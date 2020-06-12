Обзор Huawei P40. Самый компактный флагман

Новое поколение компактного флагмана Huawei P40 снова осталось в тени старшей модели P40 Pro, и очень даже зря. Помимо своих идеальных габаритов, он получил процессор Kirin 990 с поддержкой 5G, топовую тройную камеру от Leica и впечатляющую автономность. Обошлось ли без нюансов помимо отсутствия Google сервисов? Выясним в этом обзоре.

Комплектация

Смартфон поставляется вместе с силиконовым чехлом, кабелем USB Type-C, зарядным устройством HUAWEI SuperCharge, парой наушников и всей необходимой документацией.

Дизайн

Размеры Huawei P40 остались теми же, что и в P30 — 71.06x148.9x8.5 мм. Он не слишком вытянутый и широкий, что позволяет спокойно набирать текст одной рукой и даже дотягиваться до верхнего края смартфона. Защита от пыли и влаги у корпуса всего лишь на уровне IP53, так что любые водные процедуры могут обернуться серьезными последствиями.

Huawei P40 можно приобрести в двух цветовых решениях: черный и мерцающий серебристый. Строго рекомендуем присмотреться к последнему варианту. Он полностью матовый и красиво переливается на свету.

На задней крышке все стандартно. В правом верхнем углу находится модуль из трех камер. Если для кого-то это важно, то он выпирает сильнее, чем в старшей модели P40 Pro.

Рамки вокруг дисплея симметричные и без изгибов, а значит точно не будут хоть кого-то раздражать.

Сверху имеется фронтальная камера и инфракрасный сенсор, служащий для распознавания лица даже в самой кромешной темноте.

На нижней грани находится разъем USB Type-C, слот под SIM-карту и NanoSD, а также динамик. Входа под наушники в смартфоне больше нет, но этот момент должен был когда-то случиться.

Экран

Huawei P40 оснастили дисплеем на 6,1 дюйм с качественной OLED матрицей. Его разрешение составляет 2340 x 1080 пикселей, поэтому изображение выглядит четким даже при самом близком рассмотрении. Частота обновления здесь равна стандартным 60 Гц, а не 90 Гц, как в старшем P40 Pro. С углами обзора и запасом яркости здесь тоже полный порядок.Сканер отпечатков пальцев находится прямо в дисплее. Работает быстро и крайне точно, но этим уже мало кого можно удивить.

Начинка

Huawei P40 получил самый последний процессор Kirin 990 5G, и как ни трудно догадаться, он поддерживает работу с сетями 5-го поколения, так что после их официального запуска в России можно будет одним из первых начать пользоваться сверхскоростным Интернетом. Объем оперативной памяти составляет 8 Гбайт, а внутренней 128 Гбайт.Смартфон работает на Android 10 с установленной сверху оболочкой EMUI 10.1. Google сервисов в P40 нет, но их можно самостоятельно установить, как мы это сделали с обзоре P 40 Pro . В этот раз мы решили обойтись только тем набором сервисов, что предлагает сам Huawei. Большую часть приложений можно скачать из AppGallery. Если чего-то не будет в магазине, то вам предложат прямую ссылку на Apk файл из надёжного источника. Также можно скачать сторонний магазин приложений APKPure. Единственное, что у вас не выйдет так это использовать такие приложения как Google фото, Google карты, Uber, Spotify, так как они требуют прямое взаимодействие с сервисами Gapps.

Радует, что Huawei смогла решить вопрос с бесконтактной оплатой. Для ее использования достаточно скачать приложение «Кошелек». Он поддерживает работу с картами MasterCard большинства крупных банков России, кроме Сбербанка.

Камера

В этот раз Huawei обошлась без особых новшеств, а просто улучшила все имеющиеся камеры. Основной модуль на 50 Мпикс со светосилой f/1.9 делает отличные кадры, как в дневное так и в ночное время суток.

Ультраширокоугольный объектив на 16 Мпикс со светосилой f/2.2 имеет качественный автофокус и внутреннюю стабилизацию.

Телеобъектив на 8 Мпикс со светосилой f/2.4 оснащен трехкратным оптическим зумом, пятикратным гибридным и тридцатикратным физическим.

Фронтальная камера стала значительно лучше, чем в P30. Модуль на 32 Мпикс со светосилой f/2.0 делает резкие снимки и быстро выставляет фокус.

Время работы

Наконец в Huawei стало доступным съемка видео в 4K при 60fps, причем без ограничений во времени.P40 оснащен аккумулятором емкостью в 3 800 мА*ч, которого хватает, чтобы весь день себе ни в чем не отказывать. Хвала оптимизации и дисплею на 60 Гц. Для полного заряда от комплексного блока питания HUAWEI SuperCharge понадобится около 1 часа 20 минут.

Итоги

Huawei P40 идеально подойдет для тех, компактный смартфон с топовыми характеристиками. К плюсам данной модели мы отнесли качественную тройную камеру, мощный процессор с поддержкой 5G сетей, четкий OLED дисплей, быструю зарядку, высокий запас автономности, приятный корпус и поддержку Wi-Fi 6. Из минусов же мы выделили отсутствие Google сервисов, полноценной влагозащитны и частоты обновления дисплея в 90 Гц.