vivo представила смартфон V29 Pro с отличной камерой

За производительность нового флагмана взят процессор Dimensity 8200, который обеспечивает более высокую производительность по сравнению со Snapdragon 778G, который используется в базовой версии смартфона. Кроме того, теперь смартфон поддерживает зарядку мощностью 80 Вт, но только по проводу. Ещё смартфон получил изогнутый дисплей с диагональю 6,78 — это AMOLED-панель с разрешением 1260х2800 пикселей, которая может похвастаться частотой обновления в 120 Гц. Яркость этого экрана составляет 1300 нит, имеется поддержка 10-битных цветов и довольно широкий диапазон цветовой палитры. Неплохой гаджет, который явно подойдёт пользователям, которые не гоняются за флагманами Apple и Samsung, но при этом хотят качество и производительность в одном флаконе.