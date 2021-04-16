СЖО GIGABYTE Aorus WaterForce X поддерживает новейший сокет Intel

Новые процессоры Intel, если верить инсайдерам и прочей информации из сети, будут выпускаться на новом сокете — LGA 1700. И новая система жидкостного охлаждения GIGABYTE Aorus WaterForce X, как оказалось, уже поддерживает данный сокет. Представители компании отметили, что для установки охлаждения на данный сокет пользователю придется использовать новое крепление, но в целом никаких трудностей в этом плане нет и быть не должно. Более того, в компании отметили, что текущие системы охлаждения уже подходят для нового сокета и будут работать с новыми процессорами, другие же получат поддержку в самое ближайшее время. Вероятно, комплекты под новый сокет будут продавать отдельно или предоставлять бесплатно тем, у кого еще осталась гарантия.