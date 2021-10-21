vivo объявляет график бета-релизов Funtouch OS 12 на базе Android 12

Компания vivo подтвердила обновление Android 12 для 31 смартфона в своих сериях S, V, X и Y, и со следующего месяца начнется развертывание бета-версии, причем X70 Pro + станет первым в очереди, кто ее получит.

В декабре vivo выпустит бета-версию Android 12 для X60 Pro + , X60 Pro , X60 , V21 и Y72 5G. Как ни странно, X70 Pro , представленный вместе с X70 Pro +, получит бета-версию в январе 2022 года. Другие смартфоны, которые должны получить бета-версию Android 12 в том же месяце - это V21e 5G , V20 2021 , V20 , Y21 , Y51A и Y31.

Также стоит отметить, что этот график выпуска бета-версии Android 12, о котором объявила сегодня компания vivo, предназначен только для Индии, и план развертывания для других стран может отличаться.
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