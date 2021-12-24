vivo представит в Индии смартфоны серии T

Еще в октябре компания vivo представила в Китае смартфоны премиум-класса среднего класса T. К ним относятся vivo T1 5G и vivo T1x 5G. Теперь появились сообщения о том, что эта премиальная серия среднего класса может поступить на индийский рынок.

Согласно отчету, отраслевые источники показали, что vivo планирует доставить эксклюзивную китайскую серию T в Индию. Кроме того, источники также заявили, что vivo планирует заменить свою текущую серию Y серией T. vivo может запустить смартфоны vivo серии T в Индии где-то в первом квартале 2021 года. Однако остается неясным, представит ли компания текущие телефоны серии T, а именно T1 и T1x, в Индии или выпустит полностью новые модели под маркой T.

Внедрение серии T в Индии ознаменует прекращение производства серии Y, поскольку vivo будет стремиться избежать конкуренции серии T с текущим премиальным предложением бренда на рынке среднего уровня, которое является серией Y.