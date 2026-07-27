vivo представила недорогой смартфон X300 E

Компания vivo официально представила новый смартфон vivo X300 E — новинка получила флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5 и тройную основную камеру, созданную в сотрудничестве с Zeiss. Смартфон оснащён 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. Также устройство оборудовано ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Из коробки смартфон работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16. Основная камера состоит из трёх модулей с оптикой Zeiss — основного сенсора Sony IMX921 на 50 Мп, перископического телеобъектива Sony IMX882 на 50 Мп и сверхширокоугольной камеры на 8 Мп. Для селфи предусмотрена фронтальная камера Samsung JN1 на 50 Мп с автофокусом.

Автономную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7200 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Также смартфон получил стереодинамики и защиту от воды и пыли по стандарту IP69. Среди беспроводных модулей заявлены Wi-Fi 7, поддержка двух SIM-карт с 5G, Bluetooth 5.4, GPS, NFC и инфракрасный порт для управления бытовой техникой. Стоимость vivo X300 E начинается с 710 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Модификация с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя оценена в 785 долларов — других модификаций пока что не представлено.