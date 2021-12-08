vivo анонсирует Y55s 5G с самой большой батареей в истории компании

Сегодня vivo официально представил смартфон Y55s 5G, подтвердив все характеристики и возможности. Самым впечатляющим из них является аккумулятор емкостью 6000 мАч, который является самым большим из всех смартфонов vivo.

vivo Y55s 5G работает на процессоре Dimensity 700, который соединен с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб памяти для хранения. Спереди расположился 6,58-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD + и выемкой в ​​виде капли для 8-мегапиксельной камеры.

На задней панели расположены две камеры - основная 50MP f / 1.8 и 2MP f / 2.4 second для макросъемки с расстояния до 4 см. В телефоне установлена ​​OriginOS 1.0 поверх Android 11.

Массивный аккумулятор на 6000 мАч поставляется с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт через USB-C. Vivo Y55s 5G предлагается в синем, розовом или черном цвете за 1699 юаней.