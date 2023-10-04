vivo представила смартфон V29 Pro с отличной камерой

Сегодня был представлен смартфон vivo V29 Pro, который является уже четвёртым гаджетом в линейке и выделяется на фоне базовой модели vivo V29 исключительно дополнительной камерой и более мощным процессором. Соответственно, главной фишкой смартфона выступает 12-мегапиксельная портретная камера — у неё есть 2-кратный зум, который позволяет фокусироваться на объектах в диапазоне от 0,5 м до 2 м. Датчик Sony IMX663 обладает достойными характеристиками и автофокусом, так что можно будет не переживать за качество конечного контента. Основная камера у нового смартфона абсолютно такая же, как у V29 и V27 Pro — здесь установлен датчик IMX766 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией кадра.

За производительность нового флагмана взят процессор Dimensity 8200, который обеспечивает более высокую производительность по сравнению со Snapdragon 778G, который используется в базовой версии смартфона. Кроме того, теперь смартфон поддерживает зарядку мощностью 80 Вт, но только по проводу. Ещё смартфон получил изогнутый дисплей с диагональю 6,78 — это AMOLED-панель с разрешением 1260х2800 пикселей, которая может похвастаться частотой обновления в 120 Гц. Яркость этого экрана составляет 1300 нит, имеется поддержка 10-битных цветов и довольно широкий диапазон цветовой палитры. Неплохой гаджет, который явно подойдёт пользователям, которые не гоняются за флагманами Apple и Samsung, но при этом хотят качество и производительность в одном флаконе.
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