

На сайте сертификации TENAA появился новый телефон vivo с чипсетом Dimensity 1200 и дисплеем AMOLED, источники утверждают, что он будет называться vivo X60t Pro.

Телефон выглядит совершенно новым, а не просто обновленной версией старого телефона, X60 Pro + и X60t Pro +. Экран будет иметь диагональ 6,44 дюйма, что станет первым для семейства X60. Он также будет оснащен основной камерой на 64 МП и камерой для селфи на 16 МП. Что касается памяти, vivo подготовила несколько вариантов оперативной памяти и хранилища, но фактические комбинации будут раскрыты после запуска телефона. Аккумулятор vivo X60t Pro указан на 3920 мАч, что является минимальным зарядом для элемента питания. Также ожидается что телефон будет работать на Android 11 с фирменной оболочной OriginOS.