Что подарить на 8 марта? Топ 5 практичных и небанальных вариантов. realme Buds Air Pro

Подарки на 8 марта в виде цветов, конфет или плюшевого мишки настолько изъезжены, что мало у кого способны вызвать сильные эмоции. Мы составили подборку из 5 презентов, которые годами будут дарить пользу и напоминать о себе.

realme Buds Air Pro

На данный момент не придумано ничего более удобного, чем беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Они компактные и в одно мгновение могут изолировать от посторонних звуков. В случае с realme Buds Air Pro при своей относительно небольшой стоимости обладают всем тем же функционалом, что и модели классом выше. В них присутствует поддержка приложения Link, внутри которого можно включить обработку Bass Boost+ и режим сокращающий время задержки звука до минимума — 94 мс.Пара 10-милимметровых динамиков обеспечивают отличных звук с глубоким басом и незажатыми средними и высокими частотами. С запасом громкости тоже полный порядок. Если говорить об автономности, то от одного заряда наушники способны проработать до 6 часов и еще 19 часов при подзарядки от кейса. Также в модели предусмотрен режим прозрачности, позволяющий слышать, что происходит вокруг, не снимая наушники. До 8 марта включительно Buds Air Pro можно приобрести за 7 990 рублей.

Beats Pill+

Наличие беспроводной колонки ощутимо скрашивает жизнь, позволяя слушать музыку на природе, в путешествии, во время занятия спортом, а также сильно повышает уровень получаемого удовольствия от просмотра фильмом дома. Но все эти плюсы начинают работать только, если колонка достаточно качественная, ведь китайские подделки вызывают только боль. Нашей рекомендацией для подарка в данной области является Beats Pill+ . При своих крайне скромных габаритах она скрывает в себе 4 динамика с суммарной мощностью в 12 Вт, и этого уже будет достаточно, чтобы к вам пришли соседи с просьбой убавить звук. Все играет на высоком уровне с ярко выраженными низами, поэтому любительницы электронной музыки и рэпа будут в восторге.Запас автономности в колонки позволяет беспрерывно слушать музыку до 12 часов. В конструкции Pill+ предусмотрели USB разъем, так что в экстренных ситуациях с помощью нее можно подзарядить смартфон. Как и вся продукция Beats, данная колонка поставляется в нарядной упаковке, чья распаковка уже принесет ряд приятных впечатлений.

realme Smart Cam 360°

Каждому человеку, в особенности представительницам женского пола, при отсутствии дома в голову приходят волнительные мысли о том не случилось ли что-то с домашним питомцем, точно ли была выключена плита или даже не произошло ли незаконное проникновение в квартиру. Быстро вернуть спокойствие способна заранее установленная умная камера, например realme Smart Cam 360°. Она умеет записывать видео в Full HD разрешении в режиме 24/7 с добротным качеством изображения благодаря широкому динамическому диапазону и линзе на 105°. Для съемки в ночное время предусмотрена инфракрасная подсветка, которая продолжает снимать также четко, как и днем. Имеется встроенный динамик.Управление realme Smart Cam 360° происходит через приложение Link. В нем можно регулировать положение камеры в области 360°, включать режим обнаружения подвижных объектов и посторонних звуков. Для хранения данных используется карта памяти MicroSD до 128 ГБ.

HP Pavilion 15

В период пандемии «удаленка» стала частью нашей жизни, а ноутбук – неотъемлемым повседневным гаджетом. Поэтому сейчас такой подарок особенно актуален, тем более, если он компактный и легкий. HP Pavilion 15 – это тот самый баланс цены, качества и производительности, который идеально подойдет для работы и учебы.Мощный процессор Intel 11-го поколения, сверхточный тачпад, клавиатура со встроенной цифровой панелью и подсветкой, а также аккумулятор с длительным временем работы до 8 часов и функцией быстрой зарядки позволят работать со всеми офисными приложениями из любой локации и в любое время суток, комфортно проводить видеозвонки с HD-камерой HP Wide Vision и открывать одновременно кучу вкладок в браузере (мы так тоже любим делать). А после трудового дня – включить любимый фильм на Full HD IPS экране с тонкими рамками и широким углом обзора 178° и получить удовольствие от чистого насыщенного звука аудиосистемы Bang & Olufsen.

OPPO Watch 41мм

Завершают нашу подборку умные часы. Универсальный подарок, который станет отличным помощником и повседневным спутником как для вашей девушки, так и для мамы или даже бабушки. И в случае с носимыми устройствами для Android, выбор сделать действительно непросто. Тут и бюджетные Amazfit, и крутые Samsung Galaxy Watch, и не менее классные Ticwatch. Но наш выбор остановился на OPPO Watch 41мм сразу по нескольким причинам.Во-первых, дизайн у OPPO Watch действительно на уровне . Как и в случае с Apple Watch, этот в первую очередь стильный аксессуар, а потом уже “маленький компьютер” на руке. При этом, внутри здесь тоже полный порядок - NFC (с поддержкой бесконтактной оплаты в России), внешний динамик, который позволит принимать вызовы прямо на часах, что редкость для устройств на Android Wear, множество режимов тренировок, непрерывное отслеживание сердцебиения, подробный анализ сна и всё это за вполне приемлемую цену - 21 990 рублей в честь 8 марта и за свою стоимость, это одни из самых удачных и вариантов.