vivo Y12 получил обновление до Android 11

Китайский производитель смартфонов vivo выпустил бюджетный смартфон vivo Y12 в Индии в июне 2019 года. Телефон дебютировал с Funtouch OS 9 на базе Android 9.0 Pie. Позже устройство было обновлено до Funtouch OS 10 на базе Android 10. Теперь устройство даже начало получать обновление Funtouch OS 11, основанное на операционной системе Android 11. Правда, стоит отметить, что это достаточно доступный смартфон, который был представлен в стране именно для того, чтобы привлечь внимание ценителей доступных устройств. Гаджет работает на процессоре MediaTek Helio P22, у него относительно немного оперативной и встроенной памяти, да и снимает он средне. Но, с другой стороны, если вы большой фанат доступных гаджетов, то теперь вам еще и свежую версию ОС подарят.

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