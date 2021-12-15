vivo представляет серию S12 и дизайн умных часов Watch 2

Смартфоны серии vivo S12 и умные часы Watch 2 должны появится 22 декабря и поэтому поводу компания решила поделиться тизерными снимками устройств. Vivo опубликовала на Weibo несколько изображений, официально подтверждающих дизайн телефонов и часов.

На мероприятии, которое состоится в 19:30 по местному времени в следующую среду, будут представлены телефоны vivo S12 в трех цветах - Island Blue, Warm Gold и Shining Black. Существует четвертая окраска в зелено-голубоватый цвет, которая может быть эксклюзивной.

Vivo Watch 2 будет предлагать 7 дней автономной работы и независимую связь, что вероятно, относится к слоту eSIM . Предварительные заказы уже открыты в нескольких магазинах, но цена пока неизвестна - она ​​будет объявлена ​​в следующую среду.